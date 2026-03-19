Tăng trưởng kinh tế năm 2025 và kỳ vọng cho 2026

Tăng trưởng nhanh là “đỉnh” thứ nhất trong “ngũ giác” mục tiêu (tăng trưởng nhanh, lạm phát thiếp, cán cân thanh toán có số dư, tỷ lệ thất nghiệp và và tỷ lệ nghèo thấp, môi trường được bảo vệ và cải thiện). Đồng thời, tăng trưởng nhanh là nội dung thứ nhất và quan trọng nhất của kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên Vươn mình của dân tộc.

Sự vượt trội của tăng trưởng GDP năm 2025 được thể hiện trước hết qua tốc độ tăng liên tục cao hơn qua các quý (Biểu đồ 1).

2025: TĂNG TRƯỞNG GDP ĐẠT NHIỀU VƯỢT TRỘI

Tăng trưởng liên tục qua các quý và cao hơn qua các quý đã từng diễn ra trong một số năm, nhưng vừa tăng trưởng liên tục, vừa tăng cao hơn qua các quý chỉ diễn ra trong mấy năm, trong đó năm 2025 là năm có những diễn biến đáng lưu ý, bởi năm 2025 là năm Mỹ nâng mức thuế suất hàng nhập khẩu từ Việt Nam; và những tháng cuối năm 2025 nhiều tỉnh/thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa bão hiếm thấy, thậm chí có nơi còn bị “tứ hại” (“thiên vĩ, lú giáng, bão giập, triều dâng”).

Tốc độ tăng GDP năm 2025 thuộc loại cao so với tốc độ tăng của nhiều năm trước. Trong 50 năm qua, có 10 năm tăng trên 8% (1982, 1984, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2022, 2025, trong đó có những năm nhờ được ảnh hưởng trực tiếp của Đổi mới lần 1, hoặc được so sánh trên số gốc còn thấp nên dễ có tốc độ tăng cao).

Sự vượt trội còn thể hiện năm 2025 là năm thứ 45 liên tục tăng, nằm trong số các nước có năm tăng trưởng liên tiếp dài nhất thế thế giới (có chăng chỉ thấp thua kỷ lục thế giới 48 năm hiện do Trung Quốc nắm giữ - thời gian tăng liên tục dài cộng với nhiều năm có tốc độ cao – đã góp phần đưa nước này vượt qua nhiều nước lên đứng thứ 2 thế giới về tổng quy mô GDP).

Tốc độ tăng trưởng cao của GDP năm 2025 đã góp phần đưa tốc độ tăng GDP bình quân 5 năm 2021-2025 đạt được mục tiêu.

Năm 2022 tăng cao có một phần do so sánh với năm 2021 có số gốc thấp do đại dịch Covid -19 bùng phát; năm 2025 đạt cao nhưng so với số gốc năm 2024 tăng trưởng đã cao.

Bình quân các năm 2021-2025, GDP tăng 6,32 %/năm, gần đạt mục tiêu đặt ra (6,5-7%/năm).

Đạt được mục tiêu của kế hoạch 5 năm là rất có ý nghĩa khi đạt được trong điều kiện 2 năm đầu bị đại dịch Covid – 19 bùng phát làm cho tăng trưởng “rơi xuống” mức thấp nhất so với hơn 40 năm trước và năm cuối kỳ gặp lũ bão lớn hiếm thấy, lại bị thuế suất nhập khẩu từ Việt Nam của Mỹ tăng cao.

Tăng trưởng GDP đạt được ở cả 3 nhóm ngành kinh tế chính với tốc độ tăng khác nhau, cụ thể: nông, lâm nghiệp - thủy sản tăng 3,78%; công nghiệp-xây dựng tăng 8,95%; dịch vụ tăng 8,62%...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025 - 2026 phát hành ngày 19/03/2026.

