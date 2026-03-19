Tăng trưởng kinh tế năm 2025 và kỳ vọng cho 2026

Đào Ngọc Lâm

19/03/2026, 19:08

Tăng trưởng nhanh là “đỉnh” thứ nhất trong “ngũ giác” mục tiêu (tăng trưởng nhanh, lạm phát thiếp, cán cân thanh toán có số dư, tỷ lệ thất nghiệp và và tỷ lệ nghèo thấp, môi trường được bảo vệ và cải thiện). Đồng thời, tăng trưởng nhanh là nội dung thứ nhất và quan trọng nhất của kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên Vươn mình của dân tộc.

Sự vượt trội của tăng trưởng GDP năm 2025 được thể hiện trước hết qua tốc độ tăng liên tục cao hơn qua các quý (Biểu đồ 1).

2025: TĂNG TRƯỞNG GDP ĐẠT NHIỀU VƯỢT TRỘI

Tăng trưởng liên tục qua các quý và cao hơn qua các quý đã từng diễn ra trong một số năm, nhưng vừa tăng trưởng liên tục, vừa tăng cao hơn qua các quý chỉ diễn ra trong mấy năm, trong đó năm 2025 là năm có những diễn biến đáng lưu ý, bởi năm 2025 là năm Mỹ nâng mức thuế suất hàng nhập khẩu từ Việt Nam; và những tháng cuối năm 2025 nhiều tỉnh/thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa bão hiếm thấy, thậm chí có nơi còn bị “tứ hại” (“thiên vĩ, lú giáng, bão giập, triều dâng”).

Tốc độ tăng GDP năm 2025 thuộc loại cao so với tốc độ tăng của nhiều năm trước. Trong 50 năm qua, có 10 năm tăng trên 8% (1982, 1984, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2022, 2025, trong đó có những năm nhờ được ảnh hưởng trực tiếp của Đổi mới lần 1, hoặc được so sánh trên số gốc còn thấp nên dễ có tốc độ tăng cao).

Sự vượt trội còn thể hiện năm 2025 là năm thứ 45 liên tục tăng, nằm trong số các nước có năm tăng trưởng liên tiếp dài nhất thế thế giới (có chăng chỉ thấp thua kỷ lục thế giới 48 năm hiện do Trung Quốc nắm giữ - thời gian tăng liên tục dài cộng với nhiều năm có tốc độ cao – đã góp phần đưa nước này vượt qua nhiều nước lên đứng thứ 2 thế giới về tổng quy mô GDP).

Tốc độ tăng trưởng cao của GDP năm 2025 đã góp phần đưa tốc độ tăng GDP  bình quân 5 năm 2021-2025 đạt được mục tiêu.

Năm 2022 tăng cao có một phần do so sánh với năm 2021 có số gốc thấp do đại dịch Covid -19 bùng phát; năm 2025 đạt cao nhưng so với số gốc năm 2024 tăng trưởng đã cao.

Bình quân các năm 2021-2025, GDP tăng 6,32 %/năm, gần đạt mục tiêu đặt ra (6,5-7%/năm).

Đạt được mục tiêu của kế hoạch 5 năm là rất có ý nghĩa khi đạt được trong điều kiện 2 năm đầu bị đại dịch Covid – 19 bùng phát làm cho tăng trưởng “rơi xuống” mức thấp nhất so với hơn 40 năm trước và năm cuối kỳ gặp lũ bão lớn hiếm thấy, lại bị thuế suất nhập khẩu từ Việt Nam của Mỹ tăng cao.

Tăng trưởng GDP đạt được ở cả 3 nhóm ngành kinh tế chính với tốc độ tăng khác nhau, cụ thể: nông, lâm nghiệp - thủy sản tăng 3,78%; công nghiệp-xây dựng tăng 8,95%; dịch vụ tăng 8,62%...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025 - 2026 phát hành ngày 19/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/kinh-te-viet-nam-va-the-gioi-2025-2026.html

GDP bình quân đầu người là một chỉ tiêu quan trọng trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cũng như trong Hệ thống mục tiêu kế hoạch của Nhà nước. Chỉ tiêu này trong những năm từ trước năm 2025 đã có những dấu mốc đáng chú ý và trong năm 2025 là dấu mốc rất quan trọng.

Từ khuyến cáo trên có hai câu hỏi được đặt ra: tại sao và làm thế nào đối với từng khoản sử dụng GDP trong nước.

Chiều 19/3, tại trụ sở Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất, đưa quan hệ Việt Nam – Cuba đi vào chiều sâu.

VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết “Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân” của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mời quý độc giả đón đọc ấn phẩm Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026 phát hành tháng 03/2026. Ấn phẩm sẽ mang tới cho độc giả một bức tranh đa chiều về kinh tế Việt Nam và thế giới trong năm 2025 và triển vọng trong năm 2026...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy