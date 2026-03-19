Tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng/USD sau 3 phiên giằng co

Ngày 19/3/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tỷ giá trung tâm USD/VND lên 25.072 đồng/USD, tăng thêm 5 đồng so với mức 25.067 đồng/USD trong phiên hôm qua (18/3).

Với biên độ giao dịch +/- 5%, tỷ giá trần được xác định ở 26.325,6 đồng/USD. Cùng thời điểm, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch với giá mua vào 23.869 đồng/USD và giá bán ra 26.275 đồng/USD.

So sánh với tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại cùng ngày cho thấy mặt bằng giá USD tiếp tục nhích lên.

Hầu hết các tổ chức tín dụng điều chỉnh giá bán thêm khoảng 5 đồng/USD so với phiên 18/3, lên sát mức trần Ngân hàng Nhà nước quy định, ở ngưỡng 26.325 đồng/USD. Trong khi đó, giá mua USD tại các ngân hàng tăng trong biên độ rộng hơn từ 5 đồng – 189 đồng, dao động chủ yếu từ 25.970–26.156 đồng/USD.

Cụ thể, tính đến 12 giờ ngày 19/3, VietinBank là ngân hàng có mức điều chỉnh mạnh nhất ở chiều mua, tăng 189 đồng lên 26.119 đồng/USD (tiền mặt), trong khi giá bán ra đạt 26.325 đồng/USD, tương ứng chênh lệch khoảng 206 đồng/USD. Vietcombank và Agribank cùng niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 26.055 đồng/USD và bán ra là 26.325 đồng/USD, tạo khoảng cách mua – bán khoảng 270 đồng/USD.

Riêng tại BIDV, tỷ giá USD/VND vẫn giữ nguyên ở mức 26.085 đồng – 26.325 đồng (mua – bán), với biên độ khoảng 240 đồng/USD.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng nước ngoài, giá bán USD nhìn chung tăng nhẹ. HSBC niêm yết giá bán tăng 4 đồng, lên mức 26.324 đồng/USD. Đồng thời, đây cũng là mức giá bán ra thấp nhất trong số các ngân hàng khảo sát.

Các ngân hàng còn lại như ACB, Techcombank, Eximbank hay VPBank đều cùng niêm yết giá bán ra là 26.325 đồng/USD, tăng 5 đồng/USD so với phiên trước đó.

Ngược lại, giá USD mua vào tại một số ngân hàng điều chỉnh giảm. Sacombank hạ 80 đồng xuống còn 26.100 đồng/USD, trong khi MSB giảm khoảng 7 đồng, còn 26.113 đồng/USD đối với giao dịch tiền mặt. Trong khi đó, UOB không ghi nhận điều chỉnh, giữ mức 25.970 đồng.

Tính đến 12 giờ ngày 19/3/2026, giá USD bán ra phổ biến niêm yết ở ngưỡng 26.325 đồng/USD. Đối với chiều mua, xét mặt bằng chung, HSBC là ngân hàng niêm yết giá mua USD cao nhất ở mức 26.156 đồng/USD. Trong khi đó, mức thấp nhất thuộc về Vietcombank và Agribank với 26.055 đồng/USD. Như vậy, chênh lệch giữa ngân hàng mua USD cao nhất và thấp nhất dao động trong khoảng 170 đồng mỗi USD.

Nhìn tổng thể, biên độ mua – bán USD tại các ngân hàng dao động trong khoảng 168–355 đồng/USD, trong đó khối ngân hàng thương mại nhà nước có xu hướng duy trì mức chênh lệch rộng hơn.

Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục đứng ở vùng cao so với hệ thống ngân hàng thương mại. Theo ghi nhận, USD được giao dịch quanh 27.400 đồng/USD (mua vào) và 27.450 đồng/USD (bán ra). So với ngày 18/3, mức giá này đã tăng 40 đồng/USD đối với cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tuy vậy, chênh lệch mua – bán trên thị trường này vẫn giữ ổn định quanh 50 đồng/USD. Khoảng cách tỷ giá giữa ngân hàng và thị trường tự do hiện dao động từ 1.244 đến 1.430 đồng/USD ở chiều mua và khoảng 1.125 đồng/USD ở chiều bán.