Tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng/USD sau 3 phiên giằng co
Lan Anh
19/03/2026, 13:38
Ngày 19/3, tỷ giá trung tâm USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 5 đồng sau 3 phiên giằng co liên tiếp, tiến lên mức 25.072 đồng. Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng cũng nhích nhẹ và chạm trần điều hành của Ngân hàng Nhà nước...
Ngày 19/3/2026, Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam điều
chỉnh tỷ giá trung tâm USD/VND lên 25.072 đồng/USD, tăng thêm 5 đồng so với mức 25.067 đồng/USD trong phiên hôm qua (18/3).
Với biên độ
giao dịch +/- 5%, tỷ giá trần được xác định ở 26.325,6 đồng/USD. Cùng
thời điểm, Ngân
hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch với giá mua vào 23.869 đồng/USD và giá bán ra 26.275 đồng/USD.
So sánh với tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại cùng ngày
cho thấy mặt bằng giá
USD tiếp tục nhích lên.
Hầu hết các tổ chức tín dụng điều chỉnh giá bán thêm khoảng 5 đồng/USD so với phiên 18/3, lên sát mức trần Ngân hàng Nhà nước quy định, ở ngưỡng
26.325
đồng/USD. Trong khi đó, giá mua USD tại các ngân hàng tăng trong biên độ rộng hơn từ 5 đồng – 189 đồng, dao động chủ
yếu từ 25.970–26.156
đồng/USD.
Cụ thể, tính đến 12 giờ
ngày 19/3, VietinBank
là ngân hàng có mức điều chỉnh mạnh nhất ở chiều mua, tăng 189 đồng lên 26.119
đồng/USD (tiền mặt), trong khi giá bán ra đạt 26.325 đồng/USD, tương ứng chênh
lệch khoảng 206 đồng/USD. Vietcombank
và Agribank cùng niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 26.055 đồng/USD và bán ra là
26.325 đồng/USD, tạo khoảng cách mua – bán khoảng 270 đồng/USD.
Riêng tại BIDV, tỷ giá
USD/VND vẫn giữ nguyên ở mức 26.085 đồng – 26.325 đồng (mua – bán), với biên độ khoảng 240 đồng/USD.
Ở nhóm
ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng nước ngoài, giá bán USD nhìn chung
tăng nhẹ. HSBC niêm yết giá bán
tăng 4 đồng, lên mức 26.324 đồng/USD. Đồng thời, đây cũng
là mức giá bán ra thấp nhất trong số các ngân hàng khảo sát.
Các ngân hàng còn lại như ACB, Techcombank, Eximbank hay VPBank
đều cùng niêm yết giá bán ra là 26.325
đồng/USD, tăng 5 đồng/USD so với phiên trước đó.
Ngược lại, giá USD mua vào tại một số ngân hàng điều
chỉnh giảm. Sacombank
hạ 80 đồng xuống còn 26.100 đồng/USD, trong khi MSB giảm khoảng 7 đồng, còn
26.113 đồng/USD đối với giao dịch tiền mặt. Trong khi đó, UOB không ghi nhận điều chỉnh, giữ mức 25.970 đồng.
Tính đến 12 giờ ngày 19/3/2026, giá USD bán ra phổ biến niêm yết ở ngưỡng 26.325 đồng/USD. Đối với chiều mua, xét mặt bằng chung, HSBC là ngân hàng niêm yết giá mua USD cao nhất ở mức 26.156 đồng/USD.
Trong khi đó, mức thấp nhất thuộc về Vietcombank và Agribank với 26.055 đồng/USD. Như vậy, chênh lệch giữa ngân hàng mua USD cao nhất và thấp nhất dao động trong khoảng 170 đồng mỗi USD.
Nhìn tổng thể, biên độ mua – bán USD tại các ngân hàng dao động trong khoảng
168–355 đồng/USD, trong đó khối ngân hàng thương mại nhà nước có xu hướng duy
trì mức chênh lệch rộng hơn.
Trên
thị trường tự do, giá USD tiếp tục đứng ở vùng cao so với hệ thống ngân hàng thương mại. Theo ghi nhận, USD được giao dịch quanh 27.400 đồng/USD (mua vào) và 27.450 đồng/USD (bán
ra). So với ngày 18/3,
mức giá này đã tăng 40 đồng/USD đối với cả hai chiều mua vào và bán ra.
Tuy vậy,
chênh lệch mua – bán trên thị trường này vẫn giữ ổn định quanh 50 đồng/USD.
Khoảng cách tỷ giá giữa ngân hàng và thị trường tự do hiện dao động từ 1.244
đến 1.430 đồng/USD ở chiều mua và khoảng 1.125 đồng/USD ở chiều bán.
Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng bám sát trần của Ngân hàng Nhà nước
