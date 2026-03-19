Thủ tướng khẳng định quyết tâm chống khai thác IUU, phát triển nghề cá bền vững
Chu Khôi
19/03/2026, 22:23
Ngày 19/3/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xã giao Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) do ông Fernando Andresen Guimaraes, Vụ trưởng Vụ Quản trị đại dương quốc tế và Nghề cá bền vững, Tổng Vụ các vấn đề về Biển và Thủy sản (DG MARE) làm Trưởng đoàn.
Chào mừng Đoàn đến Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn
mạnh chuyến làm việc lần này có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan
hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) đang phát triển tích cực. Việc hai bên
nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện được đánh giá là dấu mốc lịch
sử, mở ra giai đoạn hợp tác mới với tầm vóc và chiều sâu cao hơn.
Thủ tướng đánh giá cao vai trò và tầm ảnh hưởng toàn cầu
của EU, đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa
quan hệ với một trong những đối tác hàng đầu về kinh tế, thương mại và đầu tư.
EU cũng được ghi nhận là lực lượng tiên phong trong thúc đẩy các xu hướng phát
triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và thương mại tự do - những
lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.
Nhìn lại chặng đường 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
(1990-2025), Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước những bước tiến tích cực giữa hai
bên. Việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)
đã góp phần đưa EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, trong
khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU tại ASEAN. Hợp tác trên nhiều
lĩnh vực như quốc phòng - an ninh, biến đổi khí hậu, nông nghiệp, tư pháp, khoa
học - công nghệ và môi trường cũng đang tiếp tục được mở rộng.
Nhấn mạnh lợi thế là quốc gia có đường bờ biển dài, Thủ tướng cho biết Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với EU trong phát triển kinh tế biển bền vững, bao gồm nghiên cứu biển, bảo vệ môi trường biển và khai thác thủy sản có trách nhiệm, trong đó có chống khai thác IUU.
Thủ tướng cảm ơn EC
đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển nghề cá bền vững, đồng thời cho
biết Việt Nam đang triển khai quyết liệt các giải pháp như hoàn thiện khuôn khổ
pháp lý, kiểm soát nguồn gốc thủy sản, giám sát tàu cá và xử lý nghiêm các vi
phạm.
Thủ tướng đề nghị Đoàn Thanh tra ghi nhận những nỗ lực của
Việt Nam, đồng thời tiếp tục hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển
nghề cá theo hướng hiện đại, bền vững, bảo đảm sinh kế cho ngư dân và duy trì
nguồn cung ổn định cho thị trường EU, góp phần bảo đảm an ninh lương thực.
Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng
Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, đã làm việc với Đoàn Thanh tra EC về kết quả chuyến
công tác tại TP.Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Hà Nội.
Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn
thúc đẩy hợp tác với các đối tác EU trong lĩnh vực nuôi trồng hải sản, hướng tới
chuyển dịch từ khai thác sang nuôi trồng, đồng thời phát triển dịch vụ và du lịch
biển theo hướng bền vững.
Về phía EC, ông Fernando Andresen Guimaraes cảm ơn sự đón
tiếp của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và cho biết Đoàn đã tiến hành kiểm tra
toàn diện việc thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU tại nhiều
địa phương. Bước đầu, Đoàn ghi nhận những nỗ lực chung của Việt Nam, đặc biệt
là cam kết, quyết tâm và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong việc triển
khai các biện pháp chống khai thác IUU.
Bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh biến động quốc tế
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để thiếu năng lượng trong bất kỳ tình huống nào, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô...
Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới...
Thúc đẩy ứng dụng Blockchain và AI trong minh bạch và nâng cao giá trị nông sản
Nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều động lực từ công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, việc ứng dụng Blockchain, AI trong truy xuất nguồn gốc góp phần nâng cao minh bạch, gia tăng giá trị và củng cố vai trò "trụ đỡ" của ngành…
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
