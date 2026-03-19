Thủ tướng khẳng định quyết tâm chống khai thác IUU, phát triển nghề cá bền vững

Ngày 19/3/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xã giao Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) do ông Fernando Andresen Guimaraes, Vụ trưởng Vụ Quản trị đại dương quốc tế và Nghề cá bền vững, Tổng Vụ các vấn đề về Biển và Thủy sản (DG MARE) làm Trưởng đoàn.

Chào mừng Đoàn đến Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến làm việc lần này có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) đang phát triển tích cực. Việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện được đánh giá là dấu mốc lịch sử, mở ra giai đoạn hợp tác mới với tầm vóc và chiều sâu cao hơn.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò và tầm ảnh hưởng toàn cầu của EU, đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với một trong những đối tác hàng đầu về kinh tế, thương mại và đầu tư. EU cũng được ghi nhận là lực lượng tiên phong trong thúc đẩy các xu hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và thương mại tự do - những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng cho biết Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với EU trong phát triển kinh tế biển bền vững. Ảnh: VGP.

Nhìn lại chặng đường 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1990-2025), Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước những bước tiến tích cực giữa hai bên. Việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã góp phần đưa EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU tại ASEAN. Hợp tác trên nhiều lĩnh vực như quốc phòng - an ninh, biến đổi khí hậu, nông nghiệp, tư pháp, khoa học - công nghệ và môi trường cũng đang tiếp tục được mở rộng.

Nhấn mạnh lợi thế là quốc gia có đường bờ biển dài, Thủ tướng cho biết Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với EU trong phát triển kinh tế biển bền vững, bao gồm nghiên cứu biển, bảo vệ môi trường biển và khai thác thủy sản có trách nhiệm, trong đó có chống khai thác IUU.

Thủ tướng cảm ơn EC đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển nghề cá bền vững, đồng thời cho biết Việt Nam đang triển khai quyết liệt các giải pháp như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, kiểm soát nguồn gốc thủy sản, giám sát tàu cá và xử lý nghiêm các vi phạm.

Thủ tướng đề nghị Đoàn Thanh tra ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam, đồng thời tiếp tục hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển nghề cá theo hướng hiện đại, bền vững, bảo đảm sinh kế cho ngư dân và duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường EU, góp phần bảo đảm an ninh lương thực.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, đã làm việc với Đoàn Thanh tra EC về kết quả chuyến công tác tại TP.Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Hà Nội.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với các đối tác EU trong lĩnh vực nuôi trồng hải sản, hướng tới chuyển dịch từ khai thác sang nuôi trồng, đồng thời phát triển dịch vụ và du lịch biển theo hướng bền vững.

Về phía EC, ông Fernando Andresen Guimaraes cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và cho biết Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU tại nhiều địa phương. Bước đầu, Đoàn ghi nhận những nỗ lực chung của Việt Nam, đặc biệt là cam kết, quyết tâm và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong việc triển khai các biện pháp chống khai thác IUU.