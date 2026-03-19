Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng phiên nay, lũy kế một tuần 6.300 tỷ

Thị trường biến động dữ dội trong phiên đáo hạn phái sinh, VN-Index sau 2g có lúc bay tới 38,5 điểm cổ phiếu đỏ la liệt khắp sàn, lực mua yếu. Trạng thái cân bằng diễn ra ngay sau đó, đóng cửa phiên VN-Index chỉ còn mất 14,70 điểm lại lùi thủng mốc 1.700 về vùng giá 1.699,13.

Độ rộng ngày một xấu đi hôm nay có tới 229 mã mất điểm chỉ còn lại 95 cổ phiếu tăng. Những mã này tập trung ở nhóm bất động sản vừa và nhỏ chẳng hạn như NVL bật tăng kịch trần, DXG, PDR, KDH, VPI, VHM giữ được nhịp tăng rất tốt trong bối cảnh thị trường chao đảo mạnh.

Một vài cổ phiếu ngân hàng cũng được dòng tiền chú ý như MBB, LPB, STB, SSB trong khi hầu hết các nhóm ngành còn lại chìm trong biển lửa. Đáng chú ý, DGC sàn phiên thứ ba liên tiếp. Nhiều cổ ngân hàng rơi sâu trên 1% như CTG, BID, VCB, VIB. Chứng khoán mất giá nặng hơn ở SSI, VCK, VCI khi chỉ còn ít ngày nữa thôi là FTSE Russell rà soát và đánh giá với kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng.

VIC hôm nay mất thêm 0,68% không còn là trụ đỡ cả thị trường. Dầu khí năng lượng không có mã nào sàn nhưng mức độ tổn thương cũng cực lớn như GAS giảm gần 4%; BSR - 4,4%; PLX 5,06% hay cao su có GVR cũng mất giá tới 4,56%. Công nghệ thông tin viễn thông chưa thể có chuỗi ngày dài bật tăng trở lại, VGI hôm nay mất 3%, FPT mất giá 2,29%.

Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp dù giá chiết khấu sâu cho thấy dòng tiền lớn chưa sẵn sàng nhập cuộc. Khối ngoại hôm nay bán ròng thêm 1035.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1081.9 tỷ đồng. Lũy kế 6 phiên giao dịch liền kề khối ngoại bán ròng 6.300 tỷ.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, VHM, DCM, KDH, MWG, VPL, HPG, PDR, GEE, MCH.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VIC, BSR, PLX, FUEVFVND, BMP, PVT, VCB, STB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1392.7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1394.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua rồng 14/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, VIC, SHB, ACB, HPG, MWG, LPB, VCB, HDB, STB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 4/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Ô tô và phụ tùng. Top bán ròng có: MSN, VCI, MCH, VPL, EVF, DCM, REE, CTD, KOS.

Tự doanh bán ròng 1316.5 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 1352.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, SSI, E1VFVN30, VGC, MCH, OCB, EVF, VTP, EIB, GEX. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu bán ròng gồm HPG, VIC, MWG, FPT, MSN, ACB, VPB, TCB, VNM, MBB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 907.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1040.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 2/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bán lẻ Top bán ròng có VHM, SHB, VPI, GEE, VSC, VIX, HDB, ACC, MSN, KDH. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua rồng có VIC, FPT, BSR, TCB, VPB, VNM, HPG, STB, BID, VJC.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.741,5 tỷ đồng, giảm -68,1% so với phiên liền trước và đóng góp 6,5% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân ở nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (EIB, SHB, MSB), MSN và HCM.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Bán lẻ, Phần mềm, Sản xuất & phân phối điện, trong khi giảm ở Ngân hàng, Thiết bị điện, Dầu khí, Kho bãi, Vận tải thủy, Vật liệu xây dựng & nội thất.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.