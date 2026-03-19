VN-Index kiểm định đáy ngắn hạn

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 20/3/2026

Kết phiên 19/3, VN-Index giảm 14,7 điểm, tương đương 0,86% xuống mốc 1.699,13 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 2,05 điểm, tương đương 0,83% xuống 245,73 điểm.

Nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục lui về kiểm định vùng hỗ trợ 1.650-1.675

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index giảm điểm với độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm. Chỉ số giảm điểm ngay từ đầu phiên và duy trì sắc đỏ trong toàn bộ thời gian giao dịch. Áp lực bán ròng liên tục của khối ngoại gây trở ngại lớn cho đà hồi phục của chỉ số. Nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục lui về kiểm định vùng hỗ trợ quanh đường MA200 để thiết lập trạng thái dao động đi ngang sát trên đường trung bình động này trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt cao trong giai đoạn này. Các hoạt động mua trading có thể xem xét nếu thị trường kiểm định vùng hỗ trợ quanh đường MA200 tương ứng vùng 1.650-1.675 điểm. Tập trung ở các nhóm cổ phiếu đang giảm lại các vùng giá thấp nhất trong các phiên giảm sâu tuần trước”.

Xu hướng của VN-Index vẫn chưa rõ ràng và thị trường thiếu sự đồng thuận

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục diễn biến giằng co trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.699,13 điểm. Thị trường biến động khá mạnh trong nửa sau phiên chiều, một diễn biến thường thấy trong các ngày đáo hạn phái sinh. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực với 17/18 ngành giảm điểm, trong đó Dầu khí và Hóa chất là 2 nhóm dẫn đầu đà giảm. Về giao dịch khối ngoại, hôm nay khối này tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Trong bối cảnh xu hướng vẫn chưa rõ ràng và thị trường thiếu sự đồng thuận, nhà đầu tư nên giữ tâm lý thận trọng trong giao dịch”.

VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp dưới vùng kháng cự 1.740 điểm - 1.750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm dưới kháng cự quanh 1.740 điểm, vùng giá thấp nhất tháng 02/2026. Vùng hỗ trợ khá quan trọng quanh 1.650 điểm, đây là giá thấp nhất phiên giảm mạnh ngày 09/03/2026 và vùng giá trung bình 200 phiên hiện nay. Hiện tại VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp dưới vùng kháng cự 1.740 điểm - 1.750 điểm và hỗ trợ quanh 1.680 điểm và xu hướng trung dài hạn có thể trở nên suy yếu nếu không giữ được các vùng hỗ trợ quan trọng trên.

Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông vẫn tiếp diễn, giá dầu duy trì ở mức cao. Thị trường chứng khoán thế giới giảm mạnh khi phản ứng trước thông tin FED giữ nguyên lãi suất và áp lực lạm phát bắt đầu gia tăng. Trong nước khi các yếu tố bất định mà chúng tôi đã đề cập vẫn tiếp diễn, có thể sẽ bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp lên doanh nghiệp, nền kinh tế và tạo áp lực lớn lên thị trường chứng khoán. Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi vẫn thận trọng cho đến khi chỉ số VN-Index vượt lên xu hướng suy giảm, thanh khoản thị trường cải thiện. Các vị thế giải ngân chỉ nên duy trì ở mức trung bình.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số sẽ kiểm định lại vùng đáy gần nhất quanh mốc 1.650 điểm trong các phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 14,7 điểm, đóng cửa ở mốc 1,699 điểm (-0,9%). Áp lực bán tiếp tục diễn ra ở hầu hết các nhóm ngành từ đầu phiên và kéo dài trong suốt phiên giao dịch hôm nay, ngoại trừ một số mã thuộc nhóm Vingroup như VIC và VPL. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi có gần 230 mã giảm giá trong phiên.

Nhìn chung, diễn biến của VN-Index trong phiên hôm nay phù hợp với nhận định của chúng tôi trong báo cáo gần nhất. Giá dầu Brent vẫn đang neo ở vùng trên 110 USD/thùng khi chiến sự giữa Mỹ-Israel và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm cho rằng chỉ số sẽ kiểm định lại vùng đáy gần nhất quanh mốc 1.650 điểm trong các phiên tiếp theo. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn và quan sát thêm diễn biến chỉ số tại vùng giá này trước khi có các quyết định giải ngân”.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index sẽ biến động hẹp quanh mức hiện tại. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao mặc dù vậy chúng tôi nhận thấy rủi ro này đã có dấu hiệu giảm dần. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật và chưa chắc chắn cho nhịp đảo chiều, kịch bản tiêu cực nhất vẫn là chỉ số VN-Index có thể thử thách lại đường trung bình 200 phiên, còn đối với kịch bản tích cực là chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục đi ngang. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này”.

VN-Index đang trong diễn biến kiểm tra động lực quanh vùng 1.680-1.700

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay với nến doji cùng sắc đỏ chiếm ưu thế phản ánh áp lực chốt lời ngắn hạn của thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật nhìn chung đều đang đi ngang, phản ánh vận động tích lũy ngắn hạn của chỉ số quanh vùng 1.700 điểm trong những phiên gần đây. Hỗ trợ ngắn hạn vẫn đang là vùng 1.650 điểm, tương ứng với đáy cũ gần nhất.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung vận động bám sát dải Bollinger band dưới và đã có sự hồi phục nhất định trong nửa cuối phiên chiều đi cùng khối lượng gia tăng. Do đó, nếu VN-Index tiếp tục đà hồi phục trong những phiên tới thì vùng kháng cự gần nhất sẽ là 1.730 điểm.

VN-Index đang trong diễn biến kiểm tra động lực quanh vùng 1.680-1.700. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, duy trì tỉ trọng đối với cổ phiếu giữ được xu hướng tăng, đồng thời tiếp tục tìm kiếm, chọn lọc cổ phiếu đang bắt đầu bật lên sau khi đã hình thành nền giá vững chắc để tìm kiếm cơ hội giải ngân ở những nhịp rung lắc trong phiên. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm phân bón, điện và xây dựng cơ sở hạ tầng”.

Xác suất cao VN-Index với kịch bản kiểm định lại mốc 1.645 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Trạng thái cung cầu cho thấy áp lực bán đang dần áp đảo và lan tỏa rộng hơn so với phiên 18/03. Về tín hiệu kỹ thuật, VN-Index đóng cửa vi phạm đường MA5, thiết lập trở lại quán tính giảm. Do đó, xác suất cao với kịch bản kiểm định đường MA200 (1.645 điểm) và không loại trừ biên độ điều chỉnh gia tăng đột ngột trong ngày. Khuyến nghị tạm ngưng mở mới các vị thế ngắn hạn trong bối cảnh rủi ro điều chỉnh đang gia tăng”.

VN-Index duy trì trạng thái giằng co với các nhịp rung lắc đan xen

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index duy trì trạng thái giằng co với các nhịp rung lắc đan xen và chưa ghi nhận tín hiệu rõ nét về việc hình thành xu hướng mới. Độ lan tỏa ở mức thấp và việc thiếu vắng nhóm ngành dẫn dắt vẫn đang hạn chế nỗ lực hồi phục của chỉ số.

Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1.720 – 1.750 và Hỗ trợ 1.640 – 1.680”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.