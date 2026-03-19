Tổng Bí thư Tô Lâm: Đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc là một đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế song phương

Minh Kiệt

19/03/2026, 22:23

Ngày 19/3, tại Ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương về tình hình triển khai hợp tác đường sắt Việt Nam – Trung Quốc. Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương...

Tổng Bí thư Tô Lâm nghe Bộ Xây dựng báo cáo về tình hình hợp tác đầu tư 3 tuyến đường sắt gồm Hà Nội – Đồng Đăng; Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái. Ảnh: TTXVN
Sau khi kiểm tra thực địa, Tổng Bí thư Tô Lâm nghe Bộ Xây dựng báo cáo về tình hình hợp tác đầu tư 3 tuyến đường sắt gồm Hà Nội – Đồng Đăng; Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái, cùng tiến độ kết nối vận tải hành khách và các nội dung liên quan.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc là nhu cầu thực tiễn, đồng thời mở ra không gian hợp tác quan trọng, hiệu quả trong nhiều năm tới. Đây được xác định là một đòn bẩy mạnh để hiện đại hóa hạ tầng, giảm chi phí logistics, mở rộng kết nối quốc tế và từng bước hình thành ngành công nghiệp nền tảng mới.

Theo đánh giá, việc kết nối hạ tầng đường sắt sẽ góp phần giảm thời gian vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế khu vực biên giới, đồng thời nâng cao năng lực thông quan, giảm ùn tắc tại cửa khẩu đường bộ. Việc hình thành các trung tâm logistics, khu kinh tế cửa khẩu và cụm công nghiệp dọc tuyến cũng được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển cho các địa phương biên giới.

Bên cạnh đó, kết nối này còn giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới vận tải đường sắt Á – Âu, đa dạng hóa tuyến vận tải quốc tế, giảm phụ thuộc vào đường biển, qua đó thúc đẩy hình thành các hành lang kinh tế và chuỗi sản xuất khu vực.

Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng cơ chế huy động vốn đa dạng, bền vững, đồng thời bảo đảm an toàn tài chính quốc gia. Việc triển khai các dự án cần có cơ chế điều phối thống nhất ở cấp quốc gia, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, phân công rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành, địa phương và thiết lập đầu mối điều phối hiệu quả trong suốt quá trình đàm phán, chuẩn bị và triển khai.

Cùng với đó, việc điều phối liên ngành phải bảo đảm gắn kết đồng bộ giữa phát triển hạ tầng giao thông với quy hoạch phát triển kinh tế vùng, hệ thống logistics và các khu công nghiệp dọc các hành lang kinh tế, thay vì triển khai riêng lẻ từng dự án.

Tổng Bí thư cũng lưu ý việc triển khai các dự án phải bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia và quy hoạch hạ tầng, đa dạng hóa nguồn vốn, bảo đảm hiệu quả kinh tế, minh bạch về công nghệ và tiêu chuẩn.

Khẳng định nhiệm vụ rất nặng nề, thời gian gấp, yêu cầu cao, Tổng Bí thư đề nghị cần có sự quyết tâm, thống nhất của cả hệ thống chính trị. Đảng ủy Chính phủ và trực tiếp là Bộ Xây dựng cần xây dựng một chiến lược phát triển đường sắt Việt Nam-Trung Quốc trong tổng thể chiến lược phát triển đường sắt Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045, 2100 và 2130.

Yêu cầu làm rõ lựa chọn công nghệ đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

23:21, 18/03/2026

Yêu cầu làm rõ lựa chọn công nghệ đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Làm chủ công nghệ, tăng tốc các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia

19:36, 03/03/2026

Làm chủ công nghệ, tăng tốc các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia trong năm 2026

10:14, 09/02/2026

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia trong năm 2026

Từ khóa:

đầu tư đường sắt đường sắt kết nối Việt - Trung Tiêu điểm tổng bí thư

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026 đánh dấu một bước chuyển mình từ đối thoại sang hành động cụ thể. Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác then chốt trong ASEAN và việc nâng cấp quan hệ đối tác với Việt Nam sẽ mở ra cơ hội đột phá trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và giao thông bền vững.

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Nhân dịp Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam - chiến lược Cửa ngõ toàn cầu, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy xin giới thiệu những chia sẻ cũng như góc nhìn của các Đại sứ châu Âu về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác và triển vọng của kinh tế Việt Nam...

Quảng Trị đạt mức tăng GRDP 7,75% trong quý 1/2026, vượt kịch bản đề ra

Quảng Trị đạt mức tăng GRDP 7,75% trong quý 1/2026, vượt kịch bản đề ra

Quý 1/2026, Quảng Trị ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tăng trưởng GRDP đạt 7,75%, cao hơn kịch bản đề ra. Tuy nhiên, những khó khăn về chi phí đầu vào, giải phóng mặt bằng và tiến độ đầu tư công đang đặt ra yêu cầu tăng tốc, quyết liệt hơn trong quý 2 để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 24/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong giai đoạn mới

Tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong giai đoạn mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng và hạ tầng, đồng thời cam kết bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư, củng cố niềm tin của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

1

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

Chứng khoán

2

Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"

Chứng khoán

3

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Tiêu điểm

4

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

5

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

