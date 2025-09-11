Còn 1.225 đơn vị cấp xã chậm chi lương

Kho bạc Nhà nước cho biết dù tiến độ mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đạt hơn 99%, song vẫn còn gần 1% chưa hoàn tất thủ tục mở tài khoản và hơn 2% đơn vị chưa chi lương tháng 8…
Ngày 10/9/2025, Kho bạc Nhà nước ban hành Công điện số 12/CĐ-KBNN, yêu cầu Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực khẩn trương chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với xã và đảm bảo 100% đơn vị hoàn thành mở tài khoản và thanh toán lương trước ngày 15/9/2025.
Theo số liệu thống kê tính đến ngày 9/9 cho thấy, cả nước có 55.965 đơn vị thuộc cấp xã dự kiến giao dịch với Kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn 475 đơn vị chưa mở tài khoản, chiếm tỷ lệ 0,85% và 1.225 đơn vị chưa chi lương tháng 8, chiếm 2,33%.
Công điện được ban hành ngay sau phiên họp của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính. Mục tiêu chính là tháo gỡ những khó khăn liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; đồng thời bảo đảm quyền lợi của cán bộ cơ sở trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Theo đó, Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực đẩy nhanh tiến độ mở tài khoản và chi lương. Cùng đó, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch trực thuộc chủ động phối hợp với các đơn vị cấp xã để chi lương cho cán bộ, công chức, viên chức.
Ngoài ra, đối với các đơn vị chưa được giao dự toán hoặc chưa bổ nhiệm chủ tài khoản, kế toán trưởng, Kho bạc Nhà nước khu vực cần phối hợp với Sở tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để có chỉ đạo xử lý dứt điểm.
Trước đó, ngày 9/9, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ phiên họp chuyên đề tháng 9/2025 cho ý kiến đánh giá tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các ý kiến cũng đề cập đến tình trạng cả nghìn đơn vị thuộc cấp xã chưa chi lương tháng 8.
"Một trong những khó khăn điển hình được chỉ ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nằm ở khâu tổ chức thực hiện và năng lực cán bộ cơ sở", Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết.
Theo đó, nhiều đơn vị cấp xã không có đủ lãnh đạo, cán bộ có chuyên môn sâu về lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là không có cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm kế toán, kế toán trưởng. Tình trạng này dẫn đến nhiều đơn vị không thể mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện chi ngân sách nhà nước.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, tăng cường hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tháo gỡ kịp thời vướng mắc, bảo đảm vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Số hóa công tác thanh tra, giám sát qua kho bạc, sớm phát hiện khoản thu chi ngân sách sai quy định
17:54, 28/02/2023
Đẩy nhanh thanh toán qua kho bạc, kiên quyết cắt giảm vốn các dự án chậm giải ngân
07:58, 19/04/2023
Tăng tốc “Kho bạc 3 không”, tạo thuận lợi đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Đề xuất giảm gánh nặng tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở
Theo đề xuất của Bộ Tài chính, nếu diện tích đất chuyển mục đích sử dụng nằm trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, mức thu tiền sử dụng đất sẽ không thấp hơn 30% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.
Công ty SJC phân trần về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép
Liên quan vụ án 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), doanh nghiệp này vừa chính thức phản hồi về những tin đồn lan truyền gần đây…
Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed
Giới đầu tư toàn cầu sẽ có một cái nhìn rõ hơn về tình hình sức khỏe của nền kinh tế Mỹ vào ngày thứ Năm (11/9), khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8...
Giá vàng tăng trong lúc đợi báo cáo CPI Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust mua nhẹ
Giá vàng thế giới tăng phiên đêm qua và sáng nay (11/9) trong bối cành nhà đầu tư trên toàn cầu chờ báo cáo lạm phát tiếp theo của Mỹ để định hình kỳ vọng về đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...
Kazakhstan lập quỹ dự trữ tiền điện tử quốc gia
Tổng thống Kazakhstan khẳng định nước này cần sớm xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử hoàn chỉnh, đồng thời nới lỏng quy định lưu thông và mở cửa thị trường để thu hút thêm nhà đầu tư...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: