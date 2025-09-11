Còn 1.225 đơn vị cấp xã chậm chi lương

Kho bạc Nhà nước cho biết dù tiến độ mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đạt hơn 99%, song vẫn còn gần 1% chưa hoàn tất thủ tục mở tài khoản và hơn 2% đơn vị chưa chi lương tháng 8…

Ngày 10/9/2025, Kho bạc Nhà nước ban hành Công điện số 12/CĐ-KBNN, yêu cầu Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực khẩn trương chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với xã và đảm bảo 100% đơn vị hoàn thành mở tài khoản và thanh toán lương trước ngày 15/9/2025.

Theo số liệu thống kê tính đến ngày 9/9 cho thấy, cả nước có 55.965 đơn vị thuộc cấp xã dự kiến giao dịch với Kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn 475 đơn vị chưa mở tài khoản, chiếm tỷ lệ 0,85% và 1.225 đơn vị chưa chi lương tháng 8, chiếm 2,33%.

Trước đó, tính đến ngày 5/9/2025, có hơn 55.000 đơn vị thuộc cấp xã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (đạt 99,01%). Tuy nhiên, vẫn còn gần 1.800 đơn vị chưa chi lương tháng 8/2025, chủ yếu do chậm hoàn thiện thủ tục. Kho bạc Nhà nước

Công điện được ban hành ngay sau phiên họp của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính. Mục tiêu chính là tháo gỡ những khó khăn liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; đồng thời bảo đảm quyền lợi của cán bộ cơ sở trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực đẩy nhanh tiến độ mở tài khoản và chi lương. Cùng đó, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch trực thuộc chủ động phối hợp với các đơn vị cấp xã để chi lương cho cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, đối với các đơn vị chưa được giao dự toán hoặc chưa bổ nhiệm chủ tài khoản, kế toán trưởng, Kho bạc Nhà nước khu vực cần phối hợp với Sở tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để có chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Trước đó, ngày 9/9, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ phiên họp chuyên đề tháng 9/2025 cho ý kiến đánh giá tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các ý kiến cũng đề cập đến tình trạng cả nghìn đơn vị thuộc cấp xã chưa chi lương tháng 8.

"Một trong những khó khăn điển hình được chỉ ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nằm ở khâu tổ chức thực hiện và năng lực cán bộ cơ sở", Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Theo đó, nhiều đơn vị cấp xã không có đủ lãnh đạo, cán bộ có chuyên môn sâu về lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là không có cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm kế toán, kế toán trưởng. Tình trạng này dẫn đến nhiều đơn vị không thể mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện chi ngân sách nhà nước.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, tăng cường hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tháo gỡ kịp thời vướng mắc, bảo đảm vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.