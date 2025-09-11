Thứ Năm, 11/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Còn 1.225 đơn vị cấp xã chậm chi lương

Phương Linh

11/09/2025, 15:21

Kho bạc Nhà nước cho biết dù tiến độ mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đạt hơn 99%, song vẫn còn gần 1% chưa hoàn tất thủ tục mở tài khoản và hơn 2% đơn vị chưa chi lương tháng 8…

Còn 1.225 đơn vị cấp xã chậm chi lương
Còn 1.225 đơn vị cấp xã chậm chi lương

Ngày 10/9/2025, Kho bạc Nhà nước ban hành Công điện số 12/CĐ-KBNN, yêu cầu Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực khẩn trương chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với xã và đảm bảo 100% đơn vị hoàn thành mở tài khoản và thanh toán lương trước ngày 15/9/2025.

Theo số liệu thống kê tính đến ngày 9/9 cho thấy, cả nước có 55.965 đơn vị thuộc cấp xã dự kiến giao dịch với Kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn 475 đơn vị chưa mở tài khoản, chiếm tỷ lệ 0,85% và 1.225 đơn vị chưa chi lương tháng 8, chiếm 2,33%.

Trước đó, tính đến ngày 5/9/2025, có hơn 55.000 đơn vị thuộc cấp xã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (đạt 99,01%). Tuy nhiên, vẫn còn gần 1.800 đơn vị chưa chi lương tháng 8/2025, chủ yếu do chậm hoàn thiện thủ tục.
Kho bạc Nhà nước 

Công điện được ban hành ngay sau phiên họp của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính. Mục tiêu chính là tháo gỡ những khó khăn liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; đồng thời bảo đảm quyền lợi của cán bộ cơ sở trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực đẩy nhanh tiến độ mở tài khoản và chi lương. Cùng đó, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch trực thuộc chủ động phối hợp với các đơn vị cấp xã để chi lương cho cán bộ, công chức, viên chức. 

Ngoài ra, đối với các đơn vị chưa được giao dự toán hoặc chưa bổ nhiệm chủ tài khoản, kế toán trưởng, Kho bạc Nhà nước khu vực cần phối hợp với Sở tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để có chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Trước đó, ngày 9/9, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ phiên họp chuyên đề tháng 9/2025 cho ý kiến đánh giá tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các ý kiến cũng đề cập đến tình trạng cả nghìn đơn vị thuộc cấp xã chưa chi lương tháng 8.

"Một trong những khó khăn điển hình được chỉ ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nằm ở khâu tổ chức thực hiện và năng lực cán bộ cơ sở", Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Theo đó, nhiều đơn vị cấp xã không có đủ lãnh đạo, cán bộ có chuyên môn sâu về lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là không có cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm kế toán, kế toán trưởng. Tình trạng này dẫn đến nhiều đơn vị không thể mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện chi ngân sách nhà nước.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, tăng cường hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tháo gỡ kịp thời vướng mắc, bảo đảm vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Số hóa công tác thanh tra, giám sát qua kho bạc, sớm phát hiện khoản thu chi ngân sách sai quy định

17:54, 28/02/2023

Số hóa công tác thanh tra, giám sát qua kho bạc, sớm phát hiện khoản thu chi ngân sách sai quy định

Đẩy nhanh thanh toán qua kho bạc, kiên quyết cắt giảm vốn các dự án chậm giải ngân

07:58, 19/04/2023

Đẩy nhanh thanh toán qua kho bạc, kiên quyết cắt giảm vốn các dự án chậm giải ngân

Tăng tốc “Kho bạc 3 không”, tạo thuận lợi đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

18:18, 21/06/2023

Tăng tốc “Kho bạc 3 không”, tạo thuận lợi đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Từ khóa:

chi lương đơn vị cấp xã Kho bạc Nhà nước mô hình chính quyền địa phương Mở tài khoản ngân sách Nhà nước tài chính Thủ tục hành chính

Đọc thêm

Đề xuất giảm gánh nặng tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Đề xuất giảm gánh nặng tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, nếu diện tích đất chuyển mục đích sử dụng nằm trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, mức thu tiền sử dụng đất sẽ không thấp hơn 30% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Công ty SJC phân trần về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

Công ty SJC phân trần về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

Liên quan vụ án 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), doanh nghiệp này vừa chính thức phản hồi về những tin đồn lan truyền gần đây…

Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed

Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed

Giới đầu tư toàn cầu sẽ có một cái nhìn rõ hơn về tình hình sức khỏe của nền kinh tế Mỹ vào ngày thứ Năm (11/9), khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8...

Giá vàng tăng trong lúc đợi báo cáo CPI Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust mua nhẹ

Giá vàng tăng trong lúc đợi báo cáo CPI Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust mua nhẹ

Giá vàng thế giới tăng phiên đêm qua và sáng nay (11/9) trong bối cành nhà đầu tư trên toàn cầu chờ báo cáo lạm phát tiếp theo của Mỹ để định hình kỳ vọng về đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...

Kazakhstan lập quỹ dự trữ tiền điện tử quốc gia

Kazakhstan lập quỹ dự trữ tiền điện tử quốc gia

Tổng thống Kazakhstan khẳng định nước này cần sớm xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử hoàn chỉnh, đồng thời nới lỏng quy định lưu thông và mở cửa thị trường để thu hút thêm nhà đầu tư...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khẩn trương đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Dân sinh

2

SGI Capital: Cổ đông nội bộ doanh nghiệp thoát hàng, bán ròng 2.500 tỷ trong tháng 8

Chứng khoán

3

3 nhóm vấn đề phát sinh vướng mắc trong việc thanh toán, chi trả chế độ, chính sách

Dân sinh

4

Hà Nội:Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập

Dân sinh

5

Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: