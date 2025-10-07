Công an Thanh Hóa vạch trần thủ đoạn của các nhóm tội phạm dưới "vỏ bọc" doanh nghiệp

Tại cuộc Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý III/2025, tổ chức vào chiều 06/10/2025, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã nêu ra thủ đoạn của các băng nhóm tại Thanh Hoá như Tuấn “thần đèn”, Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ” cùng các mối quan hệ cấu kết “quan – thương” để trục lợi…

Theo đó, thủ đoạn của các băng nhóm này, gồm:

Một là, các doanh nghiệp là vỏ bọc, hoạt động bất thường như các đối tượng hình sự, băng nhóm xã hội đen có dấu hiệu can dự vào lĩnh vực kinh tế.

Ngoài ra, các đối tượng thành lập nhiều doanh nghiệp, đổi công ty, hệ sinh thái để hợp thức hóa các hoạt động của đăng ký kinh doanh, giấy phép không tương xứng với năng lực thực tế. Mặt khác, để người thân, người nhà, người quen, đàn em, thân tín đứng tên nhiều doanh nghiệp phục vụ lợi ích nhóm.

Hai là, một số dự án, cấp phép có dấu hiệu hợp thức hóa bằng thủ thuật hành chính như xin cấp phép đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, rồi đấu giá tài sản công.

Ba là, việc thanh toán trong hoạt động doanh nghiệp có dòng tiền chuyển hóa phức tạp. Việc chuyển tiền, rút tiền, hợp thức hóa bất minh như chuyển khoản nhiều lần qua nhiều công ty môi giới, cho nhiều công ty trong hệ sinh thái và thanh toán bằng tiền mặt, lập chứng từ khống, mua bán hóa đơn. Lợi nhuận, tài sản “chảy” dàn trải ngoài hệ thống chính thức và có hành vi rửa tiền.

Bốn là, thủ đoạn kết hợp giữa hành chính và thanh thế của xã hội đen để thực hiện các hành vi vi phạm như dùng băng nhóm, đối tượng hình sự để đe dọa và bảo kê.

Năm là, số cán bộ lãnh đạo, người có chức quyền, có lối sống, tài sản không cân xứng, bất minh, vượt xa với thu nhập chính thức của bản thân gây dư luận trong xã hội.

Sáu là, có sự tham gia của người trung gian, môi giới, hối lộ, môi giới, rồi vận động hành lang như môi giới để quan hệ đứng giữa doanh nghiệp và cán bộ để thu lợi, đạt thanh thế trên mạng xã hội với những biệt danh như "người phán xử", "quân sư".

Cũng tại họp báo, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán”, “Cưỡng đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan, do Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn “thần đèn”) chủ mưu, cầm đầu.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 09 bị can, gồm: Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”);

Trịnh Văn Tuấn, thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long, nguyên Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ; Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn;

Cao Quang Trung, kế toán Công ty ALMA; Lương Đình Quân, Lê Văn Quân, Bùi Thị Thuý đều kế toán Công ty ALMA.

Trong đó bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”) bị khởi tố về 03 tội danh là Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán và Cưỡng đoạt tài sản.

Còn tại vụ án Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã triệt phá và bắt giữ, xử lý hình sự 17 đối tượng, can phạm.

Trong đó, Nguyễn Văn Vi, tức “Vi ngộ” bị khởi tố về 4 tội danh là Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán; Trốn thuế; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Còn Nguyễn Văn Mạnh, tức “Mạnh Gỗ “ bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ.

Đặc biệt về các vi phạm kế toán, mua bán trái phép hóa đơn, bước đầu xác định thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là hơn 400 tỷ đồng.