Giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Các đối tượng đã giả mạo Công ty xổ số điện toán Việt Nam và các trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với số tiền hơn 2.300 tỷ đồng...

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an tỉnh Cao Bằng ngày 8/3 về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn sử dụng công nghệ cao.

Theo đó, Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công 02 nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 63 đối tượng, thu giữ 87 máy tính, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam và các trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với số tiền hơn 2.300 tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Cao Bằng trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả khám phá vụ án đã phản ánh sự phối hợp hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ ở trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần ngăn chặn thiệt hại tài sản cho người dân, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Cao Bằng.

Đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn phạm tội để nâng cao cảnh giác cho người dân.