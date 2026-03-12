Tàu chở 63.000 tấn LNG qua eo biển Hormuz cập cảng Thị Vải

Tàu FAT’H AL KHAIR chở khoảng 63.000 tấn LNG từ khu vực Trung Đông, đi qua eo biển Hormuz đã cập kho cảng ở Thị Vải (TP. Hồ Chí Minh)...

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), cho biết tàu chở LNG FAT’H AL KHAIR đã cập cảng Kho cảng LNG Thị Vải (phường Tân Phước, TP. Hồ Chí Minh), mang theo khoảng 63.000 tấn LNG (khí tự nhiên hóa lỏng), tương đương khoảng 87 triệu Sm3 (m3 tiêu chuẩn) khí tự nhiên.

Đây là chuyến tàu LNG nhập khẩu đầu tiên của PV GAS trong năm 2026. Lô hàng do PV GAS thu xếp vào ngày 26/2/2026 và sau hành trình vận chuyển quốc tế đã cập cảng Thị Vải an toàn.

Đáng chú ý, chuyến tàu đã rời khu vực Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát, nên hành trình vận chuyển không bị gián đoạn trong bối cảnh khu vực này đang trở thành điểm nóng địa chính trị của thế giới.

Nguồn LNG từ chuyến tàu FAT'H AL KHAIR sẽ được tái hóa khí tại kho cảng LNG Thị Vải để cung cấp cho các nhà máy điện, góp phần đảm bảo nguồn nhiên liệu cho hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn nhu cầu năng lượng đang gia tăng.

Theo Petrovietnam, việc PV GAS chủ động thu xếp nguồn hàng, ký kết hợp đồng sớm và tổ chức vận chuyển kịp thời tiếp tục thể hiện năng lực điều hành chuỗi cung ứng khí của doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần ổn định thị trường năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Được biết, đối với LNG phục vụ sản xuất điện và công nghiệp, trong kế hoạch nhập khẩu 3 chuyến LNG nửa đầu năm 2026, PV GAS đã thu xếp thành công 2 chuyến tàu (mỗi chuyến khoảng 70 nghìn tấn) từ Qatar và Đông Nam Á. Nhờ chiến lược mua hàng sớm trước khi xung đột bùng phát, đơn vị đã chốt được mức giá cạnh tranh, thấp hơn đến 50% so với giá thị trường hiện tại. Hiện PV GAS đang tích cực lựa chọn nhà cung cấp cho chuyến hàng thứ 3.

Bên cạnh đó, đối với khí LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) phục vụ dân dụng và công nghiệp, do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông nên có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng các sản phẩm dầu khí tại Việt Nam, PV GAS đang tập trung đa dạng hóa nguồn hàng LPG nhập khẩu ngoài khu vực Trung Đông, đồng thời thực hiện cân đối linh hoạt giữa nguồn hàng nhập khẩu và xuất khẩu nhằm ưu tiên tối đa cho nhu cầu thị trường trong nước.

Ngoài ra, PV GAS đang tập trung gia tăng sản lượng khí LPG tại hai Nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Cà Mau phù hợp với kế hoạch tăng huy động khí thiên nhiên về bờ, dự kiến cung ứng thêm 5% sản lượng LPG nội địa.