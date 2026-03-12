Thứ Năm, 12/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Tàu chở 63.000 tấn LNG qua eo biển Hormuz cập cảng Thị Vải

Minh Huy

12/03/2026, 13:41

Tàu FAT’H AL KHAIR chở khoảng 63.000 tấn LNG từ khu vực Trung Đông, đi qua eo biển Hormuz đã cập kho cảng ở Thị Vải (TP. Hồ Chí Minh)...

Tàu FAT’H AL KHAIR cập cảng Kho cảng LNG Thị Vải mang theo 63.000 tấn LNG. Ảnh: PV GAS.
Tàu FAT’H AL KHAIR cập cảng Kho cảng LNG Thị Vải mang theo 63.000 tấn LNG. Ảnh: PV GAS.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), cho biết tàu chở LNG FAT’H AL KHAIR đã cập cảng Kho cảng LNG Thị Vải (phường Tân Phước, TP. Hồ Chí Minh), mang theo khoảng 63.000 tấn LNG (khí tự nhiên hóa lỏng), tương đương khoảng 87 triệu Sm3 (m3 tiêu chuẩn) khí tự nhiên.

Đây là chuyến tàu LNG nhập khẩu đầu tiên của PV GAS trong năm 2026. Lô hàng do PV GAS thu xếp vào ngày 26/2/2026 và sau hành trình vận chuyển quốc tế đã cập cảng Thị Vải an toàn.

Đáng chú ý, chuyến tàu đã rời khu vực Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát, nên hành trình vận chuyển không bị gián đoạn trong bối cảnh khu vực này đang trở thành điểm nóng địa chính trị của thế giới.

Nguồn LNG từ chuyến tàu FAT'H AL KHAIR sẽ được tái hóa khí tại kho cảng LNG Thị Vải để cung cấp cho các nhà máy điện, góp phần đảm bảo nguồn nhiên liệu cho hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn nhu cầu năng lượng đang gia tăng.

Theo Petrovietnam, việc PV GAS chủ động thu xếp nguồn hàng, ký kết hợp đồng sớm và tổ chức vận chuyển kịp thời tiếp tục thể hiện năng lực điều hành chuỗi cung ứng khí của doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần ổn định thị trường năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Được biết, đối với LNG phục vụ sản xuất điện và công nghiệp, trong kế hoạch nhập khẩu 3 chuyến LNG nửa đầu năm 2026, PV GAS đã thu xếp thành công 2 chuyến tàu (mỗi chuyến khoảng 70 nghìn tấn) từ Qatar và Đông Nam Á. Nhờ chiến lược mua hàng sớm trước khi xung đột bùng phát, đơn vị đã chốt được mức giá cạnh tranh, thấp hơn đến 50% so với giá thị trường hiện tại. Hiện PV GAS đang tích cực lựa chọn nhà cung cấp cho chuyến hàng thứ 3.

Bên cạnh đó, đối với khí LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) phục vụ dân dụng và công nghiệp, do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông nên có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng các sản phẩm dầu khí tại Việt Nam, PV GAS đang tập trung đa dạng hóa nguồn hàng LPG nhập khẩu ngoài khu vực Trung Đông, đồng thời thực hiện cân đối linh hoạt giữa nguồn hàng nhập khẩu và xuất khẩu nhằm ưu tiên tối đa cho nhu cầu thị trường trong nước.

Ngoài ra, PV GAS đang tập trung gia tăng sản lượng khí LPG tại hai Nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Cà Mau phù hợp với kế hoạch tăng huy động khí thiên nhiên về bờ, dự kiến cung ứng thêm 5% sản lượng LPG nội địa.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh theo đà đi xuống của thị trường thế giới

23:10, 11/03/2026

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh theo đà đi xuống của thị trường thế giới

Phát triển điện khí LNG: “Nút thắt” từ cơ chế giá và hạ tầng truyền tải

07:42, 24/12/2025

Phát triển điện khí LNG: “Nút thắt” từ cơ chế giá và hạ tầng truyền tải

Ký hợp đồng EPC trị giá 25.202 tỷ đồng cho Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

07:27, 10/02/2026

Ký hợp đồng EPC trị giá 25.202 tỷ đồng cho Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Từ khóa:

an ninh năng lượng đảm bảo nguồn cung khí hóa lỏng LPG khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu lng Petrovietnam PV Gas thị trường năng lượng xung đột Trung Đông

Đọc thêm

Đột phá nền tảng số thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số

Đột phá nền tảng số thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số

Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài chính thức được vận hành. Đây là giải pháp đột phá nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu "sống", kết nối mạng lưới 64 Thương vụ toàn cầu với địa phương và doanh nghiệp để thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số...

Thủ tướng yêu cầu tăng cường thu mua lúa gạo, bảo đảm tiêu thụ cho nông dân

Thủ tướng yêu cầu tăng cường thu mua lúa gạo, bảo đảm tiêu thụ cho nông dân

Trước bối cảnh thị trường lúa gạo thế giới biến động và trong nước bước vào cao điểm thu hoạch vụ Đông Xuân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 11/03/2026 về việc điều hành sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trong tình hình mới, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định thị trường, tăng cường thu mua lúa gạo và bảo đảm tiêu thụ cho nông dân.

EU thúc đẩy hợp tác năng lượng với Azerbaijan trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động

EU thúc đẩy hợp tác năng lượng với Azerbaijan trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động

Liên minh châu Âu (EU) đang tăng cường hợp tác năng lượng với Azerbaijan nhằm củng cố an ninh nguồn cung và đa dạng hóa thị trường, trong bối cảnh những biến động địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu...

Chuỗi triển lãm công nghệ Việt Nam thu hút hơn 450 doanh nghiệp đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ

Chuỗi triển lãm công nghệ Việt Nam thu hút hơn 450 doanh nghiệp đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ

ProPak Vietnam 2026 sẽ trưng bày những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực bao bì, chế biến thực phẩm, công nghệ đồ uống, nguyên vật liệu, dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng lạnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cập nhật xu hướng, mở rộng quan hệ hợp tác và tìm kiếm giải pháp tối ưu nâng cao hiệu suất sản xuất...

Tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà đưa ngành công nghiệp tăng trưởng hai con số

Tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà đưa ngành công nghiệp tăng trưởng hai con số

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng yêu cầu tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện mô hình phát triển để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong lĩnh vực công nghiệp. Trọng tâm là nâng cao năng lực ngành chế biến, chế tạo thông qua ứng dụng công nghệ và đồng bộ chính sách…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số trong ngành y tế

Sức khỏe

2

Nhận diện các "điểm nghẽn" của du lịch golf Việt Nam

Du lịch

3

Chốt lời ngắn hạn, thị trường điều chỉnh

Chứng khoán

4

Đột phá nền tảng số thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số

Thị trường

5

Hải Phòng: Cưỡng chế thu hồi nhà đất công sản sử dụng sai mục đích

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy