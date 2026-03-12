Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ
Đỗ Mến
12/03/2026, 14:44
Hội đồng Bầu cử Quốc gia hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với khoảng hơn 78 triệu cử tri tham gia trên cả nước vào ngày 15/3 tới đây.
Sáng 12/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo về công
tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử.
Theo bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu,
Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy viên Tiểu ban Nhân
sự thuộc Hội đồng Bầu cử Quốc gia, chỉ còn hơn hai ngày nữa là đến ngày bầu cử,
công tác chuẩn bị đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cùng các cơ
quan Trung ương và địa phương triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng tiến
độ theo quy định của pháp luật.
Nhiều nội dung quan trọng của quy trình bầu cử đã được hoàn
thành sớm hơn so với thời hạn luật định.
Ở Trung ương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ
chức 02 hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử;
02 hội nghị tập huấn trực tuyến về sử dụng phần mềm bầu cử, 04 phiên
họp để chỉ đạo điều hành trong quá trình tổ chức triển khai công tác bầu cử.
Các cơ quan đã ban hành đầy đủ 27/27 văn bản hướng dẫn công
tác bầu cử theo phân công của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
Hội đồng bầu cử Quốc gia và các tiểu ban đã ban hành 31 nghị
quyết, 08 kế hoạch và 46 văn bản khai hướng dẫn giải đáp liên quan đến
công tác bầu cử bầu cử sớm; qua đó kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc
gia đã tổ chức 3 đợt kiểm tra giám sát tại 34 tỉnh thành phố trên cả
nước. Qua kiểm tra cho thấy các địa phương đã chủ động ban hành 6.636 văn bản
lãnh đạo chỉ đạo phục vụ công tác bầu cử. Điều này thể hiện sự vào cuộc đồng bộ
của cả hệ thống chính trị.
Tính đến nay, cả nước đã thành lập 34 ủy ban bầu cử tỉnh, 3.320
Ủy ban bầu cử cấp xã, 182 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 724 Ban bầu cử đại biểu
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 22.401 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã
và 72.191 tổ bầu cử. Việc kiện toàn đầy đủ các tổ chức phụ trách bầu cử là cơ sở
quan trọng để bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức đúng pháp luật, thống nhất và hiệu
quả trên phạm vi toàn quốc.
Bà Tạ Thị Yên cho biết công tác nhân sự được chuẩn bị chặt
chẽ, bảo đảm cơ cấu theo quy định.
Tại họp báo, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết có 5 người tự ứng cử đại
biểu Quốc hội khóa XVI ở các địa phương (trong đó tại TP.HCM có 2 người; các tỉnh
Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang mỗi địa phương có 1 người tự ứng cử).
Cả 5 người tự
ứng cử đều được cử tri nơi cư trú ủng hộ với sự tín nhiệm cao.
Đối với đại biểu Quốc hội khóa XVI, tổng số đại biểu được bầu
là 500 đại biểu với 864 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,73 người ứng cử cho một đại
biểu được bầu, trong đó có 5 người tự ứng cử. Cơ cấu ứng cử viên cơ bản bảo đảm
định hướng về đại diện xã hội, cụ thể là phụ nữ 45,37%, dưới 40 tuổi 21,64%,
người dân tộc thiểu số 21,76%, người ngoài đảng 7,41%, đại biểu tái cử là
27,31%.
Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Tổng số đại biểu
được bầu là 2552 đại biểu với 4.217 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,65 người
ứng cử trên một đại biểu được bầu.
Đối với Hội đồng nhân dân cấp xã, tổng số đại biểu được bầu
là 72.611 đại biểu với 120.873 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,66 người ứng cử trên một
đại biểu được bầu. Các số liệu này cho thấy danh sách chính thức những người
ứng cử đều bảo đảm số dư theo quy định của luật. Đồng thời đã chú trọng
cơ cấu hợp lý giữa đại biểu nữ, đại biểu trẻ và đại biểu người dân tộc thiểu số.
Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử
tri đã được niêm yết công khai. Cập nhật đến ngày 10/3, cả nước có
78.928.647 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.
Danh sách cử
tri được niêm yết công khai từ sớm để nhân dân kiểm tra, đối chiếu
theo quy định của pháp luật. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập
nhật đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.
Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép 217 khu vực bỏ
phiếu tại 11 tỉnh, thành phố tổ chức bỏ phiếu sớm. Tính đến ngày 12/3, có
34 khu vực bỏ phiếu tại bốn địa phương gồm An Giang, Khánh Hòa, thành phố Hồ
Chí Minh và một số địa phương địa bàn đặc thù của tổ chức bỏ phiếu sớm bảo đảm
đúng theo quy định của pháp luật.
“Có thể khẳng định đến thời điểm này, công tác chuẩn bị
cho ngày bầu cử 15/3/2026 đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm đúng tiến độ và đúng
quy định của pháp luật”, bà Tạ Thị Yên cho biết thêm.
Theo thống kê sơ bộ của 9 tỉnh, thành phố, có 10.649 cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức bằng nhiều hình thức bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến.
Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng đã tổ chức các hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho người lần đầu ứng cử, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động vận động bầu cử.
