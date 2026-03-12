Giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh

Sáng 12/3, các công ty kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh tăng, giảm giá mua/bán vàng miếng SJC. Chỉ trong chưa đầy 2 tiếng mở cửa, mức độ điều chỉnh giá mua/bán vàng miếng từ 2-3 lần lên tới cả triệu đồng...
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC
niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 183,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 186,4
triệu đồng/lượng. Sau gần 10 phút, giá vàng miếng tại thương hiệu này giảm
thêm 600 nghìn đồng/lượng.
Tính đến 9 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng
miếng SJC tại Công ty SJC niêm yết tại 183,3 triệu – 186,3 triệu đồng/lượng, tăng
500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến
hết phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (11/3), giá giao dịch vàng miếng
tại doanh nghiệp này giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm cũng đồng loạt
niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng ở ngưỡng 183,3 triệu – 186,3
triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt giảm mạnh. Chỉ trong vòng 2 giờ mở cửa, giá vàng miếng ghi nhận tới 3 nhịp điều chỉnh liên tiếp. Giá bán vàng miếng chủ yếu neo ở mức 186,3 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch 183,5
triệu – 186,3 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Phú Quý. Giá mua, bán vàng
miếng tại thương hiệu này cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh
Hải, giá vàng miếng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch ở
mức 182,8 triệu – 185,8 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa. Cả hai thương hiệu này
giữ nguyên mức giá giao dịch trên trong suốt phiên sáng.
Giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi
Hồng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng.
Tính đến 11 giờ 30 phút, giá vàng
miếng tại thương hiệu này giảm tổng cộng 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua
và chiều bán. Mi Hồng đặt giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 184,3 triệu – 186,3
triệu đồng/lượng (mua – bán).
Theo sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, vàng nhẫn “4 số 9” tại các
đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt điều chỉnh giảm. Mức giảm dao động từ 200
nghìn đến 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua (11/3). Riêng tại một doanh nghiệp phía Nam, giá mua, bán
vàng nhẫn giảm gấp đôi so với các doanh nghiệp còn lại.
Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm chốt phiên sáng giảm 2
triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 11/3. Thương hiệu này niêm yết
giao dịch giá vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 174 triệu – 178 triệu đồng/lượng.
Mức điều chỉnh giảm mạnh nhất kéo giá giao dịch vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm thấp hơn hẳn mặt bằng chung. So với các doanh nghiệp phía Bắc, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm thấp hơn từ 7 triệu – 8 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng , giá mua, bán vàng
nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 182,5 triệu
– 185,5 triệu đồng/lượng. Sau chưa đầy 1 tiếng mở cửa, Công ty SJC tăng thêm
500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” đặt tại
183 triệu – 186 triệu đồng/lượng (mua - bán) và duy trì đến hết phiên sáng. So
với giá chốt phiên 11/3, giá mua, bán vàng nhẫn giảm tổng cộng 900 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều
Sau khi giảm 1,4 triệu đồng/lượng ngay
khi mở cửa phiên sáng, giá vàng
nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều.
Thương hiệu này
đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 183,3 triệu và giá bán là 186,3 triệu
đồng/lượng. Chốt phiên sáng, mức giá trên không đổi.
So với giá chốt phiên 11/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại đây cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều.
Cùng mức điều chỉnh trên, Phú Quý niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 chốt phiên sáng ở mức 183,1 triệu – 186,1 triệu đồng/lượng.
Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ
giảm 1,2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, niêm yết tại 183 triệu –
186 triệu đồng/lượng. Sau chưa đầy 30 phút, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tiếp
tục giảm thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tính đến 10 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn
tại PNJ tăng trở lại 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. PNJ đặt
giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 183,2 triệu – 186,2 triệu đồng/lượng
(mua – bán), giảm tổng cộng 1 triệu đồng/lượng so giá chốt phiên 11/3.
Mở cửa phiên sáng, giá vàng Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức
183,5 triệu – 186,5 triệu đồng/lượng. Sau gần 2 tiếng, Bảo Tín Mạnh Hải giảm
700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá vàng nhẫn tại 182,8 triệu – 185,8 triệu
đồng/lượng. Mức giá trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng.
Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch 183,3 triệu – 186,3 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu sau 2 nhịp tăng giảm đan xen. So với giá chốt phiên 11/3, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu chỉ giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 12/3, hợp đồng giá vàng giao ngay
tiếp tục giảm hơn 0,6%, lùi xuống mốc 5.146,2 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 21,37 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, tùy thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 13,07 – 21,37 triệu
đồng/lượng.
Giá mua vàng miếng SJC tăng tới 3,7 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên liên tiếp
14:02, 11/03/2026
Giá vàng trong nước tăng gấp gần 3 lần giá thế giới
Chênh lệch giá mua, bán USD tại ngân hàng giảm mạnh
Tính đến hôm nay (12/3) so với đầu tháng, chênh lệch giữa giá mua và bán USD tại các ngân hàng thu hẹp từ 410 đồng xuống 270 đồng/USD, giảm hơn 34%, cho thấy mức độ rủi ro giảm sâu, tâm lý thị trường ổn định…
Báo cáo CPI Mỹ khiến nhà đầu tư lo lắng về triển vọng lãi suất Fed
“Trong điều kiện bình thường, những con số lạm phát như thế này sẽ được coi là ôn hòa. Nhưng điều kiện hiện tại không phải là bình thường”, một nhà kinh tế nhận xét...
Dragon Capital, KIM, Hanwha Life, Vina Capital và hàng loạt quỹ lớn tham gia rót vốn vào SHB
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) công bố danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, gồm nhiều tổ chức đầu tư lớn trong và ngoài nước như: Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), Hanwha Life, Vina Capital, PVIAM, FPT Capital, cùng nhiều quỹ ngoại khác.
Vàng trượt giá sau báo cáo lạm phát Mỹ
Nhu cầu phòng ngừa rủi ro còn lớn, nhưng giá vàng dường như đang chịu sự chi phối nhiều hơn bởi các yếu tố tỷ giá và kỳ vọng lạm phát - lãi suất...
Tài khóa cần "chia lửa" với tiền tệ trong bối cảnh lạm phát chi phí đẩy
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và giá năng lượng đang gia tăng rủi ro do lạm phát chi phí đẩy ở Việt Nam. Một chuyên gia cho rằng trong lúc này, chính sách tiền tệ cần chuyển sang thế phòng thủ để giữ ổn định vĩ mô, trong khi chính sách tài khóa phải đóng vai trò chủ động thúc đẩy tăng trưởng…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: