Giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh

Sáng 12/3, các công ty kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh tăng, giảm giá mua/bán vàng miếng SJC. Chỉ trong chưa đầy 2 tiếng mở cửa, mức độ điều chỉnh giá mua/bán vàng miếng từ 2-3 lần lên tới cả triệu đồng...

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 183,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 186,4 triệu đồng/lượng. Sau gần 10 phút, giá vàng miếng tại thương hiệu này giảm thêm 600 nghìn đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Công ty SJC niêm yết tại 183,3 triệu – 186,3 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (11/3), giá giao dịch vàng miếng tại doanh nghiệp này giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm cũng đồng loạt niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng ở ngưỡng 183,3 triệu – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt giảm mạnh. Chỉ trong vòng 2 giờ mở cửa, giá vàng miếng ghi nhận tới 3 nhịp điều chỉnh liên tiếp. Giá bán vàng miếng chủ yếu neo ở mức 186,3 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch 183,5 triệu – 186,3 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Phú Quý. Giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch ở mức 182,8 triệu – 185,8 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa. Cả hai thương hiệu này giữ nguyên mức giá giao dịch trên trong suốt phiên sáng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng.

Tính đến 11 giờ 30 phút, giá vàng miếng tại thương hiệu này giảm tổng cộng 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Mi Hồng đặt giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 184,3 triệu – 186,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 12/3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Theo sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt điều chỉnh giảm. Mức giảm dao động từ 200 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua (11/3). Riêng tại một doanh nghiệp phía Nam, giá mua, bán vàng nhẫn giảm gấp đôi so với các doanh nghiệp còn lại.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm chốt phiên sáng giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 11/3. Thương hiệu này niêm yết giao dịch giá vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 174 triệu – 178 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh giảm mạnh nhất kéo giá giao dịch vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm thấp hơn hẳn mặt bằng chung. So với các doanh nghiệp phía Bắc, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm thấp hơn từ 7 triệu – 8 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng , giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 182,5 triệu – 185,5 triệu đồng/lượng. Sau chưa đầy 1 tiếng mở cửa, Công ty SJC tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” đặt tại 183 triệu – 186 triệu đồng/lượng (mua - bán) và duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 11/3, giá mua, bán vàng nhẫn giảm tổng cộng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều

Sau khi giảm 1,4 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 183,3 triệu và giá bán là 186,3 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, mức giá trên không đổi. So với giá chốt phiên 11/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại đây cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng mức điều chỉnh trên, Phú Quý niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 chốt phiên sáng ở mức 183,1 triệu – 186,1 triệu đồng/lượng.

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 12/3 so với 11/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ giảm 1,2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, niêm yết tại 183 triệu – 186 triệu đồng/lượng. Sau chưa đầy 30 phút, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 10 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn tại PNJ tăng trở lại 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. PNJ đặt giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 183,2 triệu – 186,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm tổng cộng 1 triệu đồng/lượng so giá chốt phiên 11/3.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức 183,5 triệu – 186,5 triệu đồng/lượng. Sau gần 2 tiếng, Bảo Tín Mạnh Hải giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá vàng nhẫn tại 182,8 triệu – 185,8 triệu đồng/lượng. Mức giá trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch 183,3 triệu – 186,3 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu sau 2 nhịp tăng giảm đan xen. So với giá chốt phiên 11/3, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu chỉ giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.