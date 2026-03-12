OCB hỗ trợ hộ kinh doanh tại 29 cơ sở Thuế TP. HCM đáp ứng chính sách mới

Sự hợp giữa OCB và Thuế TP. HCM được kỳ vọng sẽ giúp hộ kinh doanh dễ dàng thực hiện chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai theo quy định Thuế 2026, góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán không tiền mặt và nộp thuế điện tử…

Ngày 12/3/2026, Thuế TP. HCM và ngân hàng Phương Đông (OCB) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tạo ra những giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh một cách toàn diện, từ tư vấn tuân thủ quy định thuế mới tại 29 điểm cở sở trực thuộc Thuế TP. HCM đến các giải pháp thanh toán số hiệu quả.

Theo đó, sự hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ giúp hộ kinh doanh dễ dàng thực hiện chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai theo quy định Thuế 2026, góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán không tiền mặt và nộp thuế điện tử - những trụ cột quan trọng trong hoạt động chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

Cụ thể, OCB triển khai giải pháp thanh toán toàn diện OCB Smart Merchant, sở hữu những tiện ích như: hợp nhất dữ liệu thanh toán - bán hàng - hóa đơn trên một nền tảng, đáp ứng nghĩa vụ thuế; gia tăng năng lực quản trị của hộ kinh doanh và doanh nghiệp MSME; kết nối trực tiếp với tài khoản thanh toán đứng tên hộ kinh doanh tại ngân hàng; đa dạng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt… chỉ trong một nền tảng duy nhất.

Giải pháp này cũng cung cấp đa dạng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, cho phép ghi nhận tự động mọi giao dịch phát sinh qua VNPAY-SmartPOS, VNPAY-PhonePOS, mã VNPAY-QR hoặc các hình thức thanh toán số khác. Dữ liệu được đồng bộ tức thời với hệ thống quản lý bán hàng và hóa đơn điện tử, hạn chế tối đa sai sót do nhập liệu thủ công. Đặc biệt, quá trình khởi tạo hóa đơn và truyền dữ liệu đến cơ quan thuế được tự động hóa theo đúng chuẩn quy định. Đây được xem là “chìa khóa" giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp MSME tối ưu quản lý dòng tiền, tuân thủ Nghị định số 68/2026/NĐ-CP một cách thuận tiện và chính xác nhất.

Đại diện lãnh đạo Thuế TP. HCM kỳ vọng: “Trong năm 2026, ngành Thuế sẽ chuyển trọng tâm từ quản lý thu sang hỗ trợ tuân thủ, tăng cường hướng dẫn và đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình kê khai thuế. Việc hợp tác với các ngân hàng đặc biệt là OCB nhằm cung cấp thêm giải pháp hỗ trợ được xem là bước đi cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả tuân thủ và ổn định hoạt động của cộng đồng hộ kinh doanh trên địa bàn.”

Đại diện lãnh đạo Thuế TP. HCM kỳ vọng sự hợp tác với OCB sẽ giúp ổn định hoạt động của cộng đồng hộ kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: OCB.

Tại buổi lễ, Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc OCB cũng nhấn mạnh về định hướng xây dựng các sản phẩm, dịch vụ tài chính thông qua ba tiêu chí dễ dùng - dễ quản lý - dễ tuân thủ:“Với giá trị cốt lõi lấy khách hàng làm trọng tâm cùng sự đồng hành của Thuế TP. Hồ Chí Minh, OCB sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh mang đến những giải pháp tài chính thiết thực, góp phần hỗ trợ khách hàng từng bước nâng cao năng lực quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả đồng thời nhanh chóng thích nghi các quy định pháp lý và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.”

Tổng giám đốc OCB, Ông Phạm Hồng Hải chia sẻ tại lễ ký kết. Ảnh: OCB.

Với mong muốn khách hàng nói chung và hộ kinh doanh nói riêng sẽ dễ dàng tiếp cận giải pháp thanh toán này nhằm đáp ứng các yêu cầu cấp thiết hiện nay, OCB đã xây dựng nhiều lựa chọn dịch vụ cùng chính sách ưu đãi trên nền tảng OCB Smart Merchant. Trong đó, khách hàng có thể bắt đầu với gói cơ bản (BASIC) hoàn toàn miễn phí như phí giao dịch thanh toán qua QR, tặng tài khoản số đẹp trị giá 100 triệu đồng, hạn mức chuyển khoản lên đến 5 tỷ đồng mỗi ngày và hỗ trợ chi phí khi trang bị loa thông báo biến động số dư.

Với các đơn vị có nhu cầu quản trị cao hơn, gói PRO (dành cho hộ kinh doanh) và M-PRO (dành cho doanh nghiệp MSME) được triển khai với chi phí ưu đãi chỉ 599.000, đi kèm nhiều tiện ích như miễn phí phần mềm quản lý bán hàng, hỗ trợ giải pháp hóa đơn điện tử, chữ ký số, lưu trữ đám mây, hạn mức chuyển khoản lên đến 30 tỷ đồng/ngày, miễn phí thường niên thẻ ghi nợ quốc tế OCB, tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 500 triệu đồng và tặng ngay loa biến động sơ dư khi thỏa điều kiện chương trình… Các ưu đãi phí trên hiện được áp dụng đến ngày 30/6/2026.

Đặc biệt, OCB còn miễn phí bộ giải pháp nộp thuế số đến hết năm 2028, bao gồm phần mềm bán hàng, chữ ký số và hóa đơn điện tử không giới hạn. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho cam kết đồng hành cùng khách hàng trên hành trình số hóa và mang đến những giải pháp tài chính toàn diện và ưu việt cho khách hàng.

Được biết, gói giải pháp thanh toán toàn diện OCB Smart Merchant trên đã được ngân hàng nghiên cứu, hoàn thiện từ rất sớm nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, phù hợp với lộ trình pháp lý, đặc thù của từng nhóm khách hàng, đáp ứng nhanh chóng các quy định mới đang áp dụng hiện nay.