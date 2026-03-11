Thứ Tư, 11/03/2026

Trang chủ Dân sinh

Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử

Nguyễn Hiền

11/03/2026, 10:11

Việc ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ ứng cử, phần mềm nghiệp vụ bầu cử và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch cho kỳ bầu cử tại thành phố Cảng...

Hải Phòng tổ chức Họp báo thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội
Hải Phòng tổ chức Họp báo thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội

Chiều ngày 10/3, Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng đã tổ chức Họp báo thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo thông tin của Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng, đến thời điểm hiện tại, công tác triển khai bầu cử trên địa bàn thành phố được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, chủ động và đồng bộ; việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn được triển khai kịp thời, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại thành phố được thực hiện chu đáo, bảo đảm đúng tiến độ theo Kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ông Nguyễn Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, cho biết, công tác giới thiệu, hiệp thương, lập danh sách người ứng cử trên địa bàn thành phố đã được thực hiện dân chủ, công khai và đúng quy trình theo quy định.

Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận 33 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 157 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố; cấp xã tiếp nhận 4.414 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Sau các vòng hiệp thương, danh sách sơ bộ người ứng cử được lựa chọn với cơ cấu kết hợp hợp lý.

Cụ thể, ứng cử viên đại biểu Quốc hội là 33 người. Trong đó, tỷ lệ nữ đạt 50%, tỷ lệ tuổi trẻ đạt 20,83%, người ngoài Đảng chiếm 8,33%. Ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố là 139 người, tỷ lệ nữ đạt 43,88%, tỷ lệ tuổi trẻ đạt 19,42%, người ngoài Đảng đạt 5,76%, trong đó có đại biểu là người dân tộc thiểu số. Ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã là 3.952 người, cơ cấu bảo đảm đa dạng về giới tính, độ tuổi và thành phần.

Bên cạnh đó, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được triển khai nghiêm túc. Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đúng thời gian quy định. Toàn thành phố đã niêm yết danh sách 3.189.339 cử tri tại 2.577 khu vực bỏ phiếu.

Đây là kỳ bầu cử đầu tiên thành phố Hải Phòng triển khai rộng rãi chuyển đổi số trong công tác bầu cử. Từ việc lập danh sách cử tri trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ đến việc xây dựng các bản đồ số, infographic, podcast và video clip ngắn gọn, dễ hiểu đã giúp thông tin về bầu cử tiếp cận sâu rộng đến giới trẻ và mọi tầng lớp nhân dân trên các nền tảng mạng xã hội.

Đồng thời, việc ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ ứng cử, phần mềm nghiệp vụ bầu cử và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch cho kỳ bầu cử.

Từ khóa:

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI chuyển đổi số trong bầu cử công tác bầu cử Cử tri hải phòng HĐND các cấp hồ sơ ứng cử Nguyễn Hải Bình

