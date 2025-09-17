Công bố thông tin sai lệch, ACBS bị phạt tiền và buộc phải cải chính

ACBS đã công bố thông tin bản thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm ngày 17/07/2025 sai lệch so với Bản cáo bạch đã nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS).

Theo đó, ACBS bị phạt 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể: công ty công bố thông tin bản thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm ngày 17/07/2025 sai lệch so với Bản cáo bạch đã nộp UBCKNN về các số tài khoản nhận tiền mua của 03 mã Chứng quyền MWG/ACBS/Call/EU/Cash/7M/84, Chứng quyền STB/ACBS/Call/EU/Cash/7M/85, Chứng quyền TCB/ACBS/Call/EU/Cash/7M/86).

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với ACBS là buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Được biết, ACBS ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2025 đạt 187 tỷ, tăng 71 tỷ so với cùng kỳ (116 tỷ đồng) là do doanh thu hoạt động tăng với số tiền là 394 tỷ đồng - trong đó, lãi từ hoạt động đầu tư tăng 310 tỷ; lãi từ các khoản cho vay tăng 94 tỷ; doanh thu hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán giảm 10 tỷ so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng năm 2025 đạt 334 tỷ (cùng kỳ lãi gần 329 tỷ đồng). Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 1.935 tỷ lên hơn 2.269 tỷ đồng.