C.P. Việt Nam thúc đẩy an toàn sinh học, phát triển bền vững

Hội nghị Quốc tế lần thứ 28 của Hiệp hội Thú y Heo Quốc tế (IPVS 2026) diễn ra từ ngày 16 đến 19/6/2026 tại TP.HCM, quy tụ khoảng 3.000 đại biểu trong và ngoài nước với gần 1.000 báo cáo khoa học. Đây là một trong những diễn đàn khoa học chuyên ngành uy tín của lĩnh vực thú y và chăn nuôi heo toàn cầu. Các chủ đề của hội nghị trải rộng từ bệnh truyền nhiễm, quản lý sức khỏe đàn, miễn dịch học, dinh dưỡng, hệ vi sinh đường ruột đến One Health, kháng kháng sinh, AIoT và phát triển bền vững.
Là nhà tài trợ Kim cương của IPVS 2026, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã chủ trì hội thảo vệ tinh chuyên sâu về chủ đề “Chuyển đổi từ kháng sinh sang men vi sinh trong chăn nuôi heo: Điều kiện thực tế”. Hội thảo thu hút hơn 200 đại biểu với phần trình bày của GS.TS. Nuvee Prapasarakul, Khoa Thú y, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan.
Men vi sinh (probiotic) được giới thiệu như một hướng tiếp cận sinh học có tiềm năng, với khả năng hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện hấp thu dinh dưỡng và duy trì sức khỏe vật nuôi. Các chuyên gia tại hội thảo cho rằng để men vi sinh phát huy hiệu quả cần kết hợp đồng bộ nhiều yếu tố: dinh dưỡng, vệ sinh chuồng trại, an toàn sinh học, áp lực mầm bệnh và giám sát sức khỏe đàn.
Trong chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food, C.P. Việt Nam tiếp cận quản lý sức khỏe đàn heo theo hướng chủ động và đồng bộ. Sức khỏe vật nuôi được quản lý xuyên suốt từ nhiều khâu: chất lượng thức ăn, con giống, điều kiện chuồng trại, kiểm soát thú y đến an toàn sinh học và quản lý môi trường.
Trên thực tế vận hành, các trang trại áp dụng quy trình an toàn sinh học nhiều lớp: kiểm soát người và phương tiện ra vào, quản lý luồng di chuyển trong trang trại, phân tách khu vực sản xuất nhằm giảm thiểu nguy cơ mầm bệnh xâm nhập.
“Chúng tôi áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và phát triển bền vững, xây dựng và vận hành hệ thống trang trại hiện đại, góp phần nâng cao tiêu chuẩn của ngành chăn nuôi Việt Nam”, ông Jaturong Yotharak, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ngành Trang trại C.P. Việt Nam, chia sẻ.
Song song với các thực hành an toàn sinh học, C.P. Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng IoT, AI và các giải pháp số hóa trong quản lý vận hành. Các trang trại từng bước sử dụng công nghệ để tối ưu nguồn lực, nâng cao khả năng giám sát sức khỏe đàn và hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn trong quản lý. Đây là hướng đi góp phần gắn quản lý sức khỏe đàn heo với hiệu quả sản xuất và trách nhiệm môi trường.
Ngoài hội thảo vệ tinh, C.P. Việt Nam còn tham gia khu triển lãm IPVS 2026 với gian hàng giới thiệu mô hình Feed - Farm - Food, giúp các chuyên gia và đối tác tìm hiểu thêm về thực hành quản lý thú y, kiểm soát chất lượng, ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững trong chuỗi chăn nuôi. Bốn bài nghiên cứu của doanh nghiệp cũng được giới thiệu trên các màn hình LED tại hội nghị, góp phần chia sẻ tri thức và kinh nghiệm thực hành với cộng đồng chuyên ngành.
Từ hội thảo vệ tinh, gian hàng triển lãm đến các bài nghiên cứu, sự tham gia của C.P. Việt Nam tại IPVS 2026 cho thấy định hướng gắn khoa học, công nghệ và thực tiễn vận hành vào một chiến lược thống nhất, trong đó an toàn sinh học là nền tảng cho chăn nuôi hiệu quả, bền vững và có trách nhiệm.
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