CUBHCM: Khả năng thích ứng - chìa khóa cho tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp

Trong bối cảnh lạm phát, lãi suất và tỷ giá tiếp tục biến động, CUBHCM phối hợp cùng IVB tổ chức CONNECT 2026, chia sẻ các góc nhìn về triển vọng kinh tế, quản trị ngân quỹ, phòng ngừa rủi ro ngoại hối và ứng dụng AI nhằm hỗ trợ doanh nghiệp củng cố nền tảng tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Hội thảo thể hiện cam kết lâu dài của Ngân hàng CUBHCM trong việc đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp trên khắp châu Á thông qua việc chia sẻ thông tin thị trường và cung cấp các giải pháp tài chính tích hợp. Với các chủ đề bao gồm xu hướng kinh tế vĩ mô toàn cầu, trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị rủi ro ngoại hối và chiến lược ngân quỹ, sự kiện đã mang đến những góc nhìn thực tiễn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với biến động thị trường đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Ông William Huang, Phó Tổng Giám đốc Điều hành của CUB, nhấn mạnh: “Là một ngân hàng khu vực với hiện diện vững mạnh trên khắp châu Á, CUB hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ thông qua các dịch vụ tài chính toàn diện mà còn bằng những giải pháp tích hợp giúp khách hàng tối ưu hóa quản lý thanh khoản, tăng cường quản trị rủi ro và tự tin mở rộng hoạt động xuyên biên giới. Ngày nay, năng lực thích nghi không còn đơn thuần là quản lý rủi ro mà đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy năng lực cạnh tranh dài hạn và tăng trưởng bền vững.”

Ông Thomas Lin, Tổng Giám đốc CUBHCM, cho biết: “Tương lai thuộc về những tổ chức có khả năng thích ứng nhanh, quản lý rủi ro hiệu quả và sử dụng nguồn vốn một cách thông minh. Thông qua các sáng kiến như Hội thảo CONNECT 2026, chúng tôi mong muốn trang bị cho doanh nghiệp Việt Nam kiến thức chuyên môn, các giải pháp tài chính và mạng lưới kết nối khu vực cần thiết để chuyển hóa thách thức thành cơ hội, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững.”

Ông Thomas Lin, Tổng Giám đốc CUBHCM chia sẻ tại hội thảo CONNECT 2026.

Ông VJ Lu, Tổng Giám đốc IVB, cho biết năng lực thích nghi không còn chỉ là việc giảm thiểu rủi ro mà còn là khả năng thích ứng, đổi mới và nắm bắt các cơ hội mới. Thông qua sự hợp tác với CUB, ông kỳ vọng sẽ mang đến cho doanh nghiệp những góc nhìn giá trị về thị trường cùng các chiến lược tài chính thực tiễn nhằm hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) và Indovina Bank (IVB) đồng tổ chức hội thảo “CONNECT 2026: Khai mở Tăng trưởng thông qua Năng lực Thích nghi”.

Tiếp tục làm rõ chủ đề của hội thảo, ông Ryan Chan, Giám đốc Khối Sản phẩm Tài chính khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Đài Loan), cùng ông Jared Wang, Phó Chủ tịch Khối Quản lý Tài sản, đã chia sẻ các góc nhìn chuyên môn về quản lý ngân quỹ doanh nghiệp và xu hướng thị trường toàn cầu. Các diễn giả thảo luận về cách lạm phát kéo dài, sự thay đổi của lãi suất và biến động tỷ giá tiếp tục định hình lại hoạt động lập kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng gia tăng của các khung quản trị ngân quỹ và quản lý rủi ro ngoại hối vững chắc.

Phiên thảo luận cũng giới thiệu các giải pháp tài chính thiết thực, bao gồm phòng ngừa rủi ro ngoại hối (FX hedging), sản phẩm cấu trúc, tài trợ xuyên biên giới và quản lý ngân quỹ tích hợp, nhằm giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro hiệu quả, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn và củng cố nền tảng tài chính. Bên cạnh đó, các diễn giả cũng phân tích tác động của áp lực lạm phát kéo dài, giá hàng hóa ở mức cao, sự thay đổi trong chính sách của các ngân hàng trung ương và các rủi ro địa chính trị đối với thị trường tài chính toàn cầu, qua đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc củng cố hệ thống quản trị rủi ro và duy trì sự linh hoạt tài chính cao hơn để ứng phó với những bất định của thị trường trong tương lai.

Hội thảo cũng có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, mang đến góc nhìn đa dạng từ cả phương diện kinh tế vĩ mô và chuyển đổi số. Ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Phân tích và Nghiên cứu, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, nhấn mạnh rằng việc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công, thúc đẩy FDI bền vững và các cải cách chính sách hiện tại sẽ hỗ trợ tăng trưởng trung và dài hạn của nền kinh tế.

Ông Hiền Lê, Quản lý Tiền bán hàng tại TPIsoftware, cũng bổ sung trong bối cảnh ứng dụng AI đang chuyển dịch từ các sáng kiến định hướng công nghệ sang chuyển đổi kinh doanh dựa trên giá trị, doanh nghiệp có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi số bằng cách ưu tiên các ứng dụng có tác động cao như bảo trì dự đoán, giám sát thông minh, quản lý chất lượng và tự động hóa quy trình, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ ra quyết định chính xác hơn.

CUB tiếp tục phát huy mạng lưới khu vực rộng khắp cùng năng lực ngân hàng doanh nghiệp toàn diện, bao gồm quản lý tiền mặt, giải pháp ngoại hối, sản phẩm phái sinh, tài trợ thương mại, cho vay hợp vốn, sản phẩm đầu tư và dịch vụ tư vấn ngân quỹ, nhằm hỗ trợ khách hàng ứng phó với những biến động của thị trường. Bằng việc kết hợp hiểu biết sâu sắc về thị trường địa phương với chuyên môn tài chính khu vực, Ngân hàng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực thích nghi, chủ động quản lý rủi ro và đạt được tăng trưởng bền vững trên toàn châu Á.

Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) là công ty con thuộc Tập đoàn Tài chính Cathay (Cathay Financial Holdings - CFH), hiện vận hành 232 chi nhánh và văn phòng trên toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Với hơn 60 năm kinh nghiệm, CFH hiện có 969 điểm hoạt động trong khu vực, với tổng tài sản quản lý hơn 400 tỷ đô la Mỹ.