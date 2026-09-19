Giá vàng tăng lên mức cao nhất 1 tuần, SPDR Gold Trust mua ròng hơn 4 tấn

Giá dầu thô giảm và đồng USD suy yếu là những yếu tố hỗ trợ chính cho giá vàng trong phiên này...

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (18/9), đạt mức cao nhất trong 1 tuần và hoàn tất tuần tăng đầu tiên trong vòng 3 tuần trở lại đây, khi giá dầu xuống thang giúp giảm bớt mối lo lạm phát cao kéo dài. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng, khép lại một tuần mua nhiều hơn bán.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 36,7 USD/oz so với chốt phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 0,85%, chốt ở mức 4.379 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 1,04 USD/oz, tương đương tăng 1,6%, chốt ở mức 4.379 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 0,6%, chốt phiên ở mức 4.424,9 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt 4.400 USD/oz, cao nhất kể từ hôm 11/9. Tuần này, giá vàng tăng gần 1%, sau khi giảm trong hai tuần liên tiếp trước đó.

Giá dầu thô giảm và đồng USD suy yếu là những yếu tố hỗ trợ chính cho giá vàng trong phiên này.

Phiên ngày thứ Sáu đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp của giá dầu, với mức giảm khoảng 1%, khi thị trường tin rằng việc Saudi Arabia phải đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông-Tây từ hôm thứ Sáu tuần trước sau khi đường ống này bị tấn công sẽ không gây ra sự gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng như lo ngại ban đầu.

“Giá dầu giảm làm giảm áp lực lạm phát, vì cú sốc giá dầu đang là động lực chính phía sau lạm phát tổng thể trên toàn cầu. Các nhà đầu tư kim loại quý vốn đã kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất và gia tăng vị thế bán khống vàng dựa trên kỳ vọng đó. Những vị thế này đang bị đảo ngược nhanh chóng”, Chủ tịch phụ trách thị trường thế giới của ngân hàng EverBank, ông Chris Gaffney, nhận định với hãng tin Reuters.

Chỉ số Dollar Index tiếp tục suy yếu nhẹ, giảm 0,03%, đóng cửa ở mức 100,22 điểm. Trước đó, chỉ số đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tuần vào giữa tuần này, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có động thái tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn 3 năm và phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại là yếu tố hạn chế đà phục hồi của giá vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lại vượt mốc chủ chốt 5%, chốt phiên với mức tăng hơn 5 điểm cơ bản, đạt 5,006%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 7 điểm cơ bản, đạt 4,67%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, đạt 5,331%.

Việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao cho thấy thị trường còn lo ngại về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới, khi rủi ro giá năng lượng leo thang còn lớn trong bối cảnh cuộc xung đột ở Vùng Vịnh không những chưa có dấu hiệu xuống thang mà còn đang có dấu hiệu lan rộng trong tuần vừa rồi.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME cho thấy thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 55% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10. Sau động thái tăng 0,25 điểm phần trăm trong tuần này, lãi suất quỹ liên bang của Fed đang ở mức 3,75-4%. Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã nhấn mạnh rằng lạm phát đã ở mức quá cao trong thời gian quá dài.

Cùng với Fed, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng tăng lãi suất trong tuần này, với lượng tăng 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất chính sách lên mức 1,25%, cao nhất trong 31 năm. BOJ cũng phát tín hiệu sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới để ngăn rủi ro lạm phát vượt mục tiêu.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay.

Những động thái này cho thấy các ngân hàng trung ương lớn đang tập trung vào nhiệm vụ chống lạm phát. Vàng tuy là kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu, nhưng môi trường lãi suất cao hơn lâu hơn làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không mang lãi suất như vàng.

Bởi vậy, giới phân tích cho rằng giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn, ngay cả khi triển vọng tăng giá trong dài hạn là tích cực.

“Giá vàng đang tiếp cận ngưỡng kháng cự gần vùng 4.400-4.440 USD/oz và nếu vượt qua được, giá sẽ tiếp tục tăng lên mức cao hơn”, ông Gaffney nói.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương 138,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với mức chốt của tuần trước.

Báo giá USD trên website của Vietcombank hiện ở mức 25.800 đồng (mua vào) và 26.210 đồng (bán ra), tăng 100 đồng/USD so với đóng cửa tuần trước.

Xu hướng tăng của tỷ giá USD/VND trong tuần này phù hợp với xu hướng tăng của đồng USD trên thị trường quốc tế. Chỉ số Dollar Index đã tăng 1,1% cả tuần.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng gần 10 tấn vàng trong tuần này, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.057,1 tấn vàng. Riêng trong phiên ngày thứ Sáu, quỹ mua ròng 4,3 tấn vàng.

Tuần trước, quỹ bán ròng 4,7 tấn vàng.