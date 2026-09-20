Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Long Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: TTXVN

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định chỉ định ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 241-QĐ/ĐU ngày 17/9/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, ông Trần Thanh Lâm tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, cho biết việc chỉ định được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về công tác cán bộ.

Trong bối cảnh cơ quan vừa được sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên đề nghị ông Trần Thanh Lâm cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN

Trước hết, Đảng ủy Cơ quan cần khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc sau sắp xếp; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, thông suốt, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan và đời sống cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, cơ quan tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, nhất là công tác tham mưu trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp phù hợp.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ tiếp tục được coi trọng, gắn với các quy định về nêu gương; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Thanh Lâm khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Ông cho biết sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc sau sắp xếp; bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, thông suốt.

Ông Trần Thanh Lâm cho biết sẽ tập trung lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, nhất là công tác tham mưu trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền trong tình hình mới; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp phù hợp.

Tân Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm ngay từ chi bộ.

Ông Trần Thanh Lâm mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cùng sự phối hợp, đồng hành của tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.