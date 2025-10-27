Đà Nẵng chấp thuận 5 dự án đủ điều kiện huy động tổng số vốn hơn 20.753 tỷ đồng

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa thông báo danh sách 5 dự án đầu tư xây dựng nhà ở đủ điều kiện huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh và liên kết.

Trong số 5 dự án được chấp thuận đủ điều kiện được huy động vốn đợt này, đáng chú ý có dự án được huy động vốn lớn nhất là Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (thuộc địa bàn phường Hải Vân) do Công ty Cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư, được phép huy động 16.850 tỷ đồng. Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 44.000 tỷ đồng, là một trong những công trình trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và đô thị khu vực phía Bắc thành phố Đà Nẵng.

Dự án được huy động vốn cao thứ hai là Khu đô thị mới Thuận Phước - Đà Nẵng, do Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị vịnh Thuận Phước làm chủ đầu tư, được phép huy động 2.139 tỷ đồng. Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 11.500 tỷ đồng, định hướng phát triển thành khu đô thị thông minh, hiện đại, tích hợp đầy đủ tiện ích cao cấp về ở, thương mại, dịch vụ, giải trí và du lịch.

Ba dự án còn lại gồm: Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ The Legend City Danang (thuộc địa bàn phường An Hải) do Công ty TNHH MTV Vipico làm chủ đầu tư, được huy động 1.764 tỷ đồng; Khu đô thị du lịch Thủy Tú (giai đoạn 2) tại phường Hải Vân do Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp làm chủ đầu tư, được huy động 800 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật; Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1- thuộc địa bàn phường Bàn Thạch), do Công ty Cổ phần Thương mại Bất động sản Tây Bắc làm chủ đầu tư, được phép huy động 651 tỷ đồng.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết theo quy định, nhà đầu tư chỉ được chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu, không được nhận nhà ở, quyền đặt cọc hay quyền sử dụng đất, trừ khi góp vốn để thành lập pháp nhân mới làm chủ đầu tư dự án; Chủ đầu tư phải dùng vốn đúng mục đích, không được chuyển sang dự án khác.

Nếu dự án đang thế chấp, chỉ được huy động vốn sau khi xóa hoặc rút bớt tài sản thế chấp. Tổng nguồn vốn huy động và vốn chủ sở hữu không được vượt quá tổng mức đầu tư dự án, bao gồm cả tiền sử dụng và thuê đất.