Đà Nẵng chấp thuận 5 dự án đủ điều kiện huy động tổng số vốn hơn 20.753 tỷ đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Ngô Anh Văn
27/10/2025, 07:46
Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa thông báo danh sách 5 dự án đầu tư xây dựng nhà ở đủ điều kiện huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh và liên kết.
Trong số 5 dự án được chấp thuận đủ điều kiện được huy động vốn đợt này, đáng chú ý có dự án được huy động vốn lớn nhất là Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (thuộc địa bàn phường Hải Vân) do Công ty Cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư, được phép huy động 16.850 tỷ đồng. Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 44.000 tỷ đồng, là một trong những công trình trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và đô thị khu vực phía Bắc thành phố Đà Nẵng.
Dự án được huy động vốn cao thứ hai là Khu đô thị mới Thuận Phước - Đà Nẵng, do Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị vịnh Thuận Phước làm chủ đầu tư, được phép huy động 2.139 tỷ đồng. Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 11.500 tỷ đồng, định hướng phát triển thành khu đô thị thông minh, hiện đại, tích hợp đầy đủ tiện ích cao cấp về ở, thương mại, dịch vụ, giải trí và du lịch.
Ba dự án còn lại gồm: Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ The Legend City Danang (thuộc địa bàn phường An Hải) do Công ty TNHH MTV Vipico làm chủ đầu tư, được huy động 1.764 tỷ đồng; Khu đô thị du lịch Thủy Tú (giai đoạn 2) tại phường Hải Vân do Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp làm chủ đầu tư, được huy động 800 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật; Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1- thuộc địa bàn phường Bàn Thạch), do Công ty Cổ phần Thương mại Bất động sản Tây Bắc làm chủ đầu tư, được phép huy động 651 tỷ đồng.
Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết theo quy định, nhà đầu tư chỉ được chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu, không được nhận nhà ở, quyền đặt cọc hay quyền sử dụng đất, trừ khi góp vốn để thành lập pháp nhân mới làm chủ đầu tư dự án; Chủ đầu tư phải dùng vốn đúng mục đích, không được chuyển sang dự án khác.
Nếu dự án đang thế chấp, chỉ được huy động vốn sau khi xóa hoặc rút bớt tài sản thế chấp. Tổng nguồn vốn huy động và vốn chủ sở hữu không được vượt quá tổng mức đầu tư dự án, bao gồm cả tiền sử dụng và thuê đất.
Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung đã ban hành Quy chế số 799/QCĐG-CTMT về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 11 mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị...
Ngày 25/10/2025, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình công bố đấu giá quyền sử dụng đất lần thứ ba để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu thương mại dịch vụ phía Bắc cầu Hồng Phú, thành phố Phủ Lý (nay là phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình).
Với tổng vốn đầu tư hơn 1.318 tỷ đồng, dự án Khu dân cư Nam sông Vĩnh Phước tại xã Ái Tử được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và dịch vụ, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị mới cho khu vực trung tâm Quảng Trị.
Đến ngày 20/10/2025, Hà Nội giải mới ngân 44.428 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch Trung ương giao và 41,5% kế hoạch Thành phố giao. Theo đó, áp lực giải ngân trong 2 tháng cuối năm rất lớn, Thành phố cần hoàn thành thêm hơn 43.000 tỷ đồng để đạt 100% kế hoạch vốn Trung ương giao…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Dân sinh
eMagazine
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: