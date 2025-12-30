Hưng Yên đề xuất xây khu du lịch biển hơn 800 ha

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 30/12/2025
Hằng Anh
30/12/2025, 08:11
UBND tỉnh Hưng Yên đang lấy ý kiến người dân về dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trong quy hoạch điều chỉnh này, Hưng Yên đề xuất xây dựng nhiều dự án lớn trong đó có khu du lịch biển Đồng Châu rộng hơn 800 ha...
Theo dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, trong giai đoạn 2026- 2030, tỉnh xác định danh mục nhiều chương trình, dự án ưu tiên đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị, nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế- xã hội trong giai đoạn tới.
Danh mục ưu tiên được chia thành 5 nhóm chương trình, dự án, công trình, phân bố trên nhiều lĩnh vực. Đây được xem là cơ sở quan trọng để Hưng Yên thúc đẩy phát triển đồng bộ, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện chất lượng sống của người dân.
Nhóm chương trình, dự án hạ tầng kỹ thuật được coi là điểm nhấn trong kỳ điều chỉnh quy hoạch lần này. Riêng lĩnh vực giao thông, tỉnh dự kiến triển khai khoảng 50 dự án, chương trình, nhằm tăng cường khả năng kết nối liên vùng và nội tỉnh, tạo thuận lợi cho lưu thông, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.
Đáng chú ý, Hưng Yên đề xuất nghiên cứu xây dựng sân bay quốc tế tại xã Đồng Châu. Dự án được xác định nghiên cứu sau năm 2030 và triển khai theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay quốc gia.
Cùng với đó, tỉnh dự kiến đầu tư xây dựng cảng Ba Lạt tại xã Hưng Phú, trong đó có quy hoạch kho xăng dầu Ba Lạt với quy mô dưới 5.000m3. Cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải khoảng 3.000 tấn ở khu vực trong sông và có thể đạt tới 5.000 tấn khi đủ điều kiện.
Trong nhóm hạ tầng kỹ thuật, Hưng Yên còn đưa vào danh mục ưu tiên dự án trung tâm điện - khí LNG Hưng Yên, với quy mô khoảng 193 ha, là một trong những dự án năng lượng lớn của tỉnh.
Ở lĩnh vực phát triển đô thị, tỉnh đề xuất đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung cấp tỉnh tại phường Phố Hiến, quy mô khoảng 7,5ha, nhằm tập trung các cơ quan hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý.
Nhóm hạ tầng thương mại dịch vụ, du lịch có hàng chục dự án lớn, quy từ vài trăm đến cả nghìn ha. Trong đó, dự án lớn nhất là Khu du lịch sinh thái Thụy Trường (1.500 ha) ở xã Đông Thụy Anh, tiếp sau là Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Cồn Đen (1.150 ha), Trung tâm hội chợ triển lãm rộng 15 ha ở phường Thái Bình, Phố Hiến; Khu du lịch phố biển Đồng Châu (837 ha)…
Khu du lịch phố biển Đồng Châu tại xã Đồng Châu (huyện Tiền Hải, Thái Bình cũ) được quy hoạch với định hướng phát triển thành khu đô thị và du lịch biển hiện đại, tạo không gian du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại và sinh hoạt cộng đồng. Cùng với đó, dự án cũng đặt ra mục tiêu khai thác tiềm năng biển Đồng Châu, thúc đẩy kinh tế du lịch- dịch vụ của tỉnh.
Trong dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, phường Phố Hiến cũng được đề xuất là nơi xây Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên.
Hưng Yên cũng dự kiến phát triển khu kinh tế đêm tại phường Thái Bình, phường Phố Hiến và định hướng hình thành khu kinh tế tự do trong thời gian tới.
Ở nhóm hạ tầng xã hội, lĩnh vực y tế có 11 dự án, nổi bật là dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh với quy mô khoảng 1.500 giường bệnh. Lĩnh vực giáo dục có 4 dự án, tập trung phát triển hệ thống trường chuyên và trường chất lượng cao.
Dự thảo quy hoạch đưa ra chiến lược phát triển, với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến 2030, Hưng Yên sẽ phát triển hệ thống đô thị - nông thôn theo mô hình mạng lưới, đa cực, đa trung tâm, góp phần khẳng định vị thế mới, trong đó chuỗi các đô thị sẽ gắn với cảnh quan sông Hồng, tuyến đường di sản, có kết nối với Thủ đô đang xây dựng…
