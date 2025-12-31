Ninh Bình nghiên cứu quy hoạch đô thị hai bên sông Đáy gần 7.000ha

Giá vàng trong nước và thế giới
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức Hội nghị nghe báo cáo Quy hoạch phân khu khu vực đô thị hai bên sông Đáy. Quy mô nghiên cứu khoảng 6.670,67ha, với định hướng đưa sông Đáy trở thành đại lộ sinh thái – văn hóa – kinh tế, kết nối đô thị, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản và du lịch thông qua hệ thống không gian mở liên tục hai bên bờ…
Tại hội nghị, các chuyên gia Nhật Bản đã báo cáo đề xuất các nội dung, ý tưởng Quy hoạch phân khu khu vực đô thị hai bên sông Đáy (đoạn từ cầu vượt QL37C đến cầu vượt cao tốc Bắc - Nam CT01).
Theo đó, hiện trạng sông Đáy là trục liên kết Bắc - Nam của tỉnh Ninh Bình đi qua các trung tâm sản xuất, khu đô thị, du lịch, nuôi trồng thủy sản và các trục giao thông quan trọng quốc gia như: QL1, CTO1, QL10, QL21, QL12, QL37. Đây là điều kiện lý tưởng để tổ chức một “Hành lang kinh tế - sinh thái ven sông”, trong đó, phía Bắc có vai trò đô thị - công nghiệp - logistics; phía Nam có vai trò nông nghiệp - thủy sản - xuất khẩu. Quy hoạch toàn tuyến sẽ hình thành chuỗi giá trị kinh tế đa ngành ven sông Đáy.
Với quy mô nghiên cứu 6.670,67ha, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch tại phía bờ Tây và bờ Đông sông Đáy, Sông Đáy sẽ trở thành đại lộ sinh thái - văn hóa - kinh tế của tỉnh, kết nối đô thị, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, du lịch bằng một hệ thống không gian mở liên tục hai bờ. Quy hoạch được kỳ vọng giúp tăng chất lượng sống; thu hút đầu tư, cân bằng kinh tế - sinh thái; giảm rủi ro ngập lụt; tăng nhận diện đô thị vùng; hình thành bản sắc Ninh Bình.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý các nội dung liên quan đến vấn đề quy hoạch cần tính toán kỹ mức chênh lệch mực nước giữa các mùa và khả năng điều tiết nước; đảm bảo cao trình đê, hành lang thoát lũ; phạm vi, tính chất quy hoạch; bố trí cảnh quan 2 bên bờ sông, tính kết nối giao thông đô thị gắn với kết nối vùng và liên vùng…
Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn đánh giá cao các nội dung ý tưởng của Quy hoạch phân khu khu vực đô thị hai bên sông Đáy (đoạn từ cầu vượt QL37C đến cầu vượt cao tốc Bắc - Nam CT01) mà các chuyên gia Nhật Bản vừa báo cáo.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng gợi mở một số nội dung quan trọng đề nghị các chuyên gia nghiên cứu thêm. Trong đó, tỉnh định hướng phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững, thông minh và hiện đại, gắn kết chặt chẽ với đô thị di sản, là trung tâm công nghiệp về văn hóa, lấy Di sản Tràng An và không gian sông Đáy thành cực cảnh quan văn hóa chủ đạo. Vì vậy, việc tổ chức ko gian cần theo hướng xanh bền vững, tổ chức quy hoạch không gian phải thống nhất gắn với các quy hoạch chung của tỉnh đã được phê duyệt.
Đồng thời, tôn trọng hiện trạng hai bên bờ sông và bảo vệ phát huy các giá trị văn hóa lịch sử gắn với bản sắc địa phương, đảm bảo tính liên kết giao thông thông suốt giữa các vùng và liên vùng. Ưu tiên sử dụng các giải pháp hạ tầng xanh, giảm bê tông hoá. Đặc biệt, bảo vệ tuyệt đối đê, hành lang thoát lũ, không can thiệp thu hẹp dòng chảy; đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, hệ sinh thái hai bên sông Đáy…
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin với các chuyên gia để hoàn thiện Quy hoạch; khẩn trương xây dựng lộ trình, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để triển khai các bước tiếp theo.
Trong bối cảnh chi phí năng lượng, các tiêu chuẩn về môi trường và ESG ngày càng tác động mạnh đến hoạt động sản xuất công nghiệp, Tập đoàn Tân Á Đại Thành vừa ký kết hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng SOL triển khai hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Nhà máy Tân Á Đại Thành Hà Nam, từng bước hiện thực hóa lộ trình chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.
Để kiểm soát đầu cơ, "thổi" giá và hạn chế tình trạng “giá ảo”, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động môi giới, yêu cầu cá nhân môi giới phải có chứng chỉ hành nghề môi giới. Đồng thời, thường xuyên thực hiện những biện pháp cần thiết, nhằm siết chặt việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản…
Sở hữu nhiều lợi thế cùng hạ tầng đang chuyển mình mạnh mẽ, Bà Rịa – Vũng Tàu bước “sang trang” với nhiều kỳ vọng mới. Tại đó, Gold Coast Vũng Tàu nổi bật như một điểm đến đầu tư hấp dẫn, dễ khai thác và giàu dư địa tăng trưởng – đặc biệt khi dự án đã chính thức khởi công các khu vực tiếp theo, bảo chứng rõ nét cho tiến độ triển khai.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 29/12/2025 về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 trên địa bàn toàn Thành phố, với mục tiêu trồng mới hơn 400.000 cây xanh các loại…
