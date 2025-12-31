Thứ Tư, 31/12/2025

Trang chủ Bất động sản

Ninh Bình nghiên cứu quy hoạch đô thị hai bên sông Đáy gần 7.000ha

Thanh Xuân

31/12/2025, 14:12

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức Hội nghị nghe báo cáo Quy hoạch phân khu khu vực đô thị hai bên sông Đáy. Quy mô nghiên cứu khoảng 6.670,67ha, với định hướng đưa sông Đáy trở thành đại lộ sinh thái – văn hóa – kinh tế, kết nối đô thị, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản và du lịch thông qua hệ thống không gian mở liên tục hai bên bờ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại hội nghị, các chuyên gia Nhật Bản đã báo cáo đề xuất các nội dung, ý tưởng Quy hoạch phân khu khu vực đô thị hai bên sông Đáy (đoạn từ cầu vượt QL37C đến cầu vượt cao tốc Bắc - Nam CT01).

Theo đó, hiện trạng sông Đáy là trục liên kết Bắc - Nam của tỉnh Ninh Bình đi qua các trung tâm sản xuất, khu đô thị, du lịch, nuôi trồng thủy sản và các trục giao thông quan trọng quốc gia như: QL1, CTO1, QL10, QL21, QL12, QL37. Đây là điều kiện lý tưởng để tổ chức một “Hành lang kinh tế - sinh thái ven sông”, trong đó, phía Bắc có vai trò đô thị - công nghiệp - logistics; phía Nam có vai trò nông nghiệp - thủy sản - xuất khẩu. Quy hoạch toàn tuyến sẽ hình thành chuỗi giá trị kinh tế đa ngành ven sông Đáy.

Với quy mô nghiên cứu 6.670,67ha, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch tại phía bờ Tây và bờ Đông sông Đáy, Sông Đáy sẽ trở thành đại lộ sinh thái - văn hóa - kinh tế của tỉnh, kết nối đô thị, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, du lịch bằng một hệ thống không gian mở liên tục hai bờ. Quy hoạch được kỳ vọng giúp tăng chất lượng sống; thu hút đầu tư, cân bằng kinh tế - sinh thái; giảm rủi ro ngập lụt; tăng nhận diện đô thị vùng; hình thành bản sắc Ninh Bình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý các nội dung liên quan đến vấn đề quy hoạch cần tính toán kỹ mức chênh lệch mực nước giữa các mùa và khả năng điều tiết nước; đảm bảo cao trình đê, hành lang thoát lũ; phạm vi, tính chất quy hoạch; bố trí cảnh quan 2 bên bờ sông, tính kết nối giao thông đô thị gắn với kết nối vùng và liên vùng…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn đánh giá cao các nội dung ý tưởng của Quy hoạch phân khu khu vực đô thị hai bên sông Đáy (đoạn từ cầu vượt QL37C đến cầu vượt cao tốc Bắc - Nam CT01) mà các chuyên gia Nhật Bản vừa báo cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng gợi mở một số nội dung quan trọng đề nghị các chuyên gia nghiên cứu thêm. Trong đó, tỉnh định hướng phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững, thông minh và hiện đại, gắn kết chặt chẽ với đô thị di sản, là trung tâm công nghiệp về văn hóa, lấy Di sản Tràng An và không gian sông Đáy thành cực cảnh quan văn hóa chủ đạo. Vì vậy, việc tổ chức ko gian cần theo hướng xanh bền vững, tổ chức quy hoạch không gian phải thống nhất gắn với các quy hoạch chung của tỉnh đã được phê duyệt.

Đồng thời, tôn trọng hiện trạng hai bên bờ sông và bảo vệ phát huy các giá trị văn hóa lịch sử gắn với bản sắc địa phương, đảm bảo tính liên kết giao thông thông suốt giữa các vùng và liên vùng. Ưu tiên sử dụng các giải pháp hạ tầng xanh, giảm bê tông hoá. Đặc biệt, bảo vệ tuyệt đối đê, hành lang thoát lũ, không can thiệp thu hẹp dòng chảy; đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, hệ sinh thái hai bên sông Đáy…

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin với các chuyên gia để hoàn thiện Quy hoạch; khẩn trương xây dựng lộ trình, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để triển khai các bước tiếp theo.

Từ khóa:

bất động sản ninh bình quy hoạch đô thị hai bên sông đáy Sông Đáy

