Đà Nẵng đặt hàng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Ngày 11/9/2025, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã có công văn số 1328/SKHCN-PTCNĐMST đề xuất, đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp từ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP .Đà Nẵng.

Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy dưới đây, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, cho biết đề xuất này nhằm mục đích khuyến khích các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu, các tập đoàn, doanh nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng tham gia hợp tác thử nghiệm, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Đây là một bước đi quan trọng trong việc kết nối nhu cầu của các cơ quan, đơn vị với các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng.

Thưa ông, đâu là lý do khiến Đà Nẵng “mở cửa” đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp từ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố?

Trước hết, cần khẳng định rằng trong những năm gần đây, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP.Đà Nẵng đã có bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đã hình thành và phát triển, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao, tuy nhiên còn gặp khó khăn trong việc kết nối, mở rộng thị trường.

Trong khi đó, thành phố đang trong giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh, nhu cầu ứng dụng các giải pháp công nghệ mới trong quản lý, dịch vụ công, giáo dục, y tế, môi trường… là rất cao. Vì vậy, Sở có mong muốn kết nối nhu cầu của các cơ quan, đơn vị với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở địa phương. Qua đó vừa góp phần hỗ trợ đầu ra cho các doanh nghiệp còn non trẻ, vừa đáp ứng nhu cầu của thành phố.

Vậy, những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong những lĩnh vực nào sẽ được Thành phố ưu tiên đặt hàng?

Theo thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng thì không có giới hạn lĩnh vực, loại hình sản phẩm ưu tiên đặt hàng. Mục đích của chúng tôi là nhằm khuyến khích các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu, các tập đoàn, doanh nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng tham gia kết nối, hợp tác thử nghiệm, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Tùy vào nhu cầu của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở thì Sở sẽ thông báo cho các doanh nghiệp được biết để tham gia cung cấp dịch vụ, sản phẩm.

Việc đề xuất, đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp từ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, theo ông, có những thuận lợi và khó khăn gì?

Việc đề xuất, đặt hàng các vấn đề để giải quyết thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp thì đã được triển khai từ trước đến nay. Tuy nhiên, việc thông tin rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị nhằm kết nối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì chỉ mới bắt đầu được thực hiện.

Việc kết nối trong giai đoạn này khá thuận lợi. Như đã nêu trên, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở Đà Nẵng đang trên đà phát triển mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ có tính ứng dụng cao trong khi thành phố đang trong giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh, vì vậy có khả năng kết nối cung-cầu lớn giữa các bên.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố gặp mặt doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo định kỳ hàng tháng theo chủ đề nhằm lắng nghe, chia sẻ các ý tưởng của doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp được kịp thời.

Tuy nhiên, việc kết nối cũng sẽ có một số khó khăn nhất định, ví dụ như cơ chế đặt hàng trong khu vực công để sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp địa phương còn mới, các cơ quan, đơn vị có thể sẽ có tâm lý e ngại, nhất là về cơ chế mua sản phẩm, dịch vụ; hoặc bên đặt hàng chưa có nhiều niềm tin vào sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở địa phương; một số sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp còn ở giai đoạn thử nghiệm, chưa hoàn thiện để ứng dụng quy mô lớn; năng lực tài chính, nhân lực của doanh nghiệp có thể còn hạn chế để có thể đáp ứng nhu cầu đơn hàng…

Đà Nẵng có những chính sách gì để thúc đẩy và thu hút doanh nghiệp startup vào giải quyết các bài toán lớn của thành phố để sớm đưa Đà Nẵng trở thành địa phương tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của cả nước, thưa ông?

Để thu hút các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia vào việc giải quyết những bài toán lớn của thành phố, chúng tôi đang và sẽ triển khai đồng bộ một số chính sách, giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương...

