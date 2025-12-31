Thứ Tư, 31/12/2025

Trang chủ Kinh tế số

Công ty mẹ của TikTok tính chi 14 tỷ USD để mua chip Nvidia trong năm 2026

Hạ Chi

31/12/2025, 16:04

ByteDance có kế hoạch mua lượng lớn chip của Nvidia trong năm nay. Tập đoàn này hiện nay đã xây dựng đội ngũ thiết kế chip nội bộ với khoảng 1.000 kỹ sư…

Theo nguồn tin từ South Morning China, ByteDance dự kiến chi khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (tương đương 14 tỷ USD) để mua chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia trong năm 2026. Con số này cao đáng kể so với mức chi 85 tỷ nhân dân tệ của năm 2025. 

Tuy nhiên, kế hoạch này có thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào việc Nvidia có được phép bán dòng GPU H200 tại thị trường Trung Quốc hay không. Và chi tiêu của Nvidia có thể còn điều chỉnh.

ByteDance, hiện được định giá khoảng 500 tỷ USD, đã xây dựng một bộ phận thiết kế chip nội bộ với khoảng 1.000 kỹ sư, theo một nguồn tin.

Bộ phận chip của họ cũng đã đạt những bước tiến nhất định trong việc phát triển bộ xử lý có hiệu năng tương đương H20 của Nvidia – dòng chip được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc – nhưng với chi phí thấp hơn.

Không chỉ ByteDance, nhiều tập đoàn công nghệ khác của Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh tự phát triển chip nhằm chủ động nguồn cung và kiểm soát chi phí trong dài hạn.

Song song đó, ByteDance cũng đang tăng đầu tư vào các công nghệ bộ nhớ, đặc biệt là bộ nhớ băng thông cao (HBM). Chiến lược phát triển  là kết hợp giữa tự nghiên cứu phát triển và đầu tư nắm giữ cổ phần tại các startup trong lĩnh vực này. 

Nhu cầu điện toán của ByteDance hiện đang tăng nhanh trên nhiều mảng, từ các nền tảng mạng xã hội toàn cầu, mảng đám mây Volcano Engine đang mở rộng cho tới các mô hình ngôn ngữ lớn phục vụ AI tạo sinh. 

Chatbot Doubao của ByteDance hiện xử lý hơn 50 nghìn tỷ token mỗi ngày trong tháng này, tăng mạnh so với mức 4 nghìn tỷ token vào tháng 12/2024. Chủ tịch Tan Dai cho biết Volcano Engine hiện có hơn 100 khách hàng doanh nghiệp, với tổng lượng token đã sử dụng vượt 1 nghìn tỷ.

Trước đó, Financial Times đưa tin ByteDance đang chuẩn bị nâng tổng mức đầu tư cho AI lên khoảng 160 tỷ nhân dân tệ vào năm 2026.

Trong khi đó, Nvidia được cho là đang kỳ vọng có thể giao các lô chip H200 vừa được phê duyệt cho khách hàng Trung Quốc trước Tết Nguyên đán, theo Reuters.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin các tập đoàn công nghệ Trung Quốc tỏ ra đặc biệt quan tâm tới dòng chip H200 của Nvidia, dù đến nay Bắc Kinh vẫn chưa phê duyệt chính thức bất kỳ thương vụ mua bán chip nào từ Mỹ.

Trung Quốc hiện đang tìm cách cân bằng giữa mục tiêu tăng tốc phát triển AI và thúc đẩy việc sử dụng chip trong nước, bao gồm các sản phẩm của Cambricon Technologies, dòng Ascend của Huawei, cùng các nhà sản xuất như Moore Threads Technology và MetaX Integrated Circuits.

ByteDance đầu tư chip AI chatbot Doubao công nghệ bộ nhớ HBM Nvidia chip H200 Trung Quốc phát triển công nghệ AI tăng trưởng điện toán ByteDance tập đoàn công nghệ Trung Quốc tổng đầu tư AI 2026

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

