Đà Nẵng quyết liệt xử lý hành vi xả thải, xây dựng mạng lưới tuần hoàn rác

Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng trở thành vấn đề cấp bách, Đà Nẵng đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc xử lý nghiêm các hành vi xả thải và đổ rác thải không đúng quy định. Đây là một phần trong nỗ lực xây dựng mạng lưới tuần hoàn rác thải, hướng tới một tương lai bền vững cho thành phố...

Với sự quyết liệt của chính quyền Đà Nẵng, kỳ vọng những điểm "tập kết rác" đến 10h sáng vẫn chưa được thu gom sẽ không còn tồn đọng tại những con đường ở trung tâm thành phố. Ảnh Ngô Anh Văn

Để thực hiện mục tiêu này, Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về bảo vệ môi trường. Phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp" được phát động rộng rãi, cùng với Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" giai đoạn 2021-2030.

Một trong những điểm nhấn của chiến dịch là việc tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường trên toàn thành phố, đặc biệt vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Các mô hình như "Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp", "Tuyến đường không rác", "Khu dân cư không rác thải nhựa" được nhân rộng, góp phần tạo nên một môi trường sống trong lành hơn.

Đà Nẵng cũng chú trọng vào việc quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động phát sinh rác thải. Các điểm tập kết rác trái phép và điểm ô nhiễm môi trường kéo dài được kiên quyết xóa bỏ. Đặc biệt, thành phố đã đặt mục tiêu xóa bỏ dứt điểm các điểm tập kết rác tự phát, bãi rác tạm ở khu dân cư trong năm 2026.

Để đảm bảo hiệu quả, các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được yêu cầu rà soát, bổ sung nguồn lực và hiện đại hóa phương tiện. Việc xử lý thông tin phản ánh từ báo chí và mạng xã hội phải được thực hiện trong vòng 4 giờ, đảm bảo không để rác tồn đọng gây mất mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn khuyến khích triển khai các mô hình, sáng kiến ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác bảo vệ môi trường. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 100% theo tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Hưởng ứng chiến dịch chung tay bảo vệ môi trường của thành phố, vừa qua, Công ty TNHH Nước Giải khát Swire Coca-Cola Việt Nam cùng đối tác Evergreen Labs đã chính thức khởi động chương trình “Thúc đẩy Mạng lưới người thu gom rác thải – Xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững hơn”. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ một “mạng lưới người thu gom” sang một “mạng lưới tuần hoàn” hoàn chỉnh, kết nối chặt chẽ các mắt xích giữa các đối tác trong chuỗi giá trị từ tái chế, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tính tuần hoàn của vật liệu đồng thời duy trì giá trị của bao bì lâu hơn và kéo dài vòng đời của vật liệu.

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 7561/UBND-SNNMT, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp xã tăng cường quản lý công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn. Các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom rác thải được yêu cầu phối hợp xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh do báo chí và mạng xã hội phản ánh trong vòng 4 giờ. Đây là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao công an thành phố đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hệ thống camera an ninh, camera giám sát giao thông tích hợp AI để phát hiện, xử lý vi phạm trong vận chuyển vật liệu, phế thải, chất thải.

Thành phố cũng giao Sở Xây dựng có trách nhiệm tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện đầy đủ biện pháp che chắn, vệ sinh công trường, rửa xe, phun nước dập bụi, quản lý vật liệu và phế thải. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hệ thống cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy theo lộ trình quy định.

Đối với các sở, ngành, địa phương và cơ sở sản xuất, kinh doanh, thành phố yêu cầu chủ động kiểm soát nguồn phát sinh bụi, khí thải, xử lý kịp thời các điểm nóng môi trường, bảo vệ chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng.

Với những biện pháp quyết liệt và đồng bộ nêu trên, Đà Nẵng đang từng bước xây dựng một mạng lưới tuần hoàn rác thải hiệu quả, hướng tới một tương lai bền vững. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân là yếu tố then chốt để thành phố đạt được mục tiêu này, góp phần xây dựng một Đà Nẵng xanh - sạch - đẹp.