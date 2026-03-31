Còn nhiều dư địa để phát triển kinh tế tuần hoàn từ rác thải

Như Quỳnh

31/03/2026, 07:00

Việt Nam mỗi ngày phát sinh gần 70.000 tấn rác thải sinh hoạt, nhưng phần lớn vẫn được xử lý bằng chôn lấp, gây lãng phí tài nguyên và tiềm ẩn nguy cơ môi trường. Trong khi đó, các công nghệ mới cho thấy rác thải có thể trở thành tài nguyên quý giá nếu được khai thác hiệu quả.

Ảnh minh hoạ

Hiện tại, Việt Nam có khoảng 1.700 cơ sở xử lý chất thải rắn, nhưng chôn lấp vẫn chiếm 60-65% tổng lượng rác. Điều này cho thấy dư địa lớn cho phát triển kinh tế tuần hoàn.

Ông Ngô Huỳnh Thiện, Tổng giám đốc ARC-V, nhận định hệ thống thu gom rác tại Việt Nam hoạt động hiệu quả, nhưng khâu xử lý chưa theo kịp, khiến giá trị tài nguyên từ rác chưa được khai thác tối ưu. Ông Nano Morante từ PlasticPeople cho rằng rào cản lớn nhất là thiếu công cụ thực thi, dù nhận thức của người dân đã cải thiện. Ở góc nhìn khác, ông Nguyễn Trọng Minh, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của GRAC, nhận định các doanh nghiệp quốc tế như Heineken và PepsiCo đã góp phần nâng cao tiêu chuẩn môi trường, nhưng Việt Nam vẫn cần cải thiện hạ tầng và quản lý.

Thách thức lớn nhất hiện nay là chi phí và cấu trúc thị trường. Công nghệ chuyển đổi rác thành năng lượng có chi phí đầu tư lớn, trong khi công nghệ sinh học mới như sử dụng ấu trùng ruồi lính đen đang mở ra hướng đi mới với chi phí thấp hơn. Để khai thác hiệu quả, cần đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Kinh tế tuần hoàn không phải là cuộc chơi lợi nhuận nhanh mà đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và sự phối hợp của toàn bộ hệ sinh thái.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-13-2026.html

Quy định bao bì và rác thải bao bì của EU: Những lưu ý với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Cuộc cách mạng trong ngành tái chế rác thải với AI

Giảm rác thải nhựa hướng tới phát triển du lịch xanh bền vững tại Việt Nam

công nghệ chuyển đổi rác thành năng lượng Grac kinh tế tuần hoàn Việt Nam PlasticPeople thách thức trong xử lý rác tổng giám đốc ARC-V Ngô Huỳnh Thiện xử lý chất thải rắn

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Miễn thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng lần đầu tín chỉ carbon và trái phiếu xanh

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon lần đầu sau khi phát hành của cá nhân được cấp chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ carbon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành...

Đồng Nai: Kiểm tra 68 cơ sở doanh nghiệp có nguồn thải lớn, nguy cơ ô nhiễm cao

Theo kế hoạch, tỉnh Đồng Nai sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 68 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn trong đó có 23 cơ sở, doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nguồn thải lớn...

Điện hóa các ngành công nghiệp nhẹ có thể giảm tới 80% phát thải CO2

Với các ngành công nghiệp nhẹ như dệt may và chế biến gỗ, điện hóa có thể giúp giảm đáng kể phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, tăng hiệu suất vận hành và tối ưu chi phí; tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường...

Điện mặt trời dẫn đầu cuộc đua năng lượng toàn cầu

Nguồn điện rẻ nhất thế giới đang tăng trưởng với tốc độ chưa từng có, dần vượt qua than, khí và cả điện hạt nhân, trở thành trụ cột mới của hệ thống năng lượng toàn cầu.

EU đặt cược vào “điện hạt nhân mini” để ổn định nguồn cung năng lượng

Liên minh châu Âu đang thúc đẩy phát triển các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) nhằm đảm bảo nguồn điện phát thải thấp và ổn định hệ thống năng lượng. Tuy nhiên, chiến lược này đang vấp phải nhiều tranh cãi về chi phí, rủi ro và tính khả thi so với năng lượng tái tạo...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy