Thứ Tư, 13/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Xây dựng đô thị xanh từ bài toán quản lý rác thải

Thanh Xuân

13/05/2026, 16:12

Lượng rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng và môi trường đô thị Hà Nội. Vì vậy, đổi mới mô hình quản lý rác thải theo hướng hiện đại, xanh và tuần hoàn được xem là giải pháp quan trọng để hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững…

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt là cấu phần quan trọng trong phát triển đô thị xanh, thông minh. Ảnh: PV
Quản lý chất thải rắn sinh hoạt là cấu phần quan trọng trong phát triển đô thị xanh, thông minh. Ảnh: PV

Với quy mô dân số khoảng 8,8 triệu người, mỗi ngày Thủ đô phát sinh 8.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó 7.600 tấn được thu gom, vận chuyển và xử lý tập trung. Tỷ lệ thu gom rác thải hiện đạt mức cao, khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 98%. Đây là kết quả thể hiện nỗ lực rất lớn của Thành phố trong bối cảnh địa bàn rộng, mật độ dân cư cao, lượng rác phát sinh phức tạp.

Tuy nhiên, phía sau những con số tích cực ấy còn không ít “điểm nghẽn” cần tháo gỡ. Cụ thể, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Hà Nội vẫn tồn tại nhiều bất cập mang tính cấu trúc. Tình trạng điểm tập kết rác hở, nước rỉ rác, mùi hôi tại những khu trung chuyển xuất hiện phổ biến ở nhiều nơi; việc phân loại rác tại nguồn triển khai chưa đồng bộ; phương tiện thu gom ở một số khu vực còn thủ công; hạ tầng tái chế, xử lý chưa theo kịp tốc độ phát sinh chất thải.

Vì vậy, nếu tiếp tục duy trì mô hình “thu gom - vận chuyển - chôn lấp” truyền thống, các đô thị lớn sẽ khó đạt được mục tiêu phát triển xanh và giảm phát thải.

TÁI CẤU TRÚC MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 

Trước thực tế đó, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ dừng ở việc nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, mà còn đòi hỏi Hà Nội phải tái cấu trúc toàn diện mô hình quản lý chất thải rắn theo hướng hiện đại, thông minh và tuần hoàn.

Chia sẻ tại tọa đàm về chất thải rắn và vệ sinh môi trường trong đô thị xanh, thông minh mới đây, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng giám đốc URENCO, cho rằng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng phải được xác định là một cấu phần quan trọng của hạ tầng đô thị xanh - thông minh. Theo đó, các điểm tập kết, trạm trung chuyển, cơ sở tái chế, xử lý và phục hồi tài nguyên cần tích hợp ngay trong quy hoạch đô thị.

Phân loại rác tại nguồn là nền tảng quan trọng. 
Phân loại rác tại nguồn là nền tảng quan trọng. 

“Muốn xây dựng đô thị xanh thì phải thay đổi tư duy quản lý rác thải theo chuỗi giá trị tổng hợp. Trong đó, phân loại tại nguồn là nền tảng; thu gom, vận chuyển xanh là điều kiện vận hành; xử lý hiện đại là giải pháp giảm chôn lấp; còn cơ chế tài chính và chính sách kinh tế xanh là động lực thúc đẩy toàn hệ thống”, ông Sơn lưu ý.

Theo ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, phân loại rác tại nguồn phải tổ chức thực chất, gắn chặt với hệ thống thu gom và xử lý sau phân loại. Nếu người dân thực hiện phân loại nhưng khâu thu gom vẫn trộn lẫn, niềm tin xã hội sẽ bị ảnh hưởng và việc thay đổi hành vi khó đạt hiệu quả lâu dài.

Tuy nhiên, việc “xanh hóa” phương tiện vệ sinh môi trường cũng nên xem là nhiệm vụ quan trọng. Thành phố đã định hướng từng bước thay thế phương tiện thủ công bằng xe cơ giới hiện đại, ưu tiên sử dụng xe điện chuyên dùng và phương tiện đạt tiêu chuẩn khí thải cao nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Cơ giới hóa không chỉ giúp nâng cao hiệu quả thu gom, giảm chi phí vận hành mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị, hạn chế tình trạng rác tồn đọng và giảm tác động tiêu cực tới môi trường sống của người dân.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong quản lý chất thải rắn cũng là xu hướng tất yếu. Hà Nội đang định hướng xây dựng Trung tâm điều hành quản lý chất thải rắn tập trung nhằm kết nối toàn bộ dữ liệu từ khâu phát sinh, thu gom, vận chuyển đến xử lý. Khi hệ thống này vận hành, công tác quản lý sẽ từng bước chuyển sang điều hành theo thời gian thực. Các công nghệ như: GPS, camera, cảm biến và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ tối ưu hóa lộ trình vận chuyển, giám sát chất lượng dịch vụ và phát hiện vi phạm.

Các chuyên gia cũng lưu ý trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, quản lý chất thải rắn nên được tích hợp đồng bộ với quy hoạch hạ tầng giao thông, năng lượng và môi trường. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn giảm chi phí xã hội và hạn chế phát sinh “điểm nóng” môi trường trong tương lai.

CHUNG TAY XÂY DỰNG NẾP SỐNG XANH TỪ CỘNG ĐỒNG

Đề cập đến giải pháp dài hạn, theo PGS.TS. Nghiêm Vân Khanh, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Thành phố phải chú trọng đồng thời việc giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn; kiểm soát phát thải trong toàn bộ vòng đời chất thải; hoàn thiện quy hoạch thiết kế hạ tầng kỹ thuật hệ thống thu gom; nâng cao năng lực và cơ chế tài chính; tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải; đổi mới công nghệ thu gom; cải thiện ý thức và sự tham gia của cộng đồng.

Đồng quan điểm, GS.TS Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng, nhận định công nghệ hay hạ tầng hiện đại sẽ khó phát huy hiệu quả nếu thiếu sự đồng hành của cộng đồng. Vì vậy, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội phải được xem là yếu tố trung tâm trong quản lý chất thải rắn đô thị. “Truyền thông về bảo vệ môi trường cần chuyển từ tuyên truyền phong trào sang định hướng hành vi cụ thể. Trường học phải là nơi hình thành thói quen phân loại rác cho thế hệ trẻ; tổ dân phố là nơi duy trì nếp sống xanh; còn báo chí và nền tảng số giữ vai trò lan tỏa các mô hình hiệu quả, đồng thời giám sát và phê phán hành vi vi phạm”, ông Hải nhấn mạnh.

Trong bối cảnh Hà Nội đang đứng trước áp lực lớn về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và duy trì vệ sinh môi trường do tốc độ đô thị hóa nhanh, quy mô dân số lớn, nhu cầu phát triển cao, Thành phố cũng xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.

Các xe thu gom rác được bố trí tập kết tại vị trí quy định. Ảnh: PV
Các xe thu gom rác được bố trí tập kết tại vị trí quy định. Ảnh: PV

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải vì Thủ đô Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý theo quy định; 100% các phường, xã tổ chức phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân; bố trí đủ các điểm tập kết và thu gom rác thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường; chấm dứt tình trạng đổ, đốt rác thải không đúng quy định tại cộng đồng; 100% khu dân cư, tổ dân phố có bổ sung nội dung về bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước; xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình tự quản về môi trường.

Phấn đấu đến năm 2030, 100% chất thải rắn sinh hoạt được vận chuyển tới các khu xử lý tập trung của Thành phố được xử lý bằng phương pháp đốt phát điện/công nghệ tiên tiến; xóa bỏ các “điểm đen” về ô nhiễm môi trường; 100% các bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường được đóng cửa, cải tạo, phục hồi môi trường; 100% các xã, phường huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, xây dựng và phát triển phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật phân loại, thu gom, tái chế, xử lý rác thải đồng bộ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về quản lý rác thải.

Nghệ An: Mở rộng không gian đô thị hướng biển theo trục Vinh - Cửa Lò

10:56, 05/05/2026

Nghệ An: Mở rộng không gian đô thị hướng biển theo trục Vinh - Cửa Lò

Việt Nam sắp có siêu đô thị ESG đầu tiên trên thế giới hướng tới chuẩn ISO mới

18:52, 25/04/2026

Việt Nam sắp có siêu đô thị ESG đầu tiên trên thế giới hướng tới chuẩn ISO mới

Hoàn thiện quy hoạch đô thị và nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển mới

07:00, 25/04/2026

Hoàn thiện quy hoạch đô thị và nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Từ khóa:

đô thị đô thị thông minh Hà Nội Rác thải sinh hoạt

Đọc thêm

Đẩy mạnh cải cách thủ tục xây dựng theo hướng số hóa, tinh gọn

Đẩy mạnh cải cách thủ tục xây dựng theo hướng số hóa, tinh gọn

Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng theo hướng số hóa, tinh gọn và giảm thời gian xử lý…

Dòng tiền thông minh năm 2026 đang dịch chuyển về đâu?

Dòng tiền thông minh năm 2026 đang dịch chuyển về đâu?

Nhà đầu tư giàu kinh nghiệm thường không nhìn biến động thị trường như những tín hiệu ngắn hạn, mà xem đó là bản đồ dịch chuyển của dòng tiền. Trong bối cảnh thị trường nhiều rung lắc, dòng vốn có xu hướng tìm đến các tài sản sở hữu giá trị nội tại bền vững, đặc biệt là những tài sản mang tính khan hiếm cao và khó tái tạo.

Tăng cường giải pháp giảm thiểu rủi ro lao động trong xây dựng

Tăng cường giải pháp giảm thiểu rủi ro lao động trong xây dựng

Ngày 12/5/2026, Bộ Xây dựng phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2026, nhằm đẩy mạnh giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn cho người lao động trong ngành xây dựng...

Thanh tra chuyên đề nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại nhiều địa phương

Thanh tra chuyên đề nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại nhiều địa phương

Thanh tra Chính phủ vừa công bố các Quyết định số 295/QĐ-TTCP, 297/QĐ-TTCP và 293/QĐ-TTCP về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bắc Ninh, Hải Phòng và Hà Nội. Mục đích nhằm đánh giá thực trạng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; làm rõ kết quả đạt được trong công tác sắp xếp, xử lý tài sản công…

Bất động sản tăng tốc phục hồi, nhà ở vừa túi tiền vẫn

Bất động sản tăng tốc phục hồi, nhà ở vừa túi tiền vẫn "khát" nguồn cung

Thị trường bất động sản năm 2026 được kỳ vọng bước vào chu kỳ phục hồi mới nhờ lực đẩy từ đầu tư công, tháo gỡ pháp lý và ổn định vĩ mô. Tuy nhiên, "bài toán" thiếu hụt nhà ở vừa túi tiền vẫn là thách thức lớn khi giá nhà tiếp tục tăng nhanh hơn thu nhập của người dân…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bộ Tài chính không chấp thuận đề xuất rút ngắn thời hạn kiểm tra sau thông quan

Tài chính

2

Hội An và Nhật Bản: Hành trình hơn 400 năm kết nối văn hóa và kinh tế

Du lịch

3

Sự trỗi dậy của sản phẩm dưỡng da dạng thỏi

Đẹp +

4

Đẩy mạnh cải cách thủ tục xây dựng theo hướng số hóa, tinh gọn

Bất động sản

5

Việt Nam cần định hình chiến lược FDI hiệu quả cho giai đoạn phát triển mới

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy