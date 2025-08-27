Đà Nẵng: Thông tin giá đất ở tăng gấp 10 lần là chưa chính xác

Liên quan đến phản ánh giá đất ở tăng gấp 10 lần, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Đà Nẵng khẳng định thông tin này chưa chính xác…

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng vừa tiếp nhận phản ánh liên quan đến giá đất nông nghiệp tại bảng giá đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Nội dung nêu rõ: hiện nay, bảng giá đất nông nghiệp được điều chỉnh không đáng kể, vẫn thấp so với thị trường. Vậy mà đất ở lại định giá có nơi tăng gấp 10 lần, dẫn đến phần khấu trừ đất nông nghiệp không đáng kể. Khi người dân có nhu cầu chuyển đổi sang đất ở thì: Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Do vậy, tiền sử dụng đất phải nộp tăng cao vì phần đất nông nghiệp không định giá đúng.

Về nội dung nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý và phản hồi như sau:

Đối với chính sách thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở: Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 thì trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, phải nộp 100% số tiền chênh lệch giữa giá đất ở so với giá đất nông nghiệp là đúng như phản ánh của công dân.

Còn về quá trình tham mưu, điều chỉnh giá đất tại bảng giá đất: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố Đà Nẵng liên quan đến nội dung điều chỉnh, bổ sung giá đất một số tuyến đường, khu vực tại bảng giá đất trên địa bàn thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành lập các thủ tục thuê đơn vị tư vấn.

Sau khi đơn vị tư vấn hoàn thiện dự thảo điều chỉnh, bổ sung giá đất một số tuyến đường bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 2370/SNNMT-KTĐ ngày 22/5/2025 gửi các đơn vị liên quan có ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố. Trong đó, có lấy ý kiến Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam Đà Nẵng; đồng thời, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố để lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động theo quy định.

Tiếp đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất. Trên cơ sở thống nhất của Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lấy ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố; lấy ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy cho ý kiến việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng trước khi trình UBND thành phố ban hành.

Vì vậy, về quá trình tham mưu, điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tuân thủ đúng các bước theo quy định của pháp luật.

Về giá đất ở tăng gấp 10 lần: Ngày 26/6/2025, UBND Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung giá đất một số tuyến đường, khu vực tại bảng giá đất trên địa bàn Thành phố. Theo đó, giá đất ở tăng cao nhất là đường Mai Đăng Chơn - Đoạn từ đường Trần Đại Nghĩa đến Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm từ 13.480.000 đồng/m2 lên 34.500.000 đồng/m2 là tăng gấp 2,56 lần. Riêng đối với giá đất các tuyến đường trong dự án Olalani tăng 4,89 lần, tuy nhiên dự án Olalani không có đất nông nghiệp nên không ảnh hưởng đến tiền sử dụng đất do chuyển mục đích sử dụng đất. Vì thế, việc phản ánh giá đất ở tăng gấp 10 lần là chưa chính xác.

Về giá đất nông nghiệp: Các phường tăng từ 98.000đ/m2 lên 200.000đ/m2 (tăng gấp 2,04 lần). Các xã tăng từ 78.000 đ/m2 lên 140.000đ/m2 (tăng gấp 1,8 lần). Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cho biết việc điều chỉnh giá đất nông nghiệp được thực hiện dựa trên cơ sở khảo sát giá giao dịch thị trường, và thu thập thông tin từ các nguồn giá đất bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng...