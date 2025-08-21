Quảng Ngãi chi hơn 4,296 tỷ đồng để xây dựng Bảng giá đất, áp dụng từ 2026

Mục tiêu của dự án là hoàn thành
công tác điều tra khảo sát và xây dựng Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi để áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo quy định Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định
số 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Việc này nhằm phù hợp với tình hình thực tế về
giá đất tại tỉnh Quảng Ngãi theo địa giới hành chính mới sau khi sáp nhập với tỉnh
Kon Tum (cũ), đồng thời, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa
bàn tỉnh.
Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với Bảng
giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng từ ngày 1/1/2026 phải phù
hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng
đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
Đồng thời, cập nhật, rà soát,
đánh giá áp dụng Bảng giá đất hiện hành giữa tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và tỉnh Kon
Tum (cũ) để áp dụng bảng giá đất thống nhất trên địa bàn tỉnh.
Cập nhật, bổ sung các loại đất,
các tuyến đường, đoạn đường, khu dân cư chưa có quy định trong bảng giá đất
hoặc mới được đầu tư và đã đưa vào sử dụng; cập nhật điều chỉnh những tuyến
đường, đoạn đường tại các địa phương trong thời gian qua đã được đầu tư nâng
cấp và điều chỉnh những điểm bất hợp lý, sai sót trong bảng giá đất hiện hành
để cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết công
tác xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh để áp dụng từ ngày
1/1/2026 được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh, theo từng đơn vị hành chính các
cấp. Trong đó, xã, phường, đặc khu là đơn vị thực hiện điều tra khảo sát giá
các loại đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường, hoặc thông tin về thu nhập đối với những thửa đất đang cho thu nhập từ việc sử dụng
đất.
Đơn vị tư vấn có chức năng thẩm
định giá, tư vấn về giá đất phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức
và cá nhân có liên quan cùng thực hiện Dự án.
Theo đó, Quảng Ngãi sẽ điều tra
khảo sát 11 loại đất, bao gồm: đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu
năm; đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối; đất ở tại đô thị;
đất ở tại nông thôn; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đất thương mại, dịch
vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản tại
tất cả các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí dự kiến hơn
4,296 tỷ đồng.
UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nông
nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ
năng lực, tư cách pháp nhân; có chức năng thẩm định giá, tư vấn về giá đất để
ký hợp đồng thực hiện công tác điều tra khảo sát xây dựng Bảng giá đất.
Đồng thời, chịu trách nhiệm chủ
trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thời gian
và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để công bố và
áp dụng từ ngày 1/1/2026, trong tháng 11/2025 để trình cấp có thẩm quyền xem
xét quyết định.