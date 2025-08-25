Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII: Hướng tới một tương lai vững mạnh và hiện đại
Hà Lê
25/08/2025, 23:32
Ngày 25/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhằm thảo luận về dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sự kiện này không chỉ mang tính chất quan trọng đối với quân đội mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển của đất nước trong bối cảnh hiện nay.
Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Chính trị ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Quân uỷ Trung ương, các cơ quan chức năng và cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội trước ở cả 3 cấp (cơ sở, trên trực tiếp cơ sở và trực thuộc Quân uỷ Trung ương) thực sự mẫu mực, tiêu biểu để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong toàn quân đạt kết quả rất tốt; cán bộ chủ trì trúng cử cấp uỷ nhiệm kỳ mới và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên trúng cử với số phiếu tín nhiệm rất cao.
Đồng thời, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là văn kiện và nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Cụ thể:
Báo cáo Chính trị được chuẩn bị công phu, khoa học, quán triệt và cụ thể hóa dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng. Nội dung báo cáo không chỉ phản ánh toàn diện những kết quả và thành tích nổi bật mà còn làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn cao.
Đặc biệt, báo cáo đã xác định tầm nhìn, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong 5 năm tới, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại và nền quốc phòng toàn dân.
Bên cạnh đó, báo cáo kiểm điểm cũng được chuẩn bị nghiêm túc, thể hiện tính chiến đấu và tinh thần tự phê bình cao. Nội dung kiểm điểm đã chỉ rõ những ưu điểm nổi bật cũng như những hạn chế, khuyết điểm và trách nhiệm của Quân ủy Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điều này cho thấy sự cầu thị và quyết tâm của quân đội trong việc khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo.
Dự thảo Nghị quyết cũng được xây dựng ngắn gọn, khái quát toàn bộ nội dung cốt lõi mà Đại hội cần xem xét, quyết định. Nghị quyết thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm bứt phá phát triển với các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây sẽ là cơ sở để hoàn thiện chương trình hành động và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
Một điểm đáng chú ý là các nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của báo cáo chính trị. Điều này không chỉ giúp xác định những chương trình lớn mà còn đề ra các nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể, có tính khả thi cao. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã được đề nghị tiếp tục nghiên cứu và báo cáo Đại hội thảo luận, góp ý vào các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.
Bộ Chính trị cũng đã cơ bản tán thành và đánh giá cao phương án nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhân sự Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhân sự đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng. Việc rà soát chặt chẽ nhân sự để đảm bảo đúng quy định là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương cần thực hiện.
Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII đã được Bộ Chính trị nhất trí, cho thấy sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quân đội. Trên cơ sở nội dung kết luận tại hội nghị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương được đề nghị tiếp thu ý kiến tham gia tại các buổi làm việc, ý kiến góp ý của các cơ quan để tiếp tục hoàn thiện nội dung các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội.
Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão
Ngày 26/8, ngay sau khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến Hà Tĩnh thăm hỏi nhân dân, động viên lực lượng tại chỗ và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả tại nhiều địa bàn bị thiệt hại nặng.
Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất
Sơ bộ tính đến sáng 26/8, bão số 5 và mưa lớn đã khiến 3 người chết; khoảng 7 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng; 742 cột điện bị gãy đổ khiến hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện. Về nông nghiệp: 31.346ha lúa và 2.716ha hoa màu bị ngập, 2.252ha cây ăn quả bị hư hại, 19.122 cây xanh bị gãy đổ…
Vụ buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng: Nhiều chủ tiệm mua vàng lậu về bán
Một số chủ tiệm vàng do muốn có vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh, thu lợi nhuận nên chủ động đặt hàng của Trí và Sa - đối tượng chủ mưu hai đường dây buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng...
Triệt phá nhiều đường dây “tín dụng đen” phức tạp
Cơ quan công an một số tỉnh thành đã triệt phá các đường dây cho vay nặng lãi như cho vay qua hình thức iCloud hoặc “núp bóng” tiệm sinh tố dưới hình thức “tiền góp, tiền đứng”…
Tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, chủ động phòng ngừa mưa lũ sau bão
7h sáng 26/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 tại Quân khu 4, sau khi bão đã đổ bộ vào Hà Tĩnh và Nghệ An chiều tối 25/8, gây thiệt hại nặng nề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: