Trang chủ Tiêu điểm

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII: Hướng tới một tương lai vững mạnh và hiện đại

Hà Lê

25/08/2025, 23:32

Ngày 25/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhằm thảo luận về dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.Ảnh: QĐND
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.Ảnh: QĐND

Sự kiện này không chỉ mang tính chất quan trọng đối với quân đội mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển của đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Chính trị ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Quân uỷ Trung ương, các cơ quan chức năng và cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội trước ở cả 3 cấp (cơ sở, trên trực tiếp cơ sở và trực thuộc Quân uỷ Trung ương) thực sự mẫu mực, tiêu biểu để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong toàn quân đạt kết quả rất tốt; cán bộ chủ trì trúng cử cấp uỷ nhiệm kỳ mới và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên trúng cử với số phiếu tín nhiệm rất cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì buổi làm việc. Ảnh: QĐND
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì buổi làm việc. Ảnh: QĐND

Đồng thời, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là văn kiện và nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Cụ thể:

Báo cáo Chính trị được chuẩn bị công phu, khoa học, quán triệt và cụ thể hóa dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng. Nội dung báo cáo không chỉ phản ánh toàn diện những kết quả và thành tích nổi bật mà còn làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn cao.

Đặc biệt, báo cáo đã xác định tầm nhìn, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong 5 năm tới, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại và nền quốc phòng toàn dân.

 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QĐND
 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QĐND

Bên cạnh đó, báo cáo kiểm điểm cũng được chuẩn bị nghiêm túc, thể hiện tính chiến đấu và tinh thần tự phê bình cao. Nội dung kiểm điểm đã chỉ rõ những ưu điểm nổi bật cũng như những hạn chế, khuyết điểm và trách nhiệm của Quân ủy Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điều này cho thấy sự cầu thị và quyết tâm của quân đội trong việc khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo.

Dự thảo Nghị quyết cũng được xây dựng ngắn gọn, khái quát toàn bộ nội dung cốt lõi mà Đại hội cần xem xét, quyết định. Nghị quyết thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm bứt phá phát triển với các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây sẽ là cơ sở để hoàn thiện chương trình hành động và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Một điểm đáng chú ý là các nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của báo cáo chính trị. Điều này không chỉ giúp xác định những chương trình lớn mà còn đề ra các nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể, có tính khả thi cao. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã được đề nghị tiếp tục nghiên cứu và báo cáo Đại hội thảo luận, góp ý vào các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Bộ Chính trị cũng đã cơ bản tán thành và đánh giá cao phương án nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhân sự Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhân sự đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng. Việc rà soát chặt chẽ nhân sự để đảm bảo đúng quy định là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương cần thực hiện.

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII đã được Bộ Chính trị nhất trí, cho thấy sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quân đội. Trên cơ sở nội dung kết luận tại hội nghị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương được đề nghị tiếp thu ý kiến tham gia tại các buổi làm việc, ý kiến góp ý của các cơ quan để tiếp tục hoàn thiện nội dung các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội nhân sự quân đội Tiêu điểm

