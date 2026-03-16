Việt Nam – Trung Quốc khởi động cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng

Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an, khẳng định vai trò của cơ chế phối hợp mới trong việc hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Ngày 16/3, tại Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đồng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3 3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam - Trung Quốc.

Trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và cởi mở, các đồng chí Bộ trưởng hai nước khẳng định tầm quan trọng của cơ chế Đối thoại chiến lược 3 3 trong việc phát huy vai trò phối hợp của các cơ quan trụ cột, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và tăng cường hợp tác chuyên ngành, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Hội nghị lần thứ nhất, cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Hai bên thống nhất đánh giá quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực theo định hướng “6 hơn”. Trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, hai bên nhất trí cho rằng việc tăng cường đoàn kết, hợp tác, củng cố tin cậy chính trị và điều phối tổng thể giữa phát triển và an ninh ngày càng trở nên cần thiết, trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Các đồng chí Bộ trưởng phía Trung Quốc bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; đánh giá cao triển vọng phát triển của mỗi nước trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới và Trung Quốc triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ 15. Phía Trung Quốc khẳng định coi trọng và sẵn sàng cùng Việt Nam quán triệt thực hiện nhận thức chung cấp cao, tăng cường học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, quản lý đất nước và bảo vệ lợi ích an ninh, phát triển của mỗi bên.

Phía Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, đồng thời khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; nhất quán thực hiện chính sách “một Trung Quốc”.

Các đồng chí Bộ trưởng Việt Nam đề nghị tăng cường vai trò tiên phong của các ngành Ngoại giao, Quốc phòng, Công an trong việc triển khai nhận thức chung cấp cao; thúc đẩy hợp tác thực chất về kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng chiến lược, khoa học – công nghệ; đẩy mạnh phối hợp trong quản lý biên giới, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia vĩ mô; tăng cường hợp tác trong gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác khu vực với vai trò trung tâm của ASEAN.

Đánh giá cao các đề xuất của phía Việt Nam, các đồng chí Bộ trưởng Trung Quốc nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, làm sâu sắc hợp tác quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật và phòng chống tội phạm xuyên biên giới; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý thỏa đáng, kiểm soát tốt các vấn đề trên biển, phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước và luật pháp quốc tế, góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển lâu dài.