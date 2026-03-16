Việt Nam – Trung Quốc khởi động cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng

Minh Hiếu

16/03/2026, 14:42

Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an, khẳng định vai trò của cơ chế phối hợp mới trong việc hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hội nghị lần thứ nhất, cơ chế đối thoại chiến lược 3+3. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hội nghị lần thứ nhất, cơ chế đối thoại chiến lược 3+3. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Ngày 16/3, tại Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đồng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3 3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam - Trung Quốc.

Trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và cởi mở, các đồng chí Bộ trưởng hai nước khẳng định tầm quan trọng của cơ chế Đối thoại chiến lược 3 3 trong việc phát huy vai trò phối hợp của các cơ quan trụ cột, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và tăng cường hợp tác chuyên ngành, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Hội nghị lần thứ nhất, cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc. Ảnh: TTXVN
Hội nghị lần thứ nhất, cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Hai bên thống nhất đánh giá quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực theo định hướng “6 hơn”. Trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, hai bên nhất trí cho rằng việc tăng cường đoàn kết, hợp tác, củng cố tin cậy chính trị và điều phối tổng thể giữa phát triển và an ninh ngày càng trở nên cần thiết, trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Các đồng chí Bộ trưởng phía Trung Quốc bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; đánh giá cao triển vọng phát triển của mỗi nước trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới và Trung Quốc triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ 15. Phía Trung Quốc khẳng định coi trọng và sẵn sàng cùng Việt Nam quán triệt thực hiện nhận thức chung cấp cao, tăng cường học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, quản lý đất nước và bảo vệ lợi ích an ninh, phát triển của mỗi bên.

Phía Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, đồng thời khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; nhất quán thực hiện chính sách “một Trung Quốc”.

Các đồng chí Bộ trưởng Việt Nam đề nghị tăng cường vai trò tiên phong của các ngành Ngoại giao, Quốc phòng, Công an trong việc triển khai nhận thức chung cấp cao; thúc đẩy hợp tác thực chất về kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng chiến lược, khoa học – công nghệ; đẩy mạnh phối hợp trong quản lý biên giới, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia vĩ mô; tăng cường hợp tác trong gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác khu vực với vai trò trung tâm của ASEAN.

Đánh giá cao các đề xuất của phía Việt Nam, các đồng chí Bộ trưởng Trung Quốc nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, làm sâu sắc hợp tác quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật và phòng chống tội phạm xuyên biên giới; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý thỏa đáng, kiểm soát tốt các vấn đề trên biển, phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước và luật pháp quốc tế, góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển lâu dài.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Định vị Hải Phòng là cực tăng trưởng biển, trung tâm công nghiệp và logistics hiện đại

Kết thúc bầu cử, tỷ lệ cử tri cả nước đi bỏ phiếu đạt 99,68%

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Tổng Bí thư Tô Lâm: Định vị Hải Phòng là cực tăng trưởng biển, trung tâm công nghiệp và logistics hiện đại

Tổng Bí thư Tô Lâm: Định vị Hải Phòng là cực tăng trưởng biển, trung tâm công nghiệp và logistics hiện đại

Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, nâng cấp mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt phía Bắc, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics quốc tế và kinh tế biển hiện đại.

Kết thúc bầu cử, tỷ lệ cử tri cả nước đi bỏ phiếu đạt 99,68%

Kết thúc bầu cử, tỷ lệ cử tri cả nước đi bỏ phiếu đạt 99,68%

Bộ Nội vụ cho biết bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã kết thúc hoàn toàn lúc 21 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri cả nước đi bỏ phiếu đạt 99,68%.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Tính đến trưa ngày 15/3/2026, đã có 32 địa phương tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu trên 70%. Không khí tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra phấn khởi, trật tự...

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ bầu cử thể hiện rõ bước tiến trong chuyển đổi số

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ bầu cử thể hiện rõ bước tiến trong chuyển đổi số

Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ bầu cử lần này mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng ba tiêu chí quan trọng: nhanh, chính xác và an toàn.

Bộ Nội vụ: Nhiều khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử

Bộ Nội vụ: Nhiều khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, tính đến 12 giờ ngày 15/3, số cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đạt 71,59% tổng số cử tri. Nhiều khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Biến động kinh tế toàn cầu đặt ra yêu cầu mới cho quản trị rủi ro doanh nghiệp

Áp lực đáo hạn trái phiếu bắt đầu tăng trở lại, riêng tháng 3 gần 10.000 tỷ

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cá nhân bán ròng tuần qua

Visa và xu hướng du lịch Tết nước ngoài của người Việt

Giá USD tự do đi ngang

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

