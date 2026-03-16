Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Trung Quốc
Hà Lê
16/03/2026, 21:52
Chiều 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng, nhân dịp hai nước tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam - Trung Quốc.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi chân thành, hữu nghị, tin cậy và tốt đẹp nhất đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc; chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Kỳ họp thứ 4 Lưỡng hội khóa XIV, thông qua Cương yếu Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm lần thứ 15. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển đề ra, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.
Thủ tướng đánh giá cao việc ba Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an hai nước lần đầu tiên tiến hành Đối thoại chiến lược 3 3, cùng thời điểm với Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, thể hiện quyết tâm củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược và thúc đẩy hợp tác thực chất ở tầm cao hơn.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại.
Các Bộ trưởng phía Trung Quốc chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Lý Cường và lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tới Thủ tướng Phạm Minh Chính; chúc mừng thành công Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu phát triển dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự điều hành hiệu quả của Chính phủ.
Đánh giá cao tiến triển quan hệ Việt – Trung theo định hướng “06 hơn”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ba Bộ tiếp tục phát huy vai trò trụ cột, nâng cao hiệu quả Đối thoại chiến lược 3 3; phối hợp chặt chẽ trong trao đổi cấp cao; tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật; đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư, khoa học – công nghệ, văn hóa, du lịch, kết nối hạ tầng, hợp tác địa phương và quản lý tốt biên giới, kiểm soát bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển.
Các Bộ trưởng Trung Quốc nhất trí cao với các định hướng của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam, làm sâu sắc hợp tác chuyên ngành, góp phần củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung – Việt có ý nghĩa chiến lược.
Thủ tướng: Tuyệt đối không để thiếu xăng dầu, xem xét dùng ngân sách hỗ trợ bình ổn giá
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo dứt khoát không để thiếu xăng dầu, đồng thời yêu cầu rà soát và giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu; xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá. Mục tiêu là bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích của người dân và doanh nghiệp trước những biến động quốc tế.
Chiều tối16/3, Thường trực Chính phủ họp bàn các giải pháp bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh xung đột Trung Đông phức tạp, với yêu cầu điều hành linh hoạt, xử lý nghiêm găm hàng, trục lợi.
Chiều 16/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng, nhân dịp hai nước tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam – Trung Quốc.
Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an, khẳng định vai trò của cơ chế phối hợp mới trong việc hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, nâng cấp mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt phía Bắc, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics quốc tế và kinh tế biển hiện đại.
