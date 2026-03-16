Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Trung Quốc

Chiều 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng, nhân dịp hai nước tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam - Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi chân thành, hữu nghị, tin cậy và tốt đẹp nhất đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc; chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Kỳ họp thứ 4 Lưỡng hội khóa XIV, thông qua Cương yếu Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm lần thứ 15. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển đề ra, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Thủ tướng đánh giá cao việc ba Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an hai nước lần đầu tiên tiến hành Đối thoại chiến lược 3 3, cùng thời điểm với Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, thể hiện quyết tâm củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược và thúc đẩy hợp tác thực chất ở tầm cao hơn.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại.

Các Bộ trưởng phía Trung Quốc chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Lý Cường và lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tới Thủ tướng Phạm Minh Chính; chúc mừng thành công Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu phát triển dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự điều hành hiệu quả của Chính phủ.

Đánh giá cao tiến triển quan hệ Việt – Trung theo định hướng “06 hơn”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ba Bộ tiếp tục phát huy vai trò trụ cột, nâng cao hiệu quả Đối thoại chiến lược 3 3; phối hợp chặt chẽ trong trao đổi cấp cao; tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật; đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư, khoa học – công nghệ, văn hóa, du lịch, kết nối hạ tầng, hợp tác địa phương và quản lý tốt biên giới, kiểm soát bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển.

Các Bộ trưởng Trung Quốc nhất trí cao với các định hướng của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam, làm sâu sắc hợp tác chuyên ngành, góp phần củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung – Việt có ý nghĩa chiến lược.