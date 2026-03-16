Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp các Bộ trưởng Trung Quốc dự Đối thoại chiến lược 3+3 Việt Nam – Trung Quốc

Chiều 16/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng, nhân dịp hai nước tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam – Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi và chúc tốt đẹp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; cảm ơn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu phát triển quan trọng của Trung Quốc, thành công của Kỳ họp lần thứ 4 Lưỡng hội khóa XIV, tin tưởng Trung Quốc sẽ triển khai hiệu quả Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm lần thứ 15 theo định hướng phát triển chất lượng cao.

Đánh giá cao việc ba Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc lần đầu tiên cùng thăm Việt Nam và hai nước tổ chức Đối thoại chiến lược 3 3 lần thứ nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa của cơ chế này trong củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược, thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định, thể hiện trách nhiệm của hai nước đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Quang cảnh cuộc tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: Nhân Dân

Thay mặt đoàn, ba Bộ trưởng Trung Quốc trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Tổng Bí thư Tô Lâm; chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và bầu cử Quốc hội khóa XVI; chúc mừng đồng chí Tô Lâm tái cử Tổng Bí thư; khẳng định tin tưởng và ủng hộ Việt Nam triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi hai “mục tiêu 100 năm”.

Chia sẻ về những kết quả quan trọng của Đại hội XIV và quan điểm chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; chính sách quốc phòng “4 không”; tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu, lựa chọn chiến lược trong tổng thể đường lối đối ngoại, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hai Đảng, hai nước đã xác lập hệ thống khuôn khổ, quan điểm chỉ đạo toàn diện, tạo nền tảng chính trị vững chắc để quan hệ song phương không ngừng phát triển đúng định hướng.

Các nhận thức chung cấp cao, cam kết và thỏa thuận hợp tác được các ngành, các cấp hai bên triển khai nghiêm túc, hiệu quả, trong đó có đóng góp quan trọng của các cơ quan Ngoại giao, Quốc phòng, Công an.

Về phương hướng thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục nâng tầm gắn kết chiến lược, thúc đẩy hợp tác đạt nhiều kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; duy trì trao đổi chặt chẽ giữa lãnh đạo cao nhất, định hướng phát triển tích cực cho quan hệ Việt Nam – Trung Quốc ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan Ngoại giao, Quốc phòng, Công an hai nước tiên phong triển khai hiệu quả các nhận thức chung cấp cao, xây dựng Đối thoại chiến lược 3 3 trở thành cơ chế kiểu mẫu; tăng cường phối hợp tổ chức trao đổi cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác thực chất, nhất là trong lĩnh vực đường sắt, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế – thương mại và giao lưu nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục làm sâu sắc hợp tác quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật; tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm; kiểm soát và xử lý tốt bất đồng trên biển theo nhận thức chung cấp cao, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Bày tỏ nhất trí cao với các định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, ba Bộ trưởng Trung Quốc thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3 3; khẳng định Việt Nam là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc; sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam, bám sát nhận thức chung cấp cao, làm sâu sắc hợp tác quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật; mở rộng hợp tác thực chất về thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, trí tuệ nhân tạo; thúc đẩy giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.