Đại hội Đảng bộ Chính phủ: Biến nghị quyết Đại hội thành hiện thực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thực sự là cuộc sinh hoạt chính trị quan trọng mở đầu cho kỷ nguyên mới, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của Chính phủ…

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, thể hiện ở việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ vừa qua — từ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đến chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp báo. Ảnh: VGP

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhất là đại dịch Covid-19 và biến động kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô. Đây được xem là thành tựu nổi bật nhất, khẳng định năng lực điều hành của Chính phủ và sự đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị.

Thành công tiếp theo là trong việc bảo vệ, chăm lo và nâng cao đời sống nhân dân. Trong đại dịch, Việt Nam đã tổ chức tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân và đạt tỷ lệ bao phủ cao, thuộc nhóm 5 nước hàng đầu thế giới, góp phần giảm tỷ lệ tử vong chỉ bằng 1/3 mức trung bình toàn cầu.

Song song đó, các chính sách an sinh xã hội được triển khai mạnh mẽ, với hơn 1,1 triệu tỷ đồng được chi cho an sinh – tương đương 17% tổng chi ngân sách nhà nước. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ hơn 3.000 USD lên 5.000 USD/năm.

Đại hội cũng ghi nhận bước đột phá trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền hai cấp. Phó Thủ tướng cho rằng đây là “cuộc cách mạng về tổ chức”, tạo nền tảng cho bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả – bước chuẩn bị quan trọng để bước vào kỷ nguyên mới với đội ngũ cán bộ được chọn lọc, chuyên nghiệp hơn.

Cùng với đó, Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực trên các bảng xếp hạng quốc tế. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD lên 510 tỷ USD, vươn lên đứng thứ 32 thế giới và thứ 4 ASEAN. Chỉ số hạnh phúc tăng 37 bậc, chỉ số phát triển con người tăng 22 bậc. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thương mại lớn nhất thế giới, với kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 850 tỷ USD/năm.

Các lĩnh vực bình đẳng giới, chất lượng đào tạo nghề, môi trường kinh doanh và Chính phủ điện tử đều có cải thiện rõ rệt. Theo đó, chỉ số bình đẳng giới tăng 15 bậc, chất lượng đào tạo nghề đứng thứ hai ASEAN, chỉ sau Singapore.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết Đại hội không chỉ nhìn lại thành tựu mà còn nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, thách thức cần khắc phục. Tổng Bí thư Tô Lâm trong phát biểu chỉ đạo cũng nhấn mạnh nhiều vấn đề lớn như ngập lụt đô thị, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, xâm nhập mặn, đê điều… – những nội dung cần được tập trung giải quyết trong nhiệm kỳ tới.

Bước vào giai đoạn mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ xác định mục tiêu phát triển với khát vọng mạnh mẽ: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 8.500 USD. Theo Phó Thủ tướng, đây là mục tiêu “rất tham vọng” nhưng khả thi nếu các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Các giải pháp đột phá, tư duy mới, phong cách làm việc mới đã được xác định rõ trong nghị quyết, thể hiện quyết tâm đổi mới từ cơ chế, pháp luật đến cách thức huy động nguồn lực. Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành được giao nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi tổ chức đảng, mỗi bộ, ngành phải chú trọng công tác lựa chọn, đào tạo, đánh giá cán bộ, coi đây là yếu tố quyết định thành công của nhiệm kỳ.

Ông cũng nhắc lại lời Tổng Bí thư: “Chủ trương, đường lối đã tốt, quyết tâm đã lớn, tư duy đã đổi mới, phương pháp công tác đã rõ – vấn đề còn lại là tổ chức bộ máy phải thật tốt”. Điều này đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải đồng lòng, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm và sáng tạo.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, thành công của Đại hội không chỉ được đo bằng quy mô hay không khí trong hội trường, mà bằng kết quả sau nhiệm kỳ – khi các nghị quyết được hiện thực hóa thành tăng trưởng, thành đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

“Đại hội đã thành công rất rực rỡ trong hội trường, nhưng nghị quyết của Đại hội thực sự thành công phải là 5 năm sau, khi chúng ta kiểm đếm những việc đã làm, biến nghị quyết thành hiện thực cuộc sống”, Phó Thủ tướng nói.

Với nền tảng đã được tạo dựng trong nhiệm kỳ qua, cùng tinh thần quyết tâm đổi mới, khát vọng phát triển và phương hướng rõ ràng, Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới – nơi các nghị quyết được hiện thực hóa bằng hành động, kết quả và niềm tin ngày càng lớn của nhân dân vào Chính phủ.