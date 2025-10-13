Đại hội Đảng bộ Chính phủ: Đổi mới và phát triển bền vững

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Hà Lê
13/10/2025, 08:25
Chiều ngày 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên thảo luận tại hội trường với sự điều hành Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Trước khi bước vào phiên thảo luận chính thức, Đại hội đã tổ chức 15 tổ thảo luận để đánh giá các văn kiện và dự thảo trình Đại hội XIV của Đảng. Các đại biểu đều nhất trí các văn kiện đã được chuẩn bị một cách nghiêm túc, khoa học và dân chủ, phản ánh đúng tình hình và định hướng phát triển của đất nước.
Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều thách thức chưa từng có tiền lệ, Đảng bộ Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần cùng cả nước dự kiến đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn 2021-2025, trong đó hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội; các năm 2024-2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.
Phát biểu thảo luận tại Tổ số 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được xây dựng với rất nhiều điểm mới, theo hướng ngắn gọn hơn, thực chất hơn, tập trung vào những điểm lớn, tính hành động, tính hiệu quả, tính khả thi rất cao.
Nhắc tới khẩu hiệu "Đổi mới hay là chết" tại thời điểm Đại hội VI của Đảng, Thủ tướng nhấn mạnh, phải tiếp tục đổi mới để chúng ta "Tiến xa ra biển lớn, đi sâu vào lòng đất, bay cao lên vũ trụ", đặc biệt là đổi mới, đột phá mạnh mẽ hơn nữa về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Do đó, chúng ta phải vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân mình, thì mới có đổi mới, mới phát triển được.
Cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cách huy động nguồn lực trong dân rất khoa học và hiệu quả trong bối cảnh "Ngàn cân treo sợi tóc" khi mới lập nước, Người đứng đầu Chính phủ khẳng định phải tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế để khơi thông, huy động nguồn lực, đưa điểm nghẽn từ thể chế thành điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, tổng số tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách nhà nước khoảng 1,57 triệu tỷ đồng; tổng chi an sinh xã hội khoảng 1,1 triệu tỷ đồng; nợ công giảm từ 44,3% GDP năm 2020 xuống còn khoảng 35% năm 2025; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17,3 triệu tỷ đồng, tương đương 33,2% GDP, tổng vốn đầu tư công giai đoạn 5 năm 3,4 triệu tỷ đồng, tăng 55% so với nhiệm kỳ 2016-2020…
Cho rằng nguồn lực trong xã hội còn rất lớn, điều quan trọng là phải biết cách huy động mạnh hơn nữa tổng đầu tư toàn xã hội, bằng các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, Thủ tướng cho rằng cần mạnh dạn giao các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng lớn như các công trình thể thao quy mô quốc tế, đủ sức phục vụ Olympic hay các sân bay quốc tế…
Kết thúc ngày làm việc đầu tiên của Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, tính nghiêm túc của các đại biểu, góp phần để Đại hội diễn ra theo đúng chương trình, nội dung, mục tiêu đặt ra. Đặc biệt, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội và Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; cũng như có các tham luận về các vấn đề hết sức thời sự của Đảng bộ, đất nước.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm và kết quả ngày làm việc thứ nhất, với khí thế vui tươi, phấn khởi cho ngày làm việc thứ hai - Phiên chính thức của Đại hội, để Đại hội đạt kết quả cao nhất; đồng thời lĩnh hội đầy đủ tinh thần của Đại hội để về triển khai, tổ chức thực hiện tại các Đảng bộ, tạo phong trào, khí thế cùng cả nước đạt kết quả cao nhất các mục tiêu đề ra.
Tại phiên thảo luận tại hội trường, Đại hội đã được nghe 7 tham luận. Trong đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tham luận về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng pháp luật", với 5 yêu cầu, 5 quan điểm, 5 hạn chế và 5 giải pháp.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tham luận về "Phát phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc".
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trình bày tham luận về: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh tác động thông tin đa chiều đối với lĩnh vực dân tộc và tôn giáo".
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tham luận về "Đột phá trong xây dựng thể chế, pháp luật, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân".
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày tham luận về: "Công tác, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đảng bộ Chính phủ".
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh tham luận về: "Vai trò sự lãnh đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong công tác phát triển nhân lực khoa học, công nghệ, nhất là lực lượng cán bộ khoa học trẻ".
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh trình bày tham luận có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, kỷ cương, nỗ lực tự cường; hợp tác hiệu quả; tinh gọn, đột phá; kiến tạo phát triển hiện đại, bền vững - thực tiễn từ Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam".
18:52, 12/10/2025
18:55, 12/10/2025
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
