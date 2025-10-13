Đại hội Đảng bộ Chính phủ: Kết quả đạt được nhiệm kỳ qua hết sức ngoại mục

“Nhiều kết quả đạt được là hết sức ngoạn mục”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh tại thảo luận tổ trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo chương trình làm việc tại Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, chiều 12/10, các đại biểu thảo luận tại tổ, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

THỐNG NHẤT CAO VỀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN MỚI

Tại phiên thảo luận, các đại biểu thống nhất cao dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, đánh giá đây là văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, phản ánh khách quan, toàn diện kết quả nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển giai đoạn 2025 – 2030 với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược cụ thể, khả thi.

Phương châm của Đại hội: “Đoàn kết kỷ cương – Dân chủ đổi mới – Đột phá phát triển – Gần dân, vì dân” được đánh giá là phản ánh trọn vẹn tinh thần hành động của Đảng bộ Chính phủ trong nhiệm kỳ tới, vừa là yêu cầu, vừa là động lực cho phát triển.

Các đại biểu thảo luận tại tổ số 5 chiều 12/10. Ảnh: TTXVN

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nội vụ Nguyễn Huy Hưng nhận định các văn kiện trình Đại hội được xây dựng trên nền tảng kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, phản ánh tư duy, tầm nhìn và cách tiếp cận mới, kết tinh giữa lý luận và thực tiễn qua gần 40 năm đổi mới.

Nội dung Báo cáo chính trị được đánh giá cao ở tính súc tích, phản ánh đúng thực chất kết quả đạt được, chỉ rõ nguyên nhân của hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm xác đáng. Các mục tiêu, phương hướng phát triển, đặc biệt là những đột phá chiến lược, thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam Lê Văn Chí cho rằng Báo cáo đã thể hiện rõ tinh thần lãnh đạo, điều hành đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhất là giai đoạn đại dịch Covid-19, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, thiên tai và thay đổi chính sách thương mại quốc tế. Những bài học “chưa có tiền lệ” của nhiệm kỳ này, theo ông, là nền tảng để Chính phủ tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

Báo cáo chính trị cũng đã cập nhật kết quả mới về ba đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực gắn với giáo dục, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cùng với phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại. Đến năm 2025, cả nước có hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, cơ bản hoàn thành tuyến Bắc – Nam phía Đông, cùng nhiều công trình cảng biển, cảng hàng không quy mô lớn; hạ tầng thông tin, hạ tầng số tiếp tục được mở rộng, hiện đại hóa, đi trước một bước để phục vụ phát triển kinh tế số.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Lê Thị Đức Hạnh nhấn mạnh dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I đã xác định rõ 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, được cụ thể hóa bằng các giải pháp thiết thực theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Đây là cơ sở để Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong toàn hệ thống hành chính nhà nước.

PHÁT HUY TINH THẦN ĐỔI MỚI, CHUẨN BỊ CHO KỶ NGUYÊN BỨT PHÁ

Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thống nhất với đánh giá tổng quát về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII: “Đất nước đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, nhiều điểm sáng nổi bật.”

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng tham luận của các đại biểu được trình bày tại thảo luận rất có trách nhiệm, chất lượng - Ảnh: VGP

Báo cáo nêu rõ, qua gần 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao. Các đại biểu nhất trí với 5 bài học kinh nghiệm mang tầm lý luận về đường lối phát triển, 5 quan điểm chỉ đạo và 13 định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 – 2030.

Nhiều ý kiến cho rằng để đạt được mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đòi hỏi tốc độ tăng trưởng GDP bình quân phải đạt mức hai con số trong thời gian dài.

Đây là mục tiêu đầy thách thức trong bối cảnh thiên tai, biến đổi khí hậu và biến động toàn cầu, nhưng có thể hiện thực hóa nếu đất nước tiếp tục tạo đột phá về thể chế, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng và phát huy tối đa nguồn lực trong, ngoài nước.

Phát biểu tại tổ thảo luận số 2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 là giai đoạn đầy biến động, nhiều khó khăn chưa từng có tiền lệ. Đại dịch Covid-19, thiên tai cực đoan, biến động kinh tế - chính trị toàn cầu đã tác động mạnh tới mọi lĩnh vực đời sống. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực không ngừng, tận dụng tối đa cơ hội, vượt qua thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực.

“Nhiều kết quả chúng ta đạt được là hết sức ngoạn mục,” Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, đồng thời khẳng định những thành tựu của Việt Nam được bạn bè quốc tế ghi nhận, nhân dân đánh giá cao.

Phó Thủ tướng Thường trực dẫn chứng về “cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn” – quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại tổ chức, được quốc tế đánh giá là bước đi mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm cải cách của Việt Nam. Cuộc sắp xếp này, theo Phó Thủ tướng, không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng cho kỷ nguyên tăng tốc, bứt phá, đồng thời phục vụ nhân dân tốt hơn thông qua phân cấp, phân quyền sâu rộng.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, đặc biệt trong việc thảo luận các giải pháp bứt phá phát triển trong giai đoạn tới. Đồng thời, đề nghị bộ phận thư ký Đại hội tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo văn kiện, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, đột phá và khát vọng phát triển mạnh mẽ của Đảng bộ Chính phủ trong kỷ nguyên mới.