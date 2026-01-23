Đại hội XIV của Đảng: Xác lập niềm tin và tầm nhìn phát triển mới

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua các văn kiện quan trọng, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV và xác định những định hướng lớn cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Chiều 23/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành phiên bế mạc, khép lại 5 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước.

Phiên bế mạc có đầy đủ các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Đại hội cùng sự tham dự của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện các tầng lớp nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu; đại diện các tổ chức quốc tế và cơ quan ngoại giao tại Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thống nhất tuyệt đối, với 100% số Ủy viên Trung ương Đảng chính thức, bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: Nhân Dân

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cũng biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí, trong đó có 10 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị tham gia theo phân công và 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu 23 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, tiếp tục được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Trong không khí trang trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ra mắt Đại hội. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng trước niềm tin và sự tín nhiệm của Đại hội, khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhân dân và đất nước; đồng thời cam kết nỗ lực toàn tâm, toàn lực phụng sự sự nghiệp của Đảng, của cách mạng và của Nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khẳng định tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; kiên định giữ vững độc lập, tự chủ; bảo vệ vững chắc Tổ quốc và Nhân dân.

Tinh thần làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được xác định là nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín và danh dự của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tại phiên bế mạc, đồng chí Trần Cẩm Tú đã trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội đối với ý kiến thảo luận của các đại biểu về dự thảo các văn kiện và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp đó, đồng chí Phạm Gia Túc, Trưởng Đoàn Thư ký, đã đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Nhân Dân.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội XIV đã thành công rất tốt đẹp, đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử phát triển của dân tộc. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là kết tinh trí tuệ, ý chí, tư duy đổi mới và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; phản ánh tinh thần dân chủ, cầu thị và sự tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, văn kiện Đại hội XIV đặt ra những nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, thể hiện quyết tâm thực hiện mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững đất nước; nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tăng cường tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội xác định mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội XIV được xác định là phát huy tự chủ chiến lược, nắm bắt thời cơ, chung sức đồng lòng vượt qua thách thức; chuyển hóa ý chí thành hành động, quyết sách thành kết quả cụ thể; nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, khắc phục tình trạng “tổ chức thực hiện là khâu yếu”.

Đại hội tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Với tầm nhìn dài hạn, Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tổ chức tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam (1930–2030) và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Kết thúc Đại hội, Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, đưa các quyết sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.