Đàm phán kỹ thuật về thuế Việt Nam – Hoa Kỳ: Tín hiệu tích cực cho chặng đường sắp tới

Từ 12–14/11/2025, tại Washington, D.C, vòng đàm phán cấp kỹ thuật về Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch...

Đây là bước tiến tiếp theo ngay sau phiên đàm phán cấp Bộ trưởng hôm 10/11, thể hiện quyết tâm chung của cả hai bên trong việc sớm hoàn tất khuôn khổ hợp tác thương mại song phương mới, hướng tới ổn định – cân bằng – công bằng – bền vững.

VÒNG ĐÀM PHÁN KỸ THUẬT LÀ CHẶNG THEN CHỐT

Ngay sau cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer vào chiều 10/11, các nhóm đàm phán của hai nước đã khẩn trương bước vào giai đoạn kỹ thuật – giai đoạn mang tính “xử lý chi tiết” để hóa giải các nội dung còn khác biệt.

Sáng 12/11, tại trụ sở Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ, đã có phiên làm việc với Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer nhằm khởi động vòng đàm phán kỹ thuật.

Buổi làm việc tập trung vào: triển khai kết quả đạt được tại phiên Bộ trưởng ngày 10/11, rà soát tiến độ từng nhóm kỹ thuật và thống nhất các nội dung trọng tâm để tiếp tục xử lý trong vòng đàm phán 12–14/11.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, phiên đàm phán cấp Bộ trưởng lần thứ 8 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, mở ra hướng xử lý rõ ràng hơn cho các vấn đề còn tồn tại. Do vậy, vòng kỹ thuật lần này sẽ đóng vai trò “củng cố chi tiết” và giúp đưa đàm phán dần tiến tới giai đoạn cuối.

Tại buổi làm việc, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer đánh giá cao tiến trình cải cách chính sách thương mại, cải thiện thể chế và nỗ lực hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua. Ông cũng ghi nhận tinh thần hợp tác tích cực của đoàn đàm phán Việt Nam tại các vòng làm việc trước.

Phía Hoa Kỳ cho rằng hai bên đã tạo được nền tảng rất tốt thông qua Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, và vòng kỹ thuật lần này có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm: làm rõ những nội dung kỹ thuật cụ thể, chuẩn hóa cách tiếp cận đối với các lĩnh vực ưu tiên, thu hẹp khác biệt để hướng tới một hiệp định cân bằng cho cả hai phía.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi giữa các nhóm kỹ thuật, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao và Bộ trưởng hai nước, hướng tới hoàn tất đàm phán trong thời gian sớm nhất.

Ngay sau phiên làm việc giữa Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân và ông Rick Switzer, các nhóm chuyên trách của hai nước lập tức bước vào từng phiên thảo luận chi tiết theo kế hoạch.

Việt Nam và Hoa Kỳ đang hướng tới một Hiệp định Thương mại đối ứng mới, nhấn mạnh nguyên tắc: tiếp cận công bằng, cân bằng lợi ích, thúc đẩy thương mại ổn định và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, Hiệp định này không chỉ có ý nghĩa trong thương mại mà còn là trụ cột quan trọng củng cố lòng tin chính sách, tạo khuôn khổ lâu dài để mở rộng hợp tác trong chuỗi cung ứng, dịch vụ, năng lượng, đầu tư và các lĩnh vực kinh tế mới.

Vì vậy, vòng kỹ thuật từ 12–14/11 được đánh giá là một trong những chặng then chốt nhằm hiện thực hóa định hướng chính trị mà hai Bộ trưởng đã thống nhất, giải quyết phần “kỹ thuật khó” của đàm phán, tạo bước tiến thực chất hướng tới hoàn tất Hiệp định.

TĂNG CƯỜNG GẶP GỠ SONG PHƯƠNG VỚI DOANH NGHIỆP HOA KỲ

Song song với các cuộc đàm phán kỹ thuật, chiều ngày 12/11, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có loạt cuộc gặp gỡ quan trọng với doanh nghiệp và tổ chức tư vấn chính sách của Hoa Kỳ – những chủ thể có vai trò đáng kể trong hợp tác kinh tế song phương.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với ông Joseph (Joe) Damond, Chủ tịch Toàn cầu Chính sách Thương mại Quốc tế và Khoa học.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với ông Rock Bordelon, Chủ tịch Gulf of America Energy Sourcing LLC (GAES), cùng các lãnh đạo Charles Paddock và Rodrigo Garza Perez.

GAES là một tập đoàn năng lượng Hoa Kỳ có trụ sở tại bang Louisiana. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những đề xuất hợp tác của GAES, đặc biệt trong phát triển về hạ tầng LNG, thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng, các dự án năng lượng mới tại Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam khuyến khích mạnh mẽ các dự án LNG nhằm bổ sung nguồn cung năng lượng sạch, đa dạng hóa hệ thống điện và phù hợp với chiến lược giảm phát thải.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đã làm việc với ông Joseph “Joe” Damond, Chủ tịch Toàn cầu về Chính sách Thương mại Quốc tế và Khoa học tại Crowell Global Advisors (CGA) – chuyên gia cao cấp về thương mại quốc tế.

Là người có đóng góp quan trọng trong việc định hình quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ suốt ba thập kỷ qua, ông Damond từng là Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (1989–2001), Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ giai đoạn 1995–2000.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Toàn cầu của CGA đã chia sẻ nhiều góc nhìn chính sách liên quan tới tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng và đánh giá Việt Nam đang đi đúng hướng trong cải cách và hội nhập.

Với tinh thần hợp tác thẳng thắn và xây dựng, vòng đàm phán kỹ thuật đang diễn ra tại Washington được kỳ vọng sẽ đạt được các kết quả thực chất, tạo nền tảng để hai bên tiến gần hơn tới một Hiệp định Thương mại đối ứng mới, nơi mà lợi ích được cân bằng, tiếp cận chính sách minh bạch, thương mại hàng hóa – dịch vụ được thúc đẩy bền vững và và quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục được làm sâu sắc trong tinh thần Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Đàm phán kỹ thuật 12–14/11 không chỉ là một phiên làm việc theo lịch trình, mà còn là bước củng cố niềm tin, khẳng định cam kết của cả hai quốc gia trong việc xây dựng một khuôn khổ thương mại hiện đại, công bằng và phù hợp với lợi ích lâu dài của cả hai bên.