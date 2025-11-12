Phiên đàm phán cấp Bộ trưởng Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 8: Đẩy nhanh tiến trình hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng

Trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, phiên đàm phán cấp Bộ trưởng giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam, và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, Trưởng đoàn đàm phán phía Hoa Kỳ, đã diễn ra ngày 10/11/2025 tại Washington D.C, Hoa Kỳ...

Đây là phiên đàm phán trực tiếp cấp Bộ trưởng lần thứ 8 giữa hai nước, được tổ chức ngay trước phiên kỹ thuật chính thức từ ngày 12–14/11/2025. Cuộc gặp được đánh giá là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hoàn tất Hiệp định, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, thể hiện quyết tâm chính trị của cả hai bên trong việc đưa quan hệ thương mại song phương lên tầm cao mới.

Mở đầu phiên làm việc, ông Jamieson Greer đánh giá cao những kết quả mà hai bên đã đạt được, đặc biệt là việc thống nhất Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng – văn kiện được coi là “kim chỉ nam” cho giai đoạn hoàn thiện cuối cùng của tiến trình đàm phán.

Phía Hoa Kỳ ghi nhận thiện chí và cách tiếp cận có hệ thống của Việt Nam trong việc xử lý các đề nghị của phía Hoa Kỳ, đồng thời đánh giá cao sự chủ động và tinh thần hợp tác thực chất của đoàn đàm phán Việt Nam. Ông Greer cũng bày tỏ phản hồi tích cực trước một số kiến nghị mới mà Việt Nam đưa ra, khẳng định sẽ chỉ đạo các nhóm kỹ thuật tiếp tục trao đổi chi tiết nhằm sớm thống nhất giải pháp.

Phát biểu tại phiên đàm phán, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng quan hệ kinh tế – thương mại cân bằng, bền vững và lâu dài với Hoa Kỳ. Bộ trưởng cho biết Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để thúc đẩy thương mại song phương, trong đó tập trung vào minh bạch hóa chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, và điều chỉnh một số quy định phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Theo Bộ trưởng, việc hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng không chỉ có ý nghĩa kinh tế, mà còn mang giá trị chiến lược trong thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, Việt Nam đề xuất một số hướng đi cụ thể để đẩy nhanh tiến trình đàm phán, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc “thực tiễn, linh hoạt và cùng có lợi”.

Các đề xuất này được phía Hoa Kỳ ghi nhận tích cực, đồng thời giao các nhóm chuyên trách nghiên cứu chi tiết để phản hồi trong phiên làm việc kỹ thuật kế tiếp.

Hai Bộ trưởng thống nhất rằng phiên đàm phán lần này có ý nghĩa then chốt trong việc tháo gỡ những khác biệt còn tồn tại, đồng thời tạo nền tảng chính trị và pháp lý cho giai đoạn hoàn thiện Hiệp định. Mục tiêu chung của hai bên là xây dựng một khuôn khổ hợp tác thương mại công bằng, bền vững và mang lại lợi ích song phương – phù hợp với định hướng phát triển mới trong quan hệ Việt – Mỹ.

Theo các chuyên gia, nếu Hiệp định được hoàn tất trong năm 2026, đây sẽ là hiệp định thương mại song phương đầu tiên của Việt Nam với Hoa Kỳ ở cấp độ “đối ứng” – tức là mỗi bên cùng điều chỉnh chính sách thương mại để cân bằng lợi ích, thay vì chỉ mở cửa một chiều. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ tăng cường xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ trong các lĩnh vực có thế mạnh như điện tử, dệt may, nông sản chế biến, năng lượng sạch, đồng thời mở rộng đầu tư công nghệ cao và logistics từ Mỹ vào Việt Nam.

Phiên đàm phán cấp Bộ trưởng lần thứ 8 vì vậy được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho giai đoạn cuối của tiến trình đàm phán – nơi hai bên đang dần chuyển từ trao đổi nguyên tắc sang thỏa thuận chi tiết, hướng tới một hiệp định “win–win” phản ánh đúng tầm vóc của mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong thời kỳ mới.