Top các điểm du lịch nhiệt đới nên tới trong kỳ nghỉ đông

Mỹ An

13/12/2025, 08:04

Khi ai đó nhắc đến hai chữ “nhiệt đới”, chắc hẳn một loạt hình ảnh lập tức hiện lên trong đầu như hàng dừa cao vút, làn nước xanh trong, bãi cát trắng mịn. Trong top những điểm đến nhiệt đới nên tới trong kỳ nghỉ đông của tạp chí Vogue, có một đại diện đến từ Việt Nam…

Dưới đây là những địa điểm du lịch được gợi ý để du khách phương Tây tới “tránh rét”.
Dưới đây là những địa điểm du lịch được gợi ý để du khách phương Tây tới “tránh rét”.

Khi mùa đông bắt đầu tới, với ngón tay tê cóng, cái lạnh ngấm vào tận xương, thì bầu không khí “nhiệt đới” dường như đang thì thầm gọi tên tất cả chúng ta. Bởi dù mái tóc rối vì gió và đôi má ửng hồng có thể khiến bạn trông khá ấn tượng, nhưng cơ thể thì không thể chịu đựng thêm cái rét này được nữa.

Dù vậy, một điểm đến “nhiệt đới” không nhất thiết phải gắn liền với biển hay đảo. Nhiều nơi còn khá lạ trên bản đồ du lịch, kết hợp giữa phiêu lưu hoang dã và một chút nhịp sống đô thị, mang đến hành trình trọn vẹn cho mọi kiểu du khách.

Dù bạn tìm kiếm một hòn đảo nhỏ, một quần đảo tuyệt đẹp hay một thị trấn cổ đậm chất văn hóa địa phương ở Đông Nam Á, đều có gợi ý dành cho bạn. Dưới đây là những địa điểm du lịch được gợi ý để tới “tránh rét” hàng đầu thế giới, theo Vogue.

PHUKET

VnEconomy

Hòn đảo lớn nhất tại Thái Lan này từ lâu đã giữ vững danh hiệu là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho những ai mê nắng vàng và biển xanh. Du khách có thể dành trọn một tuần để dạo quanh các điểm văn hoá như chùa Wat Chalong, hoặc lên thuyền khám phá vịnh Phang Nga nổi tiếng với những khối đá vôi khổng lồ vươn lên giữa biển.

VnEconomy
VnEconomy

Khu phố cổ trên đảo Phuket cũng được bảo tồn tốt, tập trung nhiều cửa hàng và nhà hàng, chợ đêm Chủ nhật và những dãy nhà kiểu Hoa – Bồ Đào Nha được sơn màu sắc rực rỡ, rất “ăn ảnh”. Với những ai mê lặn biển, vùng nước ấm áp nơi đây là thiên đường với hệ sinh thái biển phong phú đang chờ được khám phá.

MALDIVES

VnEconomy

Khi nói đến những kỳ nghỉ trên đảo, những khu bungalow nằm trên mặt nước luôn được xem là biểu tượng của sự xa hoa – và đó cũng chính là hình ảnh khiến Maldives trở thành cái tên không thể thay thế.

VnEconomy

Những căn villa này cho phép du khách bước thẳng xuống biển từ sân hiên riêng, mở ra trải nghiệm ngắm nhìn làn nước xanh ngọc tuyệt đẹp mà khó nơi nào sánh được. Maldives không chỉ dành cho các cặp đôi hay tuần trăng mật; đây cũng là điểm đến lý tưởng cho những kỳ nghỉ gia đình hoặc những chuyến đi một mình để tìm lại sự tĩnh lặng.

HỘI AN

VnEconomy

Bạn không quá thích kiểu nghỉ dưỡng nằm dài trên bãi biển nhưng vẫn muốn tìm đến một nơi ấm áp, giàu lịch sử và văn hoá? Thành phố nằm trên dọc bờ biển miền Trung Việt Nam - Hội An chính là lựa chọn lý tưởng. Thành phố này từng là thương cảng sầm uất từ thế kỷ 15 đến 19. Tạp chí Vogue nhận định: Dù là điểm đến nổi tiếng và thường đông khách, Hội An vẫn luôn xứng đáng với danh tiếng của mình với kiến trúc và văn hóa được bảo tồn tốt.

VnEconomy
VnEconomy

Từ những công trình kiến trúc mang dấu ấn giao thoa nhiều nền văn hoá, đến khung cảnh thuyền bè và đèn lồng thả lững lờ trên sông Hoài lúc hoàng hôn, Hội An đẹp như tranh vẽ. Hãy dạo bộ qua các con hẻm nhỏ và để ý những hàng quán phục vụ món đặc sản cao lầu, cùng nhiều món ăn trứ danh khác như bánh mì hay cơm gà.

VnEconomy
VnEconomy

Và nếu bạn cần một bộ trang phục may đo, các tiệm may có mặt ở hầu như mọi con phố, sẵn sàng biến ý tưởng của bạn thành hiện thực. Nếu bạn chợt nhớ biển và sóng, những bãi biển tuyệt đẹp của Hội An chỉ cách trung tâm một quãng đường lái xe ngắn.

MAUI

VnEconomy

Dù hòn đảo Maui vẫn đang trên hành trình hồi phục sau trận cháy rừng thảm khốc năm 2023, hòn đảo – giống như phần lớn quần đảo Hawaii – vẫn phụ thuộc nặng nề vào du lịch để phát triển. Vì vậy, việc du lịch có trách nhiệm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết: ưu tiên ủng hộ doanh nghiệp địa phương, tôn trọng đất đai và cộng đồng bản địa.

VnEconomy

Maui có rất nhiều nông trại, cũng là lý do nơi đây sở hữu vô số nhà hàng chất lượng như Shikeda Bento Patisserie hay Havens, cùng những cửa hàng tạp hóa do người địa phương vận hành như Pukalani Suprette. Trong chuyến đi, du khách có thể dành thời gian tham gia hoạt động tình nguyện cùng các tổ chức như Maui Cultural Lands hay Kipuka Olowalu để tìm hiểu sâu hơn về vẻ đẹp thiên nhiên của đảo. Đừng quên ghé thăm Hội Lịch sử Maui (Maui Historical Society), nơi lưu giữ hơn 2.000 hiện vật kể lại lịch sử phong phú của vùng đất này.

SRI LANKA

Sau nội chiến kéo dài, thảm họa sóng thần năm 2004 và cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2022, Sri Lanka đã dần hồi phục dưới sự điều hành của chính phủ mới, trở thành điểm đến kín tiếng nhưng đầy hấp dẫn đối với những du khách sành sỏi. Với cơ sở hạ tầng được cải thiện và hàng loạt cơ sở lưu trú hạng sang đang hình thành, quốc đảo Nam Á này đang thu hút sự quan tâm lớn hơn bao giờ hết.

VnEconomy

Dù các chuyến thăm rừng safari thường gắn với châu Phi, Sri Lanka cũng mang đến vô số cơ hội chiêm ngưỡng động vật hoang dã tại các công viên quốc gia như Yala và Udawalawe. Du khách có thể tìm gặp “Bộ Tứ” nổi tiếng gồm báo hoa mai bản địa, voi, gấu lười và cá voi xanh.

VnEconomy
VnEconomy

Ngoài việc là điểm lý tưởng để ngắm cá voi và cá heo, các vịnh biển của Sri Lanka còn là thiên đường cho giới lướt sóng. Du khách cũng nên dành thời gian ghé thăm các công trình văn hóa như đền Sri Dalada Maligawa – nơi lưu giữ xá lợi răng nanh trái của Đức Phật – và pháo đài đá cổ Sigiriya, di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Phú Quốc nhộn nhịp du khách quốc tế

