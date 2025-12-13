Thứ Bảy, 13/12/2025

Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ sụt mạnh vì cổ phiếu công nghệ bị xả, giá dầu đi xuống

Bình Minh

13/12/2025, 08:37

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (12/12), khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ và mua các cổ phiếu giá trị...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Giá dầu thô đi xuống do mối lo thừa cung và hoàn tất một tuần giảm mạnh.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 1,07%, còn 6.827,41 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 1,69%, còn 23.195,17 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 245,96 điểm, tương đương giảm 0,51%, còn 48.458,05 điểm, dù lập kỷ lục nội phiên mới.

Phiên này, S&P 500 và Nasdaq cùng đương đầu áp lực từ cú giảm hơn 11% của cổ phiếu Broadcom. Giải thích về việc Broadcom bị xả mạnh, giới phân tích cho rằng các nhà đầu tư đang lo ngại về biên lợi nhuận của hãng chip này. Mối lo ngại đó xuất hiện dù Broadcom công bố kết quả kinh doanh quý 3 tốt hơn kỳ vọng và đưa ra dự báo lạc quan về quý 4, nói rằng doanh thu từ bán chip trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tăng gấp đôi.

Nhiều cổ phiếu AI khác cũng giảm theo, với những cái tên AMD, Palantir và Micron đồng loạt chốt phiên trong sắc đỏ. Tuy nhiên, dòng vốn chảy sang các nhóm cổ phiếu khác đã tránh cho các chỉ số mức giảm sâu hơn. Trong số những nhóm được mua mạnh phiên này, có thể kể tới cổ phiếu tài chính, y tế và công nghiệp. Dẫn đầu là các cổ phiếu Visa, Mastercard, UnitedHealth Group và GE Aerospace.

“Ngày hôm nay là một phiên giao dịch mà cổ phiếu giá trị vượt trội so với cổ phiếu công nghệ. Nhà đầu tư đang cảm thấy có chút lo lắng về cổ phiếu AI, không hẳn là họ bi quan nhưng họ đã trở nên thận trọng hơn”, nhà quản lý danh mục Jed Ellerbroek của công ty Argent Capital Management nhận định với hãng tin CNBC.

Xu thế dịch chuyển của dòng tiền trong phiên này là sự tiếp nối của phiên trước. Trong phiên ngày thứ Năm, nhà đầu tư cũng đã rút vốn khỏi các giao dịch AI để chuyển sang những cổ phiếu chu kỳ, có độ nhạy cảm cao hơn với sức khỏe của nền kinh tế. Xu thế này được thúc đẩy sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày thứ Tư có động thái cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay.

Với phiên giảm ngày thứ Sáu, S&P 500 và Nasdaq cùng hoàn tất một tuần giảm điểm, với mức giảm tương ứng là 0,6% và 1,6%. Trái lại, Dow Jones tăng 1,1% trong tuần này.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,16 USD/thùng, tương đương giảm 0,26%, đóng cửa ở mức 61,12 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,16 USD/thùng, tương đương giảm 0,28%, còn 57,44 USD/thùng.

Trước đó, giá cả hai loại dầu cùng giảm khoảng 1,5% trong phiên ngày thứ Năm.

Theo nhà phân tích Janiv Shah của công ty Rystad Energy, giá dầu vẫn đang nhận được sự hỗ trợ của một số yếu tố bao gồm căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela, cũng như việc Ukraine tiếp tục có các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dầu khí của Nga.

Nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Mỹ sẽ tiếp tục chặn tàu vận chuyển dầu Venezuela sau khi đã bắt giữ một con tàu như vậy trong tuần này. Trên biển Caspian, một giàn khoan dầu của Nga đã bị Ukraine tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Tuy nhiên, mối lo về sự dư thừa nguồn cung dầu toàn cầu vẫn đang gây áp lực giảm mạnh lên giá dầu. Tuần này, giá dầu Brent và WTI đều giảm hơn 4%.

Nhà phân tích Tamas Varga của công ty PVM Oil Associates nói rằng những mối rủi ro rải rác đối với nguồn cung đang hỗ trợ giá dầu, nhưng thị trường dầu nói chung đang phản ánh tình trạng cung vượt cầu. Do vậy, bất kỳ sự tăng giá nào của “vàng đen” cũng khó có thể duy trì.

Từ khóa:

chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

VnEconomy