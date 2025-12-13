Giá vàng vượt 4.300 USD/oz, SPDR Gold Trust mua mạnh

Giá bạc lập kỷ lục mới sau đó sụt giảm vì hoạt động chốt lời của nhà đầu tư.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tăng 19,6 USD/oz, tương đương tăng 0,46%, đạt 4.300,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của vàng giao ngay trong vòng 7 tuần trở lại đây.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt tới hơn 4.354 USD/oz, cách không xa mức kỷ lục mọi thời đại 4.380 USD/oz thiết lập hồi tháng 10, nhưng không duy trì được cho tới cuối phiên do đồng USD vững giá trở lại sau mấy phiên giảm liên tiếp.

Trên sàn giao dịch hàng hóa COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 tăng 0,4%, đóng cửa ở mức 4.328,3 USD/oz.

Giá bạc lập kỷ lục nội phiên mới ở mức gần 64,7 USD/oz, nhưng sau đó giảm 2,6% khi chốt phiên, còn 61,99 USD/oz.

Động lực tăng giá cho kim loại quý trong phiên này vẫn là động thái giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Tư. Tuy nhiên, đồng USD đã hồi phục nhẹ sau mấy phiên giảm mạnh liên tiếp, khiến mức tăng của giá vàng bị hạn chế.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,05%, chốt phiên ở mức 98,39 điểm. Tuy nhiên, chỉ số đã giảm hơn 0,6% trong tuần này và giảm hơn 0,9% trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Ngoài sự phục hồi của đồng USD, chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities còn nhấn mạnh rằng hoạt động chốt lời của nhà đầu tư trong phiên này đã khiến giá vàng và giá bạc mất đi một phần xung lực tăng.

Cả tuần này, giá vàng giao ngay tăng 2,4% và giá bạc tăng gần 5%. Từ đầu năm tới nay, giá vàng đã tăng khoảng 65% và giá bạc tăng 112%.

Một báo cáo của công ty CMZ cho rằng sự tăng giá quá nhanh, quá mạnh của bạc đã dẫn tới tâm lý thận trọng. Tuy nhiên, các nhà phân tích của CMZ cho rằng nhìn trong dài hạn, triển vọng của giá bạc vẫn tích cực do nhu cầu bạc cho hoạt động sản xuất công nghiệp được dự báo tiếp tục tăng.

Khi hạ lãi suất lần thứ ba cũng là lần giảm cuối cùng trong năm 2025 vào hôm thứ Tư, Fed ngầm phát tín hiệu cứng rắn khi nói rằng bất kỳ động thái lãi suất tiếp theo nào cũng tùy thuộc vào các số liệu kinh tế. Dù vậy, thị trường vẫn lạc quan rằng Fed sẽ có hai đợt hạ lãi suất trong năm 2026.

Tuần tới, mối quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường vàng sẽ hướng tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 11 của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày thứ Ba. Số liệu này có thể giữ một vai trò quan trọng đối với quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 1/2026, từ đó tác động tới hướng đi của giá vàng.

Ông Melek dự báo mức giá bình quân của vàng trong năm 2026 là 4.213 USD/oz. Trong một báo cáo công bố hồi tháng 10, ngân hàng HSBC dự báo mức giá bình quân của vàng trong năm 2025 là 3.355 USD/oz.

Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương khoảng 136,7 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua và tăng 3,1 triệu đồng/lượng so với mức chốt của tuần trước, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 26.095 đồng (mua vào) và 26.405 đồng (bán ra), giảm 43 đồng ở chiều mua vào và giảm 3 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Nếu so với sáng hôm qua, giá USD hiện giảm 16 đồng ở chiều mua và 6 đồng ở chiều bán.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.053,1 tấn vàng. Tuần này, quỹ mua ròng 2,8 tấn vàng, sau khi mua gần 5 tấn trong tuần trước. Dù giá vàng có nhiều biến động kể từ khi lập kỷ lục vào cuối tháng 10 đến nay, xu hướng của “cá mập” này vẫn là bền bỉ mua ròng.