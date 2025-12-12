Hà Nội: Sở Công thương vinh danh 87 cơ sở, công trình sử dụng năng lượng xanh

Sở Công Thương Hà Nội vừa tổ chức Lễ trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh Thành phố Hà Nội năm 2025. Kết quả, có 87 cơ sở đạt số điểm đánh giá cao nhất được vinh danh trong đợt này…

Tại lễ trao giải, Sở Công Thương Thành phố Hà Nội đã trao danh hiệu Năng lượng xanh Hà Nội năm 2025 cho 87 cơ sở đạt số điểm đánh giá cao nhất. Trong đó, có 21 cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng trọng điểm đã triển khai thực hiện 125 giải pháp, tiết kiệm được 1.850 TOE, tương đương 25,12 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm. Theo kế hoạch sử dụng năng hiệu quả trong 5 năm tới, 21 cơ sở này sẽ tiết kiệm 2.816 TOE, tương đương 38,5 tỷ đồng;

Ngoài ra còn có 28 cơ sở sử dụng năng lượng đã triển khai thực hiện 168 giải pháp, tiết kiệm được 2.520 TOE, tương đương 34,3 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm. Dự kiến 5 năm tới, 28 cơ sở này sẽ tiết kiệm 3.320 TOE, tương đương 45,2 tỷ đồng;

23 công trình xây dựng có diện tích sàn trên 2.500m2 và 15 công trình xây dựng có diện tích sàn dưới 2.500m2 đã triển khai thực hiện 114 giải pháp, tiết kiệm được 1.938 TOE, tương đương tiết kiệm 26,4 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm. Theo kế hoạch sử dụng năng hiệu quả trong 5 năm tới, 38 công trình xây dựng này sẽ tiết kiệm 2.320 TOE, tương đương với 31,5 tỷ đồng.

Theo Sở Công Thương, một số giải pháp tiết kiệm năng lượng điển hình của các đơn vị tham gia năm nay là mô hình sử dụng dụng pin năng lượng mặt trời tại Công TNHH Panasonic Appliances Việt Nam, Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam…; sử dụng phần mềm BMS giám sát, điều khiển các trang thiết bị đối với hệ thống điện, điều hòa không khí, chiếu sáng, bơm, quạt… tại khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, tòa nhà Trung tâm công nghệ cao bưu chính viễn thông - Tổng công ty dịch vụ viễn thông; lắp biến tần điều khiển cho các động cơ dây chuyền sản xuất, bơm, quạt, máy nén khí tại Tổng Công ty May 10, Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam...

Phát biểu tại lễ trao danh hiệu, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho hay mô hình sử dụng năng lượng xanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2025. Các doanh nghiệp, cơ sở đạt danh hiệu đã triển khai thực hiện các giải pháp có tính điển hình, mang lại hiệu quả cao, có thể áp dụng cho nhiều doanh nghiệp ở quy mô khác nhau, giúp cho doanh nghiệp chủ động trong quá trình đổi mới trang thiết bị, quản lý vận hành, thiết kế và khai thác dự án.

Lễ trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2025 nhằm tôn vinh các cơ sở, doanh nghiệp cũng như phổ biến, nhân rộng những giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiêu biểu, để các cơ sở có mô hình tương tự áp dụng, giúp thúc đẩy công tác quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của Thành phố.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực để triển khai Kế hoạch số 11 ngày 1/12/2025 của Thành ủy nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, có mục tiêu tiết kiệm từ 8-10% lượng tiêu thụ năng lượng toàn Thành phố, đẩy mạnh sử dụng máy móc có hiệu suất cao, tăng cường các giải pháp giảm tiêu thụ điện và phát thải tại các khu công nghiệp, nhà máy, đô thị…

“Các doanh nghiệp đã sáng tạo, quyết tâm đổi mới trang thiết bị, kỹ thuật, ứng dụng mô hình sản xuất kinh doanh hiệu suất cao; tìm tòi, phát triển những nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo…gắn với việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua những thách thức để sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính, phấn đấu Thành phố chúng ta ngày càng “Xanh”, cuộc sống an toàn và tương lai tốt đẹp hơn”, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh.