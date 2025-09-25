Đất Xanh Bắc Trung Bộ phân phối The Campus 2 của nhà sáng lập Ecopark
Mai Phương
25/09/2025, 08:00
Tiếp nối hành trình chinh phục các dự án bất động sản cao cấp, Đất Xanh Bắc Trung Bộ được nhà sáng lập Ecopark tín nhiệm trở thành đại lý phân phối chính thức phân khu nhà phố thương mại mới tại khu đô thị Eco Central Park.
Ngay từ thời điểm ra mắt thị trường, bộ sưu tập The Campus 2 đã nhanh chóng tạo tiếng vang với giới đầu tư sành sỏi ở Bắc Trung Bộ. Bởi các dãy nhà phố, shophouse không chỉ mang đến nhịp sống sôi động cho đại đô thị Eco Central Park mà còn mở ra nhiều cơ hội kinh doanh tiềm năng.
Góp phần lan tỏa sức nóng của The Campus 2, Đất Xanh Bắc Trung Bộ tiếp tục được chọn là đại lý phân phối chính thức dòng sản phẩm có sức hút bậc nhất hiện nay.
HÀNH TRÌNH KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI DÒNG BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP
Trải qua gần một thập kỷ hoạt động, Đất Xanh Bắc Trung Bộ đã khẳng định được thương hiệu đại lý bất động sản chuyên nghiệp, uy tín và khác biệt tại khu vực. Dấu ấn của công ty thể hiện qua nhiều lần chinh phục top doanh số, góp phần làm nên thành công cho loạt dự án cao cấp ở thị trường Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.
Với tiềm lực sẵn có từ Tập đoàn Đất Xanh cùng tầm nhìn chiến lược của ban lãnh đạo, sự đồng hành của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, Đất Xanh Bắc Trung Bộ đã và đang trở thành cầu nối hợp tác giữa khách hàng và chủ đầu tư. Hiện công ty có hơn 100 chuyên viên, nhân sự kinh nghiệm, thực chiến trên thị trường, sẵn sàng kết nối các khách hàng với sản phẩm chất lượng cao, giàu tiềm năng.
Ông Nguyễn Việt Anh, Tổng giám đốc Đất Xanh Bắc Trung Bộ, cho biết ba giá trị vàng mà doanh nghiệp luôn hướng tới gồm tốc độ, bản lĩnh và bứt phá, mang đến sự lựa chọn đáng tin cậy cho các khách hàng đang tìm kiếm giá trị thực và đẳng cấp sống vượt trội. Việc đồng hành cùng nhà sáng lập Ecopark trong phân khu mới The Campus 2 tiếp tục chứng minh năng lực, uy tín của Đất Xanh Bắc Trung Bộ trên hành trình chinh phục dòng bất động sản cao cấp.
Với phân khu The Campus 2, ông Việt Anh nhìn nhận đây là bộ sưu tập độc bản trên thị trường bất động sản miền Trung hiện nay. Sản phẩm không chỉ đơn thuần là những ngôi nhà mặt phố mà hướng đến tuyên ngôn cho phong cách sống, tầm nhìn bền vững của chủ nhân. Đây là nơi các giá trị về sự trải nghiệm, sáng tạo, tiện ích, thương mại cùng hòa hợp tạo nên sản phẩm vượt trội, đa chức năng.
“Nhà phố, shophouse The Campus 2 tiếp tục khẳng định dấu ấn của nhà sáng lập Ecopark trong hành trình kiến tạo trung tâm thương mại, học tập, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An. Chúng tôi rất hào hứng khi có cơ hội mang sản phẩm độc đáo này đến với các khách hàng tinh hoa”, CEO Đất Xanh Bắc Trung Bộ chia sẻ.
HỆ TIỆN ÍCH ĐA DẠNG MỞ RA TRIỂN VỌNG KINH DOANH
Nhằm kiến tạo đại lộ thương mại đẳng cấp hàng đầu khu vực, nhà sáng lập Ecopark đã tâm huyết thiết kế hệ tiện ích chỉn chu, mở ra tiềm năng khai thác kinh doanh bên trục đại lộ - quảng trường sôi động. Sở hữu vị trí cửa ngõ kết nối đại đô thị Eco Central Park với trung tâm Nghệ An thông qua Đại lộ Nguyễn Sỹ Sách, cư dân và du khách có thể thuận tiện di chuyển đến tâm điểm vui chơi mới để trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị.
Lợi thế đắt giá của The Campus 2 là vị trí đối diện khối đế thương mại tòa tháp cao tầng Central Park Residences đồng thời trực diện với Quảng trường Ánh Sáng rộng đến 3,5 ha. Cuối năm 2025, khu căn hộ sẽ được bàn giao cho đông đảo cư dân về ở, góp phần tăng thêm nhịp sống sôi động cho khu vực xung quanh, đặc biệt là khu nhà phố The Campus 2 nằm đối diện. Với vị trí chiến lược, nhiều thương hiệu kinh doanh dự kiến quy tụ về đây từ giáo dục, thời trang, nhà hàng, cafe, showroom… Đây là cơ hội đầy triển vọng để các chủ nhân có thể đầu tư bền vững và thu về lợi nhuận lâu dài.
Vị trí liền kề đại lộ triển vọng ở cửa ngõ đại đô thị cũng giúp The Campus 2 trở thành “tọa độ vàng” của những trải nghiệm đặc quyền. Ngay nội khu dự án là chuỗi tiện ích phục vụ nhu cầu của cư dân, du khách từ A đến Z gồm công viên, quảng trường, tổ hợp thương mại trung tâm rộng 11.250m2, trường mầm non Montessori rộng 3.100m2, nhà sách hay thư viện chuyên đề. Đặc biệt, cư dân nhí còn hưởng lợi từ công viên chủ đề Campus Park rộng 15.000 m2. Đây sẽ là nơi tập trung đông đảo các gia đình có con nhỏ, thanh thiếu niên đến học tập, trải nghiệm và khám phá.
Mới đây, trường học liên cấp FPT Vinh vừa được khởi công ngay tại khuôn viên đại đô thị Eco Central Park, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hoàn thiện hệ thống tiện ích của nhà sáng lập Ecopark tại thị trường Bắc Trung Bộ. Với quy mô đào tạo khoảng 2.800 học sinh, đây sẽ là những nhân tố tạo nên sức sống sôi động cho đại đô thị, gia tăng lượng cầu không hề nhỏ cho các dãy nhà phố thương mại như The Campus 2.
Trong tương lai, khi hệ thống tiện ích tại Eco Central Park tiếp tục được nhà sáng lập Ecopark đầu tư hoàn thiện, giá trị bất động sản cũng như tiềm năng kinh doanh tại phân khu The Campus 2 hứa hẹn tăng trưởng mạnh mẽ. Cùng với sự đồng hành của đại lý hàng đầu Đất Xanh Bắc Trung Bộ, dòng sản phẩm này sẽ chinh phục được tệp khách hàng khó tính nhất với yêu cầu khắt khe về cả giá trị sống và đầu tư bền vững.
Khách
hàng quan tâm The Campus 2 - Eco Central Park có thể liên hệ:
Công ty cổ phần Bất động sản
Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Tầng 18 tòa nhà Dầu khí, số 7 đường Quang Trung, phường Thành Vinh,
tỉnh Nghệ An
