Bộ Xây dựng siết chặt hoạt động môi giới, ngăn đầu cơ, "thổi" giá bất động sản

Để kiểm soát đầu cơ, "thổi" giá và hạn chế tình trạng “giá ảo”, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động môi giới, yêu cầu cá nhân môi giới phải có chứng chỉ hành nghề môi giới. Đồng thời, thường xuyên thực hiện những biện pháp cần thiết, nhằm siết chặt việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản…

Bộ Xây dựng vừa nhận được văn bản kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình với nội dung: “Hiện nay, giá nhà đất và bất động sản tăng cao, một phần do hoạt động đầu cơ và môi giới đẩy giá, tạo ra mặt bằng giá ảo, gây khó khăn cho những người có nhu cầu ở thực. Do đó, cử tri đề nghị cơ quan chức năng sớm có chính sách kiểm soát và quản lý chặt chẽ lĩnh vực này”.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng cho biết trong những năm gần đây, thị trường bất động sản tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là ở các đô thị lớn và khu vực đang đô thị hóa nhanh đã xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp, có yếu tố bất ổn, gây khó khăn đến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân và sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. Giá nhà đất, giá bất động sản tăng cao do nhiều nguyên nhân như: mất cân đối cung cầu, tác động bởi thông tin quy hoạch chưa minh bạch, tâm lý đám đông,.... đặc biệt, trong đó còn có nguyên nhân từ giới đầu cơ, môi giới đẩy giá, tạo thị trường ảo.

Để kiểm soát tình trạng đầu cơ, "thổi" giá, tạo thị trường ảo; kiềm chế, kiểm soát giá nhà ở, bất động sản cần có các chính sách, biện pháp đồng bộ, Bộ Xây dựng đã đề xuất các cơ quan thẩm quyền, yêu cầu các địa phương xây dựng các chính sách, thực hiện biện pháp nhằm kiểm soát, xử lý vấn đề nêu trên.

Cụ thể, quản lý chặt chẽ hoạt động môi giới, yêu cầu cá nhân môi giới phải có chứng chỉ hành nghề môi giới. Các địa phương thường xuyên chủ động theo thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện triển khai các biện pháp cần thiết để kiểm soát chặt chẽ việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, hoạt động của sàn giao dịch, hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản của các tổ chức, hành nghề môi giới bất động sản, của cá nhân, giúp hạn chế các hoạt động thiếu kiểm soát, phòng ngừa, tránh gây bất ổn thị trường. Bên cạnh đó, chú trọng công tác quản lý, nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo, hoạt động đào tạo nghiệp vụ môi giới bất động sản.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương tăng cường việc nắm bắt hiện tượng thao túng thông tin, tung tin về quy hoạch không đúng; lợi dụng thông tin quy hoạch, sắp xếp địa giới hành chính để tạo nhu cầu giả, lôi kéo đám đông giao dịch, liên kết đầu cơ, thổi giá giao dịch; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân.

Thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy, năng cao minh bạch hóa thông tin thị trường bất động sản. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Đây là công cụ để thực hiện giải pháp về xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch bất động sản thực tế; công khai thông tin về bất động sản, quy hoạch, pháp lý dự án, thông tin về chủ đầu tư... Tiến tới số hóa dữ liệu về bất động sản, giao dịch bất động sản, dễ dàng, thuận tiện tra cứu thông tin bất động sản; khắc phục tình trạng thông tin thiếu minh bạch.

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập, để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội Nghị quyết thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập.

Mặt khác, để kiềm chế, kiểm soát giá nhà ở, Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nhóm giải pháp. Trong đó, Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở giá phù hợp để đề xuất các nội dung đưa vào Luật sửa đổi Luật Nhà ở trong năm 2026.

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá các quy định về tín dụng liên quan đến lĩnh vực bất động sản để đề xuất biện pháp điều tiết về tín dụng bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn; Bộ Tài chính rà soát, đánh giá các quy định về tài chính, thuế liên quan đến lĩnh vực bất động sản để đề xuất biện pháp điều tiết về tài chính, thuế bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và thời điểm thích hợp.