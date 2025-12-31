Tân Á Đại Thành và SOL Energy ký kết hợp tác phát triển điện mặt trời

Trong bối cảnh chi phí năng lượng, các tiêu chuẩn về môi trường và ESG ngày càng tác động mạnh đến hoạt động sản xuất công nghiệp, Tập đoàn Tân Á Đại Thành vừa ký kết hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng SOL triển khai hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Nhà máy Tân Á Đại Thành Hà Nam, từng bước hiện thực hóa lộ trình chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.

Theo nội dung hợp tác, SOL Energy sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ các khâu từ khảo sát kỹ thuật, thiết kế, xin cấp phép, lắp đặt đến vận hành và bảo dưỡng hệ thống. Toàn bộ sản lượng điện tạo ra từ hệ thống sẽ được sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất tại Nhà máy Tân Á Đại Thành Hà Nam, giúp doanh nghiệp không phải đầu tư tài sản cố định, đồng thời chủ động hơn trong kiểm soát chi phí năng lượng trong dài hạn.

Ông Yoshiro Aoyama - Tổng giám đốc SOL Energy cho biết: “Hệ thống điện mặt trời tại Nhà máy Tân Á Đại Thành Hà Nam được thiết kế dựa trên đặc thù tiêu thụ điện của nhà máy công nghiệp, ưu tiên các tiêu chí an toàn vận hành, tuân thủ quy định pháp lý hiện hành và tối ưu hiệu quả khai thác diện tích mái. Phần sản lượng điện dư, nếu phát sinh, sẽ được xử lý theo các cơ chế phù hợp nhằm đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan.”

Đơn vị tổng thầu của dự án là Công ty TNHH Wataco, thành viên của Watanabe Create - doanh nghiệp có nhiều thành tích trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và xây dựng các dự án phát triển năng lượng mặt trời tại Nhật Bản - quốc gia đi đầu trong công nghệ bảo vệ môi trường sử dụng năng lượng tái tạo.

ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ VÀ BÀI TOÁN ESG TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam đang phải đối mặt đồng thời với chi phí năng lượng gia tăng và yêu cầu giảm phát thải. Đối với các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn như Tân Á Đại Thành, chi phí năng lượng chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành sản phẩm, đặt ra yêu cầu về những giải pháp vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế, vừa đáp ứng trách nhiệm môi trường.

Trong bối cảnh đó, các giải pháp năng lượng tái tạo tại chỗ như điện mặt trời mái nhà được xem là bước đi đầu tiên trong lộ trình ESG, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn năng lượng sạch, ổn định và từng bước thích ứng với các tiêu chuẩn mới của thị trường.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà sẽ được triển khai tại Nhà máy Tân Á Đại Thành Hà Nam, từng bước hiện thực hóa lộ trình chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.

BƯỚC ĐI TIẾP THEO TRONG LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG

Thời gian qua, Tân Á Đại Thành đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hiện đại hóa sản xuất, bao gồm đầu tư vào nhà máy thông minh, tự động hóa và tối ưu vận hành. Việc hợp tác với SOL Energy được xem là bước đi tiếp theo trong quá trình tích hợp các giải pháp năng lượng sạch vào hệ thống sản xuất của Tập đoàn.

Ông Phạm Minh Đức - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành cho biết: “Việc ký kết hợp tác với SOL Energy là một phần trong định hướng dài hạn nhằm từng bước “xanh hóa” hoạt động sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về môi trường, ESG và chuỗi cung ứng bền vững, đặc biệt trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu lớn đang gia tăng yêu cầu về phát thải carbon.”

Theo các chuyên gia năng lượng, việc các tập đoàn sản xuất lớn lựa chọn mô hình PPA cho thấy cách tiếp cận ngày càng thực tế hơn trong chuyển đổi năng lượng, khi các giải pháp năng lượng tái tạo được trực tiếp tiếp đưa vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, thay vì chỉ dừng lại ở các cam kết mang tính hình thức.

Với 17 nhà máy quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước và một nhà máy đặt tại CHDCND Lào, dự án điện mặt trời tại Nhà máy Tân Á Đại Thành Hà Nam được xem là bước khởi đầu đề Tập đoàn tiếp tục mở rộng các giải pháp năng lượng xanh tại các cơ sở sản xuất khác trong thời gian tới.