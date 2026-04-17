Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng, tái cấu trúc cho chiến lược tăng trưởng bền vững

Ngày 17/4, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả kinh doanh, kế hoạch phát triển, định hướng chiến lược dài hạn và kiện toàn lãnh đạo cấp cao.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp của Đất Xanh, khi doanh nghiệp ưu tiên ổn định hoạt động, tái cấu trúc nguồn lực và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

GIỮ NHỊP KINH DOANH, CHUẨN BỊ CHO GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG MỚI

Trong năm, Tập đoàn ghi nhận doanh thu hợp nhất 4.192 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 231 tỷ đồng. Đáng chú ý, việc triển khai mở bán dự án The Privé – một trong những dự án trọng điểm – và ghi nhận những tín hiệu tích cực trên thị trường, cho thấy năng lực của Đất Xanh trong phát triển phân khúc bất động sản hạng sang.

Song song, Đất Xanh tiếp tục mở rộng quỹ đất sạch tại các vị trí chiến lược, duy trì lợi thế về hệ thống phân phối rộng khắp cùng đội ngũ kinh doanh quy mô lớn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào vận hành và bán hàng.

Năm 2026, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 16%. Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng trong năm 2026 với tỷ lệ dự kiến khoảng 14%, sẽ đưa vốn điều lệ Tập đoàn lên hơn 12.600 tỷ đồng.

Năm 2026 được xác định là giai đoạn tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm. Dự án The Privé hiện đang triển khai bán hàng giai đoạn 2 và dự kiến mở bán giai đoạn 3 ngay trong quý 2/2026. Về thi công, giai đoạn 1 đã hoàn thành khoảng 50% phần xây thô và dự kiến bàn giao vào Quý 2/2027; các giai đoạn tiếp theo đang được triển khai đồng bộ, đảm bảo tiến độ toàn dự án. Với lộ trình này, doanh thu và lợi nhuận từ The Privé sẽ bắt đầu được ghi nhận từ năm 2027, tạo nền tảng dòng tiền rõ ràng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Việc Sân bay Quốc tế Long Thành dự kiến đi vào vận hành trong năm 2026 được xem là cú hích hạ tầng quan trọng, mở ra nhu cầu nhà ở quy mô lớn tại khu vực. Dự án Gem Sky World tại Long Thành, Đồng Nai đã hoàn tất đầu tư hạ tầng, hơn 4.000 lô đất tại dự án này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với các sản phẩm đã bán, công ty cũng đã hoàn tất việc bàn giao sổ cho khách hàng. Riêng phần còn lại của dự án khoảng gần 1.800 lô, hiện đã được cấp sổ riêng từng lô. Trong thời gian từ nay đến cuối năm 2026, Tập đoàn dự kiến sẽ đưa toàn bộ phần sản phẩm còn lại của dự án này vào kinh doanh.

Đáng chú ý, Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐCL, ông Lương Trí Thìn cho biết trong năm 2025, Đất Xanh đã có 4 dự án đang hoàn thiện tính tiền sử dụng đất và có 6 dự án được phê duyệt triển khai dự án theo cơ chế thí điểm của Nghị quyết 171, các dự án này với quy mô đa dạng từ 5 đến 10 ha. Như vậy, Đất Xanh có 10 dự án trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trong danh mục sẵn sàng triển khai chuẩn bị đầu tư và kinh doanh trong thời gian tới.

TÁI ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU, CHUYỂN HƯỚNG MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN

Đại hội lần này đã thông qua định hướng tái định vị thương hiệu Tập đoàn Đất Xanh, đây là bước đi chiến lược, mở đầu cho lộ trình tái cấu trúc mô hình hoạt động Tập đoàn trong thời gian tới. Theo Ban lãnh đạo, mô hình hoạt động mới hướng tới sự cân bằng và đa dạng nguồn thu, giúp Đất Xanh có thêm nhiều trụ cột tăng trưởng, thích ứng tốt hơn với chu kỳ thị trường.

Ông Bùi Ngọc Đức, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn sẽ là “kiến trúc sư” của cuộc tái cấu trúc của Đất Xanh. Ảnh: Tập đoàn Đất Xanh.

Quan trọng và mang dấu ấn đổi mới, Ông Lương Trí Thìn cũng chia sẻ về tái cấu trúc mang tính chiến lược, việc Công ty định hướng chiến lược trong thời gian sắp tới hoạt động trên 4 trụ cột: Đầu tư, Phát triển dự án, Quản lý và khai thác tối ưu tài sản tạo ra nguồn doanh thu định kỳ, và Dịch vụ Bất động sản.

Việc chuyển đổi từ bán hàng sang vừa bán vừa khai thác tài sản tạo ra nguồn doanh thu định kỳ cho Tập đoàn, tránh các biến động ngành bất động sản mang tính chu kỳ, và lĩnh vực đầu tư với động cơ chính là thu hút vốn.

Theo ông Lương Trí Thìn, việc tái cấu trúc chiến lược này sẽ đưa doanh nghiệp hướng tới mô hình kinh doanh bền vững trong dài hạn. Đây không đơn thuần là thay đổi tên gọi, mà là bước chuyển đổi xuất phát từ định hướng chiến lược cốt lõi.

Theo ông, thương hiệu Đất Xanh đã hình thành và phát triển 23 năm qua - và thị trường nhận biết thế mạnh thương hiệu qua các hoạt động dịch vụ, thì nay việc tái cấu trúc thương hiệu giúp các định hình chiến lược được rõ nét, tạo tiền đề cho kế hoạch triển khai mà Hội đồng chiến lược cùng Ban điều hành vạch ra.

Ông cũng giới thiệu thêm về tân Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Đức, người đã tham gia với Đất Xanh từ năm 2014, nắm rõ ADN doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực hoạt động, có kinh nghiệm quốc tế sẽ cùng Ban điều hành công ty thực hiện việc chuyển đổi cần thiết.

Đồng hành cùng HĐQT trong nhiệm kỳ mới là tân Tổng Giám đốc Nguyễn Trường Sơn cũng được ông giới thiệu là người am hiểu thị trường, đã gắn bó với Đất Xanh 15 năm, từng trải qua các môi trường kinh doanh quốc tế như Nhật Bản cũng là nhân tố quan trọng để dẫn dắt Công ty trong thời gian sắp tới. Việc hoàn thành bộ máy thượng tầng giúp doanh nghiệp tạo động lực và hoàn thiện năng lực để tiến xa.

Theo ông Lương Trí Thìn, đây là thế hệ lãnh đạo trẻ, giàu năng lượng đổi mới, đã được tôi luyện qua thực tiễn và sẵn sàng đảm nhận vai trò dẫn dắt trong giai đoạn phát triển tiếp theo của Tập đoàn Đất Xanh.

Bên cạnh đó, Đất Xanh chủ động đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ kế thừa có chiều sâu, từng bước hình thành lớp nhân sự tinh hoa đủ năng lực đảm đương các vị trí chiến lược trong giai đoạn phát triển tiếp theo.