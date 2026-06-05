Đà tăng của chứng khoán Hàn Quốc lộ dấu hiệu suy yếu

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc, với quy mô vốn hóa khoảng 4,9 nghìn tỷ USD, đang phát đi những tín hiệu thận trọng sau đợt tăng mạnh hiếm thấy trên thế giới...

Trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Sáu (5/6), chỉ số Kospi có thời điểm giảm tới 7% do cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix đồng loạt lao dốc. Biến động mạnh này cho thấy thị trường Hàn Quốc đã trở nên nhạy cảm hơn sau giai đoạn tăng nóng.

Khi giá hợp đồng tương lai giảm mạnh, sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc đã kích hoạt cơ chế tạm dừng một số lệnh bán tự động, nhằm hạn chế đà giảm quá nhanh của thị trường. Cơ chế này đã được sử dụng thường xuyên hơn trong năm nay.

Tính từ đầu năm đến hết phiên ngày thứ Năm (4/6), chỉ số Kospi đã tăng hơn 100%. Tuy nhiên, đà tăng này chủ yếu được dẫn dắt bởi hai cổ phiếu con chip lớn là Samsung Electronics và SK Hynix. Vì vậy, thị trường Hàn Quốc có thể chịu sức ép mạnh khi dòng tiền vào nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) hạ nhiệt.

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân cũng có dấu hiệu thận trọng hơn. Dư nợ cho vay ký quỹ - tức tiền nhà đầu tư vay từ công ty chứng khoán để mua cổ phiếu - đang tăng mạnh và có thể chịu thêm áp lực nếu Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) tăng lãi suất. Theo các nhà phân tích, sự phát triển của các quỹ ETF đòn bẩy cũng có thể khiến thị trường giảm mạnh hơn nếu đà tăng hiện nay đảo chiều.

“Định giá ở một số mảng trong hệ sinh thái AI đã lên mức khá cao. Biến động trong ngắn hạn nhiều khả năng vẫn lớn, dù chúng tôi cho rằng xu hướng chung của thị trường không thay đổi”, ông Jung In Yun, CEO công ty Fibonacci Asset Management Global, nhận xét với hãng tin Bloomberg.

Mối lo lớn nhất hiện nay là đà tăng của thị trường không lan tỏa rộng. Theo dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX), Samsung Electronics và SK Hynix - hai doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ nhu cầu con chip phục vụ làn sóng AI - hiện chiếm 54% tỷ trọng vốn hóa của Kospi. Hai cổ phiếu này cũng chiếm khoảng một nửa giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày của chỉ số trong tháng 5. Từ đầu năm đến nay, gần 3/4 mức tăng của Kospi đến từ Samsung Electronics và SK Hynix.

Một yếu tố khác làm gia tăng lo ngại là sự xuất hiện của các quỹ ETF dùng đòn bẩy theo từng cổ phiếu, đặc biệt là những quỹ gắn với Samsung Electronics và SK Hynix. Đây là các quỹ sử dụng công cụ tài chính để khuếch đại mức tăng hoặc giảm của một cổ phiếu cụ thể.

Theo dữ liệu của KRX, 4 quỹ ETF đòn bẩy gắn với các cổ phiếu riêng lẻ như Samsung Electronics và SK Hynix chiếm 21% tổng giá trị giao dịch của các quỹ ETF tại Hàn Quốc trong 5 phiên đầu tiên sau khi ra mắt ngày 27/5.

“Cấu trúc thị trường hiện nay dễ chịu tác động mạnh nếu giá cổ phiếu đi xuống, do ảnh hưởng từ các quỹ ETF đòn bẩy. Các quỹ này có thể khiến lực mua tăng thêm khi thị trường đi lên, nhưng cũng có thể làm lực bán mạnh hơn khi thị trường giảm”, ông Kenny Kim, CEO công ty Meridian One Asset Management, nhận xét.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang bán ròng trên thị trường Hàn Quốc. Từ đầu tháng 6 đến nay, khối ngoại đã bán ròng 15,8 nghìn tỷ won, tương đương 10,2 tỷ USD, cổ phiếu thuộc chỉ số Kospi. Diễn biến này chủ yếu phản ánh hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh, cùng với việc một số nhà đầu tư điều chỉnh danh mục do giới hạn tỷ trọng đối với từng cổ phiếu riêng lẻ.

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân - lực đẩy quan trọng của thị trường thời gian qua - đang thận trọng hơn với việc rót thêm tiền. Theo Hiệp hội Đầu tư Tài chính Hàn Quốc (KFIA), tiền gửi tại các công ty chứng khoán giảm từ 137 nghìn tỷ won (khoảng 89,5 tỷ USD), vào ngày 12/5 xuống còn 121 nghìn tỷ won (79 tỷ USD), vào ngày 22/5.

Ngược lại, dư nợ giao dịch ký quỹ tiếp tục tăng. Dữ liệu của KFIA cho thấy dư nợ ký quỹ tại Hàn Quốc đạt mức kỷ lục 38 nghìn tỷ won vào ngày 29/5, so với 27,3 nghìn tỷ won vào cuối năm 2025.

Dư nợ ký quỹ tăng thường cho thấy nhà đầu tư vẫn quan tâm đến thị trường. Tuy nhiên, theo ông Shawn Oh, chuyên viên giao dịch cổ phiếu tại công ty NH Investment & Securities, việc dư nợ ký quỹ tăng trong khi tiền gửi của nhà đầu tư giảm lại là tín hiệu đáng chú ý.

“Tín hiệu khá rõ. Lượng tiền mặt dự phòng đang giảm, trong khi nhà đầu tư vẫn tiếp tục sử dụng đòn bẩy ở mức cao”, ông Oh chỉ ra.

Dù vậy, tâm lý lạc quan vẫn chiếm ưu thế trên thị trường Hàn Quốc. Dòng tiền vào các cổ phiếu liên quan đến AI vẫn mạnh, trong khi các ngân hàng Phố Wall tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng lợi nhuận của ngành bán dẫn.

Đầu tuần này, ngân hàng Goldman Sachs đã nâng mức dự báo đối với chỉ số Kospi từ 9.000 điểm lên 12.000 điểm.

“Đà tăng của thị trường đúng là đang tập trung vào một số ít cổ phiếu, nhưng điều đó không có nghĩa Kospi không thể chạm mốc 10.000 điểm”, ông Jonathan Pines, giám đốc phụ trách cổ phiếu châu Á ngoài Nhật Bản tại công ty Federated Hermes, nhận định.

Thị trường cũng sẽ đối mặt với một phép thử khác vào tháng tới, khi BOK được dự báo sẽ tăng lãi suất. Theo ông Seo Sang-Young, chiến lược gia tại công ty chứng khoán Mirae Asset Securities, lãi suất cao hơn có thể khiến thanh khoản trên thị trường suy giảm.

“Thị trường chứng khoán Hàn Quốc hiện rất nhạy cảm với biến động của lợi suất trái phiếu, bởi nhiều hoạt động đầu tư đang dựa vào tiền vay”, ông Seo chỉ ra.