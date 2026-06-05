Trụ níu kéo điểm số, cổ phiếu tạo “bẫy tăng giá” hàng loạt

VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần vẫn tăng nhẹ 0,4% (+7,35 điểm) nhưng số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,3 lần số tăng. Đó là chưa kể hàng trăm mã tạo “bull-trap” trong phiên.

VIC tăng 3,4%, VHM tăng 1,33% đỡ lại tới hơn 13 điểm, giúp VN-Index vẫn neo ở mức 1838,9 điểm, ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp. Dù vậy phải nhìn nhận thực tế rằng hai phiên này đều có số cổ phiếu giảm giá áp đảo, tức là nhà đầu tư thiệt hại nhiều hơn hưởng lợi. Hôm nay sàn HoSE chỉ có 89 mã tăng và 203 mã giảm, trong đó tới 90 mã giảm quá 1%.

Ngoài sức mạnh của VIC và VHM, nhóm blue-chips chỉ còn 7 cổ phiếu xanh nhưng tới 17 mã đỏ. VJC tăng 6,95%, TPB tăng 1,57%, SHB tăng 1,45% cũng có đóng góp nhất định nhưng nhìn chung vốn hóa vẫn rất hạn chế. Điểm hỗ trợ tích cực cho VIC và VHM là số giảm giá sâu cũng không quá nhiều, trong Top 10 vốn hóa chỉ BID giảm 1,52% là yếu. Ngoài ra, VN30 có thêm 5 mã khác rơi quá 1% là LPB giảm 1,72%, GVR giảm 1,56%, FPT giảm 1,45%, BSR giảm 1,38% và MSN giảm 1,22%.

Dù vậy điểm số hôm nay tiếp tục không phản ánh đúng diễn biến giao dịch ở đa số cổ phiếu. Độ rộng xác nhận số mã giảm giá áp đảo và điểm cần lưu ý là phiên VN-Index tăng 12,5 điểm hôm qua cũng vậy. Đó là chưa kể nhìn vào diễn biến intraday các phiên, rất nhiều cổ phiếu giao dịch theo hướng tăng trước giảm sau, đồng nghĩa với biên độ thua lỗ còn rộng hơn nữa. Ví dụ phiên hôm nay có tới xấp xỉ 44% số cổ phiếu phát sinh giao dịch có biên độ trượt giá quá 1% so với mức cao nhất trong ngày. Việc so sánh giá với mức tham chiếu không phản ánh hết thiệt hại trong tình huống trượt giá.

Diễn biến giá này đặt trong bối cảnh thanh khoản cực thấp cũng phản ánh sự thất vọng tăng dần của nhà đầu tư. Hôm nay tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX chỉ đạt 12.928 tỷ đồng, tiếp tục lập kỷ lục thấp mới sau phiên 13.579 tỷ đồng của hôm qua. Sự từ chối tham gia bất chấp VN-Index tăng là biểu hiện rõ nhất của sự lo ngại rủi ro.

Do thanh khoản nhỏ, không nhiều cổ phiếu thực sự chứng kiến đợt bán tháo. Trong 90 cổ phiếu giảm quá 1% lúc đóng cửa, chỉ 7 mã giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng là FPT khớp 840,2 tỷ, giá giảm 1,45%; GEX khớp 247,6 tỷ, giá giảm 2,29%; VND khớp 217,6 tỷ, giá giảm 1,12%; MSN khớp 210,3 tỷ giá giảm 1,22%; BSR khớp 175 tỷ, giá giảm 1,38%; CII khớp 153,1 tỷ, giá giảm 1,82%; NVL khớp 139 tỷ, giá giảm 2,17%.

Thị trường mới dần rơi vào trạng thái giảm do cầu yếu, chưa phải giảm do cung quá mạnh. Hai phiên “xanh” vừa qua cũng chủ yếu nhờ cổ phiếu trụ và số ít cổ phiếu được đẩy giá cá biệt. Vấn đề là khi không có dòng tiền nối tiếp, đến thời điểm bên bán xả bớt hàng giá sẽ lập tức bị tác động.

Nhóm đi ngược dòng hôm nay không nhiều cổ phiếu đáng chú ý vì ngoài nhóm Vin và vài blue-chips tăng trên 1% kể trên, số còn lại thanh khoản hầu như không đáng kể. MSB tăng 1,72% với 110,7 tỷ; PNJ tăng 1,08% với 43,8 tỷ; HSL tăng 6,92% với 8,1 tỷ; FCN tăng 1,22% với 6,9 tỷ; CRE tăng 6,08% với 3,9 tỷ là nổi bật nhất.

Điểm sáng hiếm hoi trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” liên tục là khối ngoại bất ngờ đảo chiều mua ròng. Phiên sáng khối này mua ròng nhẹ 69,4 tỷ và chiều nay mua ròng thêm 237,4 tỷ nữa. Các cổ phiếu được mua nổi bật là VIC +272,2 tỷ, ACB +255,1 tỷ, FPT +126,2 tỷ, VIX +86,5 tỷ, MBB +37,8 tỷ, TPB +27,6 tỷ. Phía bán ròng có MSN -72,1 tỷ, HPG -55,9 tỷ, VPB -52,9 tỷ, TCB -43 tỷ, FRT -40,6 tỷ, PHR -36,1 tỷ.