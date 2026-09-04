Thứ Sáu, 04/09/2026
Menu

VnEconomy 81 năm quốc khánh

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Đầu tư AI đẩy thâm hụt thương mại Mỹ lên cao nhất gần 2 năm

N Ngọc Trang

Trong tháng 7, thâm hụt thương mại Mỹ tăng mạnh do các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu máy tính và thiết bị công nghệ phục vụ cuộc đua đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI)...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 3/9 cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của nước này đạt 88,6 tỷ USD, tăng 24,4% so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ đầu năm 2025. Kim ngạch nhập khẩu tăng 2,8%, trong khi xuất khẩu giảm 2,1%.

Thâm hụt tăng chủ yếu do thương mại hàng hóa. Thâm hụt hàng hóa tăng 17,6 tỷ USD, lên 119,6 tỷ USD, trong khi thặng dư dịch vụ nhích thêm 0,2 tỷ USD, đạt 31 tỷ USD.

Nhập khẩu các mặt hàng phục vụ sản xuất và đầu tư tăng 11,4%, mạnh nhất kể từ năm 1993. Nhóm này bao gồm máy tính và phụ kiện, chất bán dẫn cùng thiết bị viễn thông, nhưng không tính ô tô.

Riêng giá trị nhập khẩu phụ kiện máy tính tăng thêm 6,6 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Nhập khẩu máy tính, chất bán dẫn và thiết bị viễn thông cũng đồng loạt đi lên.

Đà tăng mạnh của nhập khẩu thiết bị công nghệ phản ánh cuộc đua đầu tư vào AI, một trong những động lực đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ. Các doanh nghiệp đang chi hàng tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu và mua sắm máy tính, con chip cùng hạ tầng viễn thông phục vụ công nghệ này.

Những tháng gần đây, cán cân thương mại Mỹ cũng biến động mạnh do ảnh hưởng của chiến sự tại Iran. Xung đột làm tăng nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ, trong khi doanh nghiệp nước này phải tìm cách ứng phó với tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu nguyên liệu và vật tư công nghiệp của Mỹ, trong đó có dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ, giảm trong tháng 7. Xuất khẩu vàng giao dịch trên thị trường, không bao gồm vàng dự trữ của ngân hàng trung ương, cũng đi xuống. Hoạt động xuất nhập khẩu vàng của Mỹ biến động mạnh kể từ đầu năm ngoái.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh chính sách thương mại của Mỹ tiếp tục thay đổi. Dù Tòa án Tối cao đã bác bỏ nhiều mức thuế quan hồi đầu năm, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn sử dụng các thẩm quyền pháp lý khác để áp thuế quan.

Mỹ gần đây áp thuế quan 50% đối với hàng hóa trị giá hàng tỷ USD nhập khẩu từ Canada. Ottawa sau đó đưa ra biện pháp trả đũa khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ vào tháng trước.

Số liệu thương mại tháng 7 sẽ là cơ sở để các nhà kinh tế điều chỉnh dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3 của Mỹ.

Trước khi số liệu thương mại tháng 7 được công bố, mô hình GDPNow của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta ước tính thâm hụt thương mại sẽ khiến tăng trưởng GDP quý 3 của Mỹ giảm 1,34 điểm phần trăm. Nếu đúng, đây sẽ là tác động tiêu cực lớn nhất của hoạt động thương mại đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ kể từ đầu năm 2025.

Sau khi loại trừ ảnh hưởng của biến động giá, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ tăng lên 106,4 tỷ USD trong tháng 7, cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái.

Xét theo từng đối tác, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Mexico tăng 7,2 tỷ USD, lên mức kỷ lục 27,5 tỷ USD trong tháng 7. Thâm hụt với Đài Loan, một nguồn cung con chip quan trọng của Mỹ, đạt 18,1 tỷ USD, còn với Trung Quốc là 15,2 tỷ USD. Ngược lại, thâm hụt với Canada giảm 3,7 tỷ USD, còn 3,2 tỷ USD.

Dù tăng mạnh trong tháng 7, tổng thâm hụt thương mại của Mỹ trong 7 tháng đầu năm vẫn giảm 188,4 tỷ USD, tương đương 29,6%, so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân là xuất khẩu tăng 12%, cao hơn nhiều so với mức tăng 1,9% của nhập khẩu.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

đầu tư AI VnEconomy Mỹ VnEconomy Thâm hụt thương mại VnEconomy thế giới VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

VnEconomy Xem thêm
Kinh tế Chuyển động 24h Kinh doanh

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

14 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

208 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy