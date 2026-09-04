Đầu tư AI đẩy thâm hụt thương mại Mỹ lên cao nhất gần 2 năm

Số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 3/9 cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của nước này đạt 88,6 tỷ USD, tăng 24,4% so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ đầu năm 2025. Kim ngạch nhập khẩu tăng 2,8%, trong khi xuất khẩu giảm 2,1%.
Thâm hụt tăng chủ yếu do thương mại hàng hóa. Thâm hụt hàng hóa tăng 17,6 tỷ USD, lên 119,6 tỷ USD, trong khi thặng dư dịch vụ nhích thêm 0,2 tỷ USD, đạt 31 tỷ USD.
Nhập khẩu các mặt hàng phục vụ sản xuất và đầu tư tăng 11,4%, mạnh nhất kể từ năm 1993. Nhóm này bao gồm máy tính và phụ kiện, chất bán dẫn cùng thiết bị viễn thông, nhưng không tính ô tô.
Riêng giá trị nhập khẩu phụ kiện máy tính tăng thêm 6,6 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Nhập khẩu máy tính, chất bán dẫn và thiết bị viễn thông cũng đồng loạt đi lên.
Đà tăng mạnh của nhập khẩu thiết bị công nghệ phản ánh cuộc đua đầu tư vào AI, một trong những động lực đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ. Các doanh nghiệp đang chi hàng tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu và mua sắm máy tính, con chip cùng hạ tầng viễn thông phục vụ công nghệ này.
Những tháng gần đây, cán cân thương mại Mỹ cũng biến động mạnh do ảnh hưởng của chiến sự tại Iran. Xung đột làm tăng nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ, trong khi doanh nghiệp nước này phải tìm cách ứng phó với tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu nguyên liệu và vật tư công nghiệp của Mỹ, trong đó có dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ, giảm trong tháng 7. Xuất khẩu vàng giao dịch trên thị trường, không bao gồm vàng dự trữ của ngân hàng trung ương, cũng đi xuống. Hoạt động xuất nhập khẩu vàng của Mỹ biến động mạnh kể từ đầu năm ngoái.
Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh chính sách thương mại của Mỹ tiếp tục thay đổi. Dù Tòa án Tối cao đã bác bỏ nhiều mức thuế quan hồi đầu năm, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn sử dụng các thẩm quyền pháp lý khác để áp thuế quan.
Mỹ gần đây áp thuế quan 50% đối với hàng hóa trị giá hàng tỷ USD nhập khẩu từ Canada. Ottawa sau đó đưa ra biện pháp trả đũa khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ vào tháng trước.
Số liệu thương mại tháng 7 sẽ là cơ sở để các nhà kinh tế điều chỉnh dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3 của Mỹ.
Trước khi số liệu thương mại tháng 7 được công bố, mô hình GDPNow của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta ước tính thâm hụt thương mại sẽ khiến tăng trưởng GDP quý 3 của Mỹ giảm 1,34 điểm phần trăm. Nếu đúng, đây sẽ là tác động tiêu cực lớn nhất của hoạt động thương mại đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ kể từ đầu năm 2025.
Sau khi loại trừ ảnh hưởng của biến động giá, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ tăng lên 106,4 tỷ USD trong tháng 7, cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái.
Xét theo từng đối tác, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Mexico tăng 7,2 tỷ USD, lên mức kỷ lục 27,5 tỷ USD trong tháng 7. Thâm hụt với Đài Loan, một nguồn cung con chip quan trọng của Mỹ, đạt 18,1 tỷ USD, còn với Trung Quốc là 15,2 tỷ USD. Ngược lại, thâm hụt với Canada giảm 3,7 tỷ USD, còn 3,2 tỷ USD.
Dù tăng mạnh trong tháng 7, tổng thâm hụt thương mại của Mỹ trong 7 tháng đầu năm vẫn giảm 188,4 tỷ USD, tương đương 29,6%, so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân là xuất khẩu tăng 12%, cao hơn nhiều so với mức tăng 1,9% của nhập khẩu.
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